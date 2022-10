Zlobice se v letošní sezoně pohybují v klidném středu tabulky III. B třídy Kroměřížska. U Bařic je to zcela jiná káva – o týden dříve schytaly tvrdý direkt na půdě Zborovic „B“ 0:16, po osmi kolech na kontě neměly bod. Ba co více, ani vstřelenou branku. „O této statistice jsme věděli, hlavně jsme se tak snažili utkání nepodcenit,“ připouští zkušený borec Zlobic.

Úvod nedělního zápasu tomu ale tak zcela neodpovídal, favorizovaní hosté už po devíti minutách inkasovali. „Že se proti nám prosadili poprvé v sezoně? To jsme vůbec neřešili. Po obdržené brance jsme si řekli, že se nic neděje, že hrajeme dál. Na tento gól se nám naštěstí podařilo odpovědět, průběh duelu jsme dokázali otočit,“ oddechl si Hanák.

Kojetský pomohl hattrickem k výhře 16:0! Na prvních 16 minut už nenavázal

Zlobice srovnaly krátce po polovině úvodního poločasu, v rozmezí 31. až 37. minuty přidaly další tři branky, do kabin tak odcházely s mnohem větším klidem.

Ve druhém poločase už přicházely chvíle Petra Hanáka. Poprvé se prosadil minutu po hodině hry, druhou a třetí trefu vsítil v 86. a 90. minutě. „Za rozhodnuté stavu jsem se už více pokoušel střílet a tlačit do branky. Za hattrick jsem hodně rád,“ usmívá se zkušený harcovník, který po uplynulém víkendu musel do kabiny donést tradiční litr slivovice.

Skvělý závěr zajistil Hanákovi hattrick. Na ten naposledy dosáhl před více než třinácti měsíci, konkrétně 22. srpna 2021. V domácím střetnutí se podílel na výhře svého týmu 5:4 proti Zahnašovicím.

Díky němu se domácím podařil obrat z 1:3. „Více než tři góly v jednom utkání jsem však nedal,“ informuje 45letý matador.

Rozhodl dva zápasy, vstřelil sedm gólů. Oplt pravidelně nastupuje za "A" i "B"

Loňská III. B třída na Kroměřížsku nabídla dvaadvacet kol. Petr Hanák jich odehrál přesnou polovinu. „Měl jsem zlomeninu nohy,“ přibližuje důvod velké absence. „Ačkoliv nebyla vážná, tak na neschopence jsem strávil sedm týdnů. Ztracená fyzička se pak už doháněla těžko. Naštěstí se to podařilo, noha je navíc v pořádku,“ libuje si po nucené pauze od milovaného sportu.

Vracet se do jakéhokoliv sportu po zdravotních problémech není vůbec snadné. Zvláště poté, bylo vám-li letos 45 let. „U fotbalu jsem skoro celý život, mám ho rád. Dokud budu zdravý a budu mít z něj radost, tak jej budu hrát tak dlouho, dokud to půjde,“ nehodlá jen tak skončit.

Petr Hanák přitom ve fotbalovém prostředí nepůsobí pouze jako hráč. Můžete ho najít také na listině rozhodčích. „Upřímně to jde kombinovat těžko, pořád jste mimo domov,“ zmiňuje negativní aspekt těchto dvou rolí. „Musí vás to ale bavit. Fotbal navíc díky tomu vnímám z obou stran. Pro rozhodčího je výhodou, když fotbal hrál, pro řízení utkání má větší cit,“ vysvětluje výhody znalosti obou fotbalových rolí.

Jak dlouho u nich vzájemně ještě vydrží?