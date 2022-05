Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Po naší nedůslednosti se dostal soupeř do vedení a nám následně trvalo nějakých patnáct minut, než jsme se dostali do zápasového tempa. Poté ovšem hráči zpřesnili hru a po vydařených akcích nasázeli soupeři pět branek. Ovšem ve druhé půli náš výkon nebyl vydařený. Soupeř sympaticky utkání nezabalil a po prostřídání sestavy začal svou ztrátu stahovat. My jsme si hlavně v obranné fázi počínali nedůsledně a lehkovážně. Soupeř mohl i vyrovnat, ale svou velkou šanci neproměnil. Nakonec jsme místo jasného vítězství v posledních minutách drželi míč a snažili se soupeře nepustit do závěrečného tlaku. S takovým výkonem bychom v dalších utkáních měli problémy. Ale s výhrou jsme samozřejmě spokojeni. Jen jsme si cestu za ní zbytečně zkomplikovali.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Bez tří hráčů základní sestavy nám úvod zápasu vyšel, když hned ve 4. minutě jsme se ujali vedení po pěkné střele Chalupy. Domácí v 18. minutě vyrovnali a převzali otěže zápasu. Nedokázali jsme se vracet dostatečně rychle do obrany po ztrátě míče na polovině soupeře a domácí se snadno dostávali do přečíslení a dokonale toho využívali brankami až na hrozivých 5:1. Do druhého poločasu jsme sestavu vystřídali dvěma dorostenci, kteří předtím hráli své utkání a ti naši hru oživili. Ve 46. a 52. minutě jsme dali dvě branky a vrátili se do zápasu. I když se domácím podařilo po rohovém kopu odskočit, snížili jsme na rozdíl jediné branky. Ovšem další vyloženou šanci jsme nedali, a když v posledních minutách po další naší šanci domácí obránce vykopl míč z brankové čáry, zápas jsme o branku prohráli.“

Branky: 18., 20., 33. a 54. Číhal, 32. a 40. Hyánek – 46. a 60. Palich, 4. Chalupa, 52. Daňek, 58. Chalany. Diváci: 79. Rozhodčí: Benedikt. Skaštice B: Vymětal – Pitron, Bubla, E. Oračko, Ježák (70. D. Oračko), Motal, Škrabana, Růžička (58. Rosecký), Novák (46. Uličný), Číhal (70. Židlík), Zůvala (17. Hyánek). Lutopecny: Večerka – Knapík, L. Pospíšil (46. Válek), Šilhár, Novák (46. Palich), Bleša, Krist, Daňek, Císař, Chalany (88. J. Pospíšil), Chalupa (79. Jurtík).

NĚMČICE – RYMICE 9:1 (5:0)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Začátek zápasu byl bojovný, plný nepřesností. V 15. minutě otevřel skóre Kříž, a když ve 32, minutě si koncovku opět zopakoval tak bylo 2:0. Od této chvíle bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Soupeř na nás nestačil a my jsme předváděli pěkný fotbal. Poločasové skore se zastavilo na 5:0. Ve druhém poločase, bylo jen otázkou, kolik našich akcí skončí brankou. S ojedinělé akce v 76. minutě vsítili branku hosté, ale na konečných 9:1 v 84. minutě upravil Radim Darebníček. Mužstvo předvedlo velmi dobrý výkon, diváky potěšil počet vstřelených gólů a tři body zaslouženě zůstaly doma.“

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Naše série bídných výkonů pokračuje dál a tentokrát nás přesvědčily Němčice o tom, kdo má lepší tým a taky hráče, kteří se vyvarují chyb vedoucích ke zbytečným gólům. Minimálně čtyři takové jsme si nechali dát, když jsme se nedomluvili s brankářem, nechali si utéct hráče při standardní situaci nebo se nechali nachytat na jednoduchou kličku. V posledních pěti zápasech budeme mít co dělat, abychom své výkony zlepšili a připsali si pár vítězství.“

Branky: 15. a 32. Kříž, 45. a 84. Rad. Darebníček, 63. a 75. Motal, 38. Zavadil, 39. Rom. Darebníček, 69. Batoušek - 76. Čada. ČK: 74. Mlčák. Diváci: 85. Rozhodčí: Sucharski. Němčice: Vajda – Zavadil, Batoušek, Rom. Darebníček, Kadlec (56. Mádr), Zlámal, Vymětal (64. Lejsek), Holý, Motal (75. Sklenář), Kříž, Rad. Darebníček. Rymice: Krejčí – Machovský, Čada, Janalík (46. Kaňa), Doležel, Petrskovský, R. Matuška, Mlčák, Fuksa (82. E. Medek), M. Matuška (46. Odložilík), A. Medek (46. Kozubík, 82. Smýkal).

