„V Záhlinicích bývají zápasy velmi bojovné a vyrovnané. Tento duel nebyl výjimkou, nicméně tentokrát se nám začátek povedl a brzy jsme se dostali do vedení po pěkné akci zakončené Radkem Stratilem. Zbytek poločasu byl velmi bojovný, oba týmy si nedarovaly ani centimetr místa. Šance byly na obou stranách, ovšem větší měly domácí Záhlinice. Ve druhé půli jsme se naopak více do šancí dostávali my a v posledních patnácti minutách jsme dvakrát skórovali zásluhou Foltýna a opět Stratila,“ zhodnotil zápas hráč kavsické rezervy Matěj Reiskup.

Okresní přebor: I díky kanonýru Motalovi Němčice dominují

Dohrávka 7. kola: ZÁHLINICE – KVASICE B 0:3 (0:1)

Branky: 13. a 83. Stratil, 76. Foltýn. ČK: 74. Paštěka. Diváci: 100. Rozhodčí: Zalabák. Záhlinice: Černocký – Pospěch, Mrkvica, Navrátil, Kubík, Dušek, Jakvid, Paštěka, Dutkevič, Malát, Kutňák (42. Csomor). Kvasice B: Svoboda – Kochaníček, T. Hamala, M. Hamala (85. Reiskup), Potočný, Stratil (90. Fišer), Samohýl, Šupčík, Foltýn, Ambruz, Ševela.

13. kolo: LUBNÁ – ZÁHLINICE 3:2 (2:1)

Branky: 15. a 16. Železník, 53. Havlík – 5. a 67. Motal. Diváci: 151. Rozhodčí: Závojský. Lubná: Blažek – Havlík, Rybenský, Ančinec, Železník, Horák (81. Bačinský), Chýla, Kašík (68. Makový), Havlík (81. Šiška), Konečný, Kulcsár. Záhlinice: Černocký – Pospěch, Mrkvica, Zapletal, Kubík, Dušek, Csomor, Dutkevič, Malát, Motal, Bureš.