Pořadatelé MOSiR Zabrze a domácí Górnik Zabrze přilákali Hanáky na umělou trávu v tamní hale, která svými rozměry splňovala potřeby velké kopané.

„Mimo plochu na fotbal, která se dala jednoduše rozdělit na více menších hřišť, byla celá hala koncipovaná jako víceúčelová. Viděli jsme tělocvičnu pro basketbal, volejbal, sálek pro cvičení, či judo. Zároveň zde bylo mnoho šaten, restaurace, či společenské prostory. Pro sportovně naladěného člověka byl balzám na duši kolik mládeže může být v jeden moment sportovně zapojeno a jednom krytém místě,“ popisuje Budín.

Na jeho tým čekala v Polsku těžká skupina, ve které se mladí Hanáci střetli se špičkou polské a ukrajinské ligy.

Čtyři týmy se ve skupině B potkali systémem každý s každým, aby se následně v jednom utkání utkali celkem druhé skupiny o celkové umístění v turnaji.

„Na kvalitní umělé trávě trvalo jedno utkání čtyřicet minut, ve kterých bylo k vidění mnoho skvělých individuálních, či týmových výkonů,“ říká Budín.

V prvním utkání dorostenci Kroměříže podlehli polskému týmu Zagłębie Sosnowiec 0:2, kdy po úvodním tlaku nedokázali využít své dvě šance ke vstřelení branky. Naopak Sosnowiec dokázal zužitkovat hned první střelu na branku a dostat se do vedení, které v poslední minutě pojistilo druhou brankou.

Starší dorost Hanácké Slavie na úvod zimní přípravy absolvoval turnaj v polském Zabrze, v silné konkurenci nakonec obsadil osmé místo.Zdroj: SK Hanácká Slavia Kroměříž

V dalším utkání čekala na mladíky z Kroměříže konfrontace s ukrajinským týmem FK Ruch Lvov. „Po vyrovnaných deseti minutách měl soupeř více ze hry a dostal se do dvou brankového vedení. My jsme si však svým pohybem a aktivní hrou vytvořili pokutový kop, díky kterému se vrátili zpět do hry. Následně měli velmi dobrou pasáž v utkání, z které bylo k vyrovnání kousek. Lvov však svou kvalitu v zakončení potvrdil a dokázal utkání zvládnout vítězně,“ uvedl Budín.

V neděli pak odehráli Hanáci poslední skupinové utkání s domácím Górnikem Zabrze, který vedl skupinu a svými dominantními výkony si řekl o roli favorita turnaje.

Hanáci přesto vstoupili do utkání skvěle. Nabuzení dobrými výkony prvního dne se aktivně pustili do napadání domácích a vytvářeli si mírný tlak, který vyústil ve vedoucí branku. Od poloviny utkání však Górnik začal prokazovat svou kvalitu a postupně se třikrát prosadil.

„K utkání o celkové umístění nám z druhé skupiny přiskočil tým GKS Katowice. V zápase šla znát únava z turnaje na obou stranách. Hráči Katowic měli přeci jen více hru pod kontrolou. V jedné ze dvou příležitostí Hanáky zachránila konstrukce branky. Když ani dorostenci Kroměříže své náznaky nedokázali dotáhnout, se oba týmy rozešli nerozhodně a o vítězi rozhodovaly pokutové kopy. V nich byli šťastnější v poměru 4:3 Katowice,“ popisuje Budín.

Ten závěrem poděkoval pořadatelům za pozvání a příjemně vytvořené prostředí týmu Górnik Zabrze. „Pevně věříme, že navážeme další spolupráci,“ přeje si nejen Budín.