BŘEST – POČENICE 2:1 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „V úvodu jsme byli lepší. Slabá produktivita, se kterou se bohužel potýkáme prakticky celou sezonu, zapříčinila, že jsme duel nerozhodli dříve. Na branku Jaroslava Šálka už nedokázal nikdo gólově navázat a tak zkušený a velmi bojovný soupeř vycítil svou šanci. Ve druhém poločase byl tým Počenic velmi nebezpečný a vytvořil si spoustu brankových příležitostí, které ovšem bravurně likvidoval muž zápasu Dalibor Valoušek. Náš brankář byl dnes rozdílovým hráčem a svým skvělým výkonem nám dnes vyhrál zápas. V 74. minutě napřáhl zpoza pokutového území Radoslav Karamon a krásnou střelou nás poslal do dvoubrankového vedení. Hostující mužstvo stále pokračovalo v aktivní a riskantní hře. Odměnou hostům bylo snížení na rozdíl jedné branky. V napínavém závěru už se naštěstí skóre neměnilo.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „I přes značné problémy poskládat dohromady jedenáct zdravých hráčů, jsme odjížděli do Břestu s bodovými ambicemi. Domácím vyšel vstup do zápasu, kdy hýřili aktivitou a šli brzy do vedení. Poté se hra vyrovnala. Ve druhé půli s příchodem Tesáka na hrot, jsme měli více ze hry, vytvořili si řadu šancí, ale Břest výrazně podržel gólman. Když už viselo na vlásku vyrovnání, domácí ojedinělou, dalekonosnou střelou, přidali rozhodující druhou branku. Snížení Hrnčíře po centru Hrušáka, přišlo příliš pozdě. Právě autoři gólové akce, odehráli oba výborný zápas. Před námi je cíl, pokusit se dát dohromady zdecimovaný kádr a důstojným způsobem dohrát sezonu.“

Branky: 23. J. Šálek, 74. Karamon – 86. Hrnčíř. Diváci: 105. Rozhodčí: Tříska. Břest: Valoušek – Hajdík, M. Šálek, Konečený (72. Hrabal), Bureš, J. Šálek, Štauber (88. Juračka), Trlkica, Karamon, Daňek, Látal (81. Máša). Počenice: Šesták – Hrušák, O. Novák, Juřena, Bareš, Kunčar (56. J. Jiříček), Janoch (17. Niedermetl), Hrnčíř (56. M. Jiříček), Z. Novák (46. Tesák), Večerka, Tesař.

LUBNÁ – STŘÍLKY 3:1 (2:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání jsme začali dobře. Po dvaceti minutách jsme po brankách Šišky a Ančince vedli 2:0. Do poločasu jsme měli ještě několik slibných příležitostí, které jsme nedokázali dotáhnout do konce. Hosté měli také několik nebezpečných akcí, se kterými si poradil Blažek. Ve druhém poločasu se obraz hry příliš nezměnil. Oba týmy si vypracovaly několik slibných příležitostí. Asi dvacet minut před koncem se hostům podařilo snížit na 1:2. Zbytečně jsme si zápas zdramatizovali. Po ruce v pokutovém území jsme zahrávali penaltu, kterou ale hostující brankář zlikvidoval. Klid do našich řad přinesl střídající Bořuta, který zvýšil na 3:1.“

Branky: 9. Šiška, 21. Ančinec, 88. Bořuta – 69. Klem. Diváci: 95. Rozhodčí: Skyba. Lubná: Blažek – Běták (66. Bořuta), I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Scholz (70. Bačinský), Chýla, Ančinec, Šiška (70. Ševčík), Marák, Makový. Střílky: Maša – Hanák, Dvořák, Absolon, Klem, Posolda, Nezdařil, Blaž (70. Kryštof), Hubr, Holub, Jelínek.

