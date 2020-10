Výrazná posila Pilany nastupuje s číslem 68 na zádech a táhne Zborovice do vyšší třídy. V šesti podzimních duelech zaznamenala osm branek, ve víkendovém zápase proti skaštickému béčku se při výhře hostů 4:3 na penalty dokonce blýskla hattrickem. „Mám radost z každé vstřelené branky a je jedno, v jaké soutěži to je. Neřeším, zda jde o druhou ligu nebo okresní přebor,“ tvrdí Hanus.

Jak si angažmá ve Zborovicích užíváte?

Jsem tady spokojený. Musím se přiznat, že jsem čekal daleko horší úroveň soutěže. Spousta kluků nejenom z našeho týmu je šikovných, klidně by mohli hrát nějakou vyšší soutěž, třeba krajský přebor. Co jsem ale v zápasech zjistil, máme docela dobře natrénováno, takže každý mančaft druhý poločas přehrajeme fyzicky.

S osmi góly vedete tabulku střelců. Těší vás to?

Vždycky se rád podívám na statistiky, tabulku střelců. Samozřejmě mě těší, že branky střílím, protože lidé ze Zborovic ode mě góly očekávají, když už jsem tam přišel. Zatím jsou rádi, že mančaft po iks letech hraje o špici tabulky. Zvedla se návštěvnost, vylepšuje se zázemí. Jsem moc rád, že i já k tomu mohu nějakým dílem přispět. Zatím jsem tady spokojený. Fakt nemám co vytknout. Klobouk dolů před tamními lidmi.

Je cílem Pilany postup do krajské soutěže?

Všichni lidé ve Zborovicích neskutečně pracují. Jsou odhodlaní, chtějí se o postup poprat.

Jak to máte s tréninky? Jezdíte do Zborovic jenom na zápasy?

Většinou trénuji u nás v Bohumíně. S kluky chodím vždycky ve středu. Hrají vyšší soutěž, má to tempo i úroveň. Jinak když hrajeme zápas v sobotu, přijedu do Zborovic už v pátek. Absolvuji trénink, po něm přespím u majitele klubu, v sobotu odehraji zápas a jedu domů.

Je vidět, že vás fotbal pořád baví …

Je to tak. Měl jsem už několik nabídek k trénování, které jsem ale s díky odmítl. Dokud mě to baví, můžu běhat a jsem prospěšný klubu, tak chci prostě hrát. Pořád vidím, že klukům stíhám. Dokud to půjde, ze hřiště neslezu. Až když uvidím, že jsem na hřišti zbytečný, vezmu nabídku trenéra a budu koučovat. Teď o tom ale neuvažuji.

Nemáte strach, že vám kariéru ukončí pandemie koronaviru?

To by mě hodně zklamalo. Podle mě je celá pandemie strašně vládou nafouknutá. Je to spíš byznys. Podle mě se vůbec nic neděje. Jenom doufám, že nikoho nenapadne rušit venkovní sportovní akce. Situace opravdu není tak vážná, jak někdo prezentuje. Už když se ukončila jarní část sezony, tak jsem byl naštvaný. Měsíce bez fotbalu a pohybu byly hrozné. Je jedno, zda je vám dvacet, třicet nebo čtyřicet, ale pokud se neudržujete v kondici, v tréninku, tak je to špatně a mnohem hůře se do toho zpátky dostáváte. Mám na to stejný názor jako Jarda Jágr. Pokud člověk nějakým stylem neustále trénuje a udržuje se, může hrát dlouho. Samozřejmě se musí vyhýbat zranění, což je ve sportu alfa a omega všeho. Já jsem naštěstí nikdy s ničím žádný problém neměl. Snad mi zdraví vydrží.