ŽALKOVICE – SPARTAK HULÍN 0:2 (0:2)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Zápas byl rozhodnutý hned v 1. minutě, kdy soupeř z prvního útoku po chybě naší obrany skóroval. Dál už byl zápas víceméně vyrovnaný. V první půli měli mírně na vrch hosté, kteří svoji převahu vyjádřili krásným gólem Karamona z přímého kopu ze vzdálenosti dobrých 30 metrů. My jsme naše šance nedokázali využít a přes převahu našeho mužstva ve druhém poločase se skóre již nezměnilo. Pochvalu si v našem týmu zaslouží brankář Martin Rotrekl, který se blýskl několika skvělými zákroky.“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „I když nám chybělo několik hráčů ze základní sestavy, v utkání solidní úrovně se nám podařilo získat tři body. Hodně nám pomohlo, že už v první minutě jsme zásluhou Hradila vstřelili úvodní branku. Ta přinesla na naše kopačky klid a mohli jsme hrát svůj kombinační fotbal. Když potom Karamon nevídanou bombou ze dvaceti metrů náš náskok navýšil, zdálo se, že celkem v pohodě získáme tři body. Naši herní pohodu však narušilo zranění našeho brankaře, který se sebezapřením ještě dochytal první půli, ale od 46. minuty musel brankařský dres obléci Martin Horák, hráč do pole. Ve druhé půli jsme se proto soustředili na poctivou obranu s cílem nepouštět soupeře do střeleckých šancí. Díky nesmírné bojovnosti celého kolektivu a skvělé hře obranných řad se nám to podařilo a body putovaly k nám do Hulína.“

Branky: 1. Hradil, 31. Karamon. ČK: 88. Mrázek. Diváci: 65. Rozhodčí: Vymazal. Žalkovice: Rotrekl – Netopil, Němčík (85. Kuba), Pospíšil, Mrázek, T. Janečka, Kojetský, M. Janečka, Otáhal, Horák (10. Hanák), Topič. Spartak Hulín: Stibor – Barták, Dunda, Miklík, Bejtkovský, Hradil, Jurášek, Karamon, Pastrnek (60. Pospíšilík), Zaoral, Vaculík (70. Sedláček).

MORKOVICE B – ZÁHLINICE 3:4 (0:2)

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Asi padesát minut jsme hráli katastrofálně, až je mi z toho hanba, jelikož výkon v tomto čase neměl parametry fotbalu ani okresního přeboru. Soupeř v těchto padesáti minutách dal tři branky a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. My později snížili Vlčkem na 1:3, potom se trefil ještě Maticz a za stavu 2:3 jsme měli velkou, ale nevyužitou šanci na vyrovnání. Naopak hned na to nás soupeř potrestal dalším gólem. My ještě dokázali korigovat na 3:4 a už jsme se nadechovali zase k náporu, ale nezbyl čas. Záhlinice potvrdily svou kvalitu a nejsou druhé náhodou. Za posledních třicet minut jsem rád, že hráči ukázali alespoň nějakou kvalitu, ale je to málo.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „V prvním poločase jsme měli určitě více ze hry, v průběhu poločasu jsme kromě dvou branek dokázali nastřelit tyč a břevno, dále nás mohly mrzet neproměněné tři šance tváří v tvář domácímu gólmanovi. Do vedení jsme šli ve 21. minutě Malátem. Druhou trefu přidal Adam Dutkevíč po krásném úniku z levé strany a střelou na zadní tyč. Po přestávce přidal třetí trefu Mrkvica, který se prosadil hlavičkou. Bohužel, po této brance jsme přestali absolutně hrát svojí hru. Většiny míčů jsme se zbytečně zbavovali nákopy na polovinu soupeře. Toho domácí využili a během deseti minut dokázali snížit na rozdíl branky. Pojišťující gól na 4:2 vsítil opět Malát, který se po individuální akci Kubíka dostal opět k dorážce. Domácí chtěli vývoj utkání zdramatizovat, povedlo se jim v 88. snížit, ale vítězství a tři body jsme si odvezli domů. Klukům děkuji za výkon.“

Branky: 56. Vlček, 65. Maticz, 88. Kapounek – 21. a 77. Malát, 36. Dutkevič, 51. Mrkvica. Diváci: 129. Rozhodčí: Závojský. Morkovice B: Koutňák – Goldman, Vymazal, Petráš, Skácel, Prachař (80. Rosický), Kapounek, Šustr (46. Vlček), Maticz, Frgál, Juřena. Záhlinice: Kováč – Šustek, Novotný, Navrátil, Kubík, Mrkvica, Mrhálek, Jakvid, Dutkevič, Malát (80. Mingisultanov), Paštěka (90. Bureš).