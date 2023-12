Chtěl bych moc poděkovat našim fanouškům a už se moc těšíme na to, až po dlouhé době budeme hrát na domácím hřišti. Na jaře budeme bojovat na dvou frontách, v poháru i soutěži. Snad tedy náš fanoušek bude mít nějaký důvod k radosti.“

Nastoupili: Michal Horák (13 utkání/8 branek), Petr Chýla (13/4), Bronislav Železník (13/4), Jakub Komárek (13/3), Jakub Marák (13/1), Petr Kulcsar (13/0), Martin Ančinec (12/20), Miroslav Konečný (12/4), Ivo Havlík (12/2), Milan Rybenský (12/0), Adam Makový (11/0), Radim Havlík (10/4), David Bačinský (10/0), Ondřej Kašík (10/0), Radim Scholz (7/2), Jiří Blažek (5/0), Martin Kovařík (4/0), Viktor Ševčík (1/0)

2. Žeranovice 13 10 1 2 41:24 31

Miroslav Polášek, trenér: „Vzhledem k tomu, že jsem jako trenér nastoupil těsně před zahájením soutěže, musím konstatovat, že nemalý podíl na výsledku podzimní části mají všichni ti, kteří se na přípravě a skladbě mančaftu podíleli minulou sezonu. Všichni hráči nechali na hřišti to, co v nich bylo, nikdo nic nevypustil. Ani si neumím představit, jak by to vypadalo, kdyby se trénovalo, i když jen jednou týdně, na 100 %. Zatím je kádr stabilizován a pokud nikdo ze stávajících hráčů neodejde stačí doplnit soupisku o dva hráče. Celkově hodnotím podzimní část jako velmi úspěšnou a je to velmi dobrá výchozí pozice pro jaro. Okresnímu přeboru by určitě prospěl větší počet rozhodčích, aby bylo využíváno co nejméně asistentů rozhodčích z řad laiků, kteří většinou zápasům moc neprospívají a vnáší na plochu zbytečnou nervozitu. Ale to je dlouholetý problém, který je v dohledné době asi neřešitelný. Určitě bych byl rád, kdyby Žeranovice hrály stejnou roli na jaře jako na podzim. Mým cílem je hrát útočný kombinační fotbal, který se bude fanouškům líbit, bude hráče bavit a budou z něho mít dobrý pocit. Díky všem rozhodčím, hráčům, funkcionářům a fanouškům za velmi slušný podzim.“

Nastoupili: Jiří Menšík (12 utkání/ 3 branky), Petr Hasala (12/0), Petr Zámorský (11/11), Ladislav Zakopal (11/7), Antonín Bakalík (11/0), Martin Řihák (11/0), Benedikt Šuba (10/5), Tomáš Košina (10/1), Jakub Málek (10/0), Zdeněk Zimčík (9/3), Radek Sumec (6/1), Miroslav Hasala (8/0), Martin Machálek (8/0), David Klimek (6/1), Vojta Hubáček (5/0), David Hubík (5/0), Lukáš Pospíšil (4/0), Adam Klimek (2/2), Štěpán Cholasta (2/1), Karel Klimek (2/1), Jan Bouška (2/0), Lukáš Chaloupek (2/0), Tomáš Cholasta (2/0), Vojtěch Pospíšil (2/0), Radek Vaculík (2/0), Petr Dobeš (1/0), Josef Gába (1/0), Marek Sklenář (1/0)

3. Rymice 13 9 1 3 46:21 28

Marek Oral, trenér Břestu: „Podzim hodnotíme vesměs pozitivně. Samozřejmě některé poslední výsledky dojem trošičku kazí, ale celkově jsme spokojení. Držíme se na dostřel čela tabulky a výkony na podzim byly slušné. Máme velmi mladé mužstvo, z čehož pramení občasná nerozvážnost a nezkušenost. Několik prvních zápasů jsme se hledali a zvykali si na fotbal, kterým se chceme prezentovat, ale po několika zápasech už se výkony stabilizovali. Jsem rád kolik mladých kluků se u nás adaptovalo a zvykají si na mužský fotbal. Tento přechod z mládeže k dospělým není nikdy snadný, ale musím říct, že našim mladým hráčům se to daří velice dobře. Podařilo se nám stabilizovat kádr a v žádném zápase jsme tak neměli větší problém poskládat kvalitní jedenáctku včetně silné lavičky náhradníků. S výjimkou posledního zápasu s Kvasicemi. Nyní máme před sebou spoustu času vypilovat naše nedostatky a přesně to bude naším hlavním cílem. I když jsme odehráli kvalitní podzim, tak práce to nebyla lehká a kluci museli odvézt spoustu práce, aby to na hřišti vypadalo. Poctivě trénovali a to se jim vyplatilo. Jsem rád, že se u nás daří trénovat pravidelně dvakrát týdně, což v těchto podmínkách nebývá samozřejmostí. Nicméně chceme tuto stránku nadále posouvat, zapracovávat další mladé hráče z naší mládeže a budovat nadále pevné základy a kořeny našeho klubu. Dále se budeme snažit využít prostor pro zlepšení herní stránky, kde si troufnu říct, že se nyní nacházíme tak na 30% toho čeho jsme schopní na hřišti předvádět, ale neměli jsme tolik času před sezónou se sehrát a v sezóně už jsme často i obětovali hru výsledku, takže tolik prostoru jsme vlastně neměli. Nyní před sebou máme spoustu času a tak se budeme snažit naši hru zase posunout o stupínek výše.“

Nastoupili: Marek Měrka (13 utkání/19 branek), Jaromír Hejkerlík (13/4), Jiří Ševčík (13/1), Tomáš Marek (13/0), Dominik Paták (12/8), Jakub Blažek (12/7), Radim Matuška (11/1), Radek Doležel (11/0), David Mlčák (11/0), Marek Bačík (10/0), Dominik Ševčík (9/1), Miroslav Krejčí (9/0), Tomáš Petrskovský (9/0), Čeněk Čada (8/4), Roman Machovský (8/0), Pavel Plhal (5/0), Jan Zapletal (4/1), David Dubický (4/0), Ondřej Sklenář (4/0), Dominik Marek (3/0), Martin Servus (1/0)

4. Němčice 13 8 1 4 40:26 25

Michal Štěpánek, trenér: „Do nové sezony jsme vstupovali citelně oslabeni o našeho nejlepšího střelce Petra Motala, který odešel vyzkoušet vyšší soutěž, a během celého podzimu to bylo znát. Vstup do podzimní části nám vyšel na výbornou, když jsme porazili Morkovice B 5:1. Pak přišel těžký zápas s Lubnou na umělé trávě v Kroměříži ve velkém horku, kde jsme prohráli, obdrželi červenou kartu a odešli se zraněními. To nás poznamenalo a přišly další dvě prohry. Naštěstí se nám do konce přestupového období podařilo získat dva hráče (Roubalíka a Olšu z Holešova), kteří doplnili náš oslabený tým a byli velkým přínosem. Většinu dalších zápasů jsme zvládli vítězně a tak se čtvrtým místem jsme dle průběhu spokojeni. Budeme se snažit přes zimní přestávku tým doplnit a na jaro budeme chtít opět hrát o příčky nejvyšší. Jediné co mě mrzí při hodnocení je tréninková morálka, která je špatná a doufám, že se zlepší. Díky patří hráčům za reprezentaci našeho oddílu a obce, a také velké díky vedení Sokola a všem věrným fanouškům, kteří nás ve velkém počtu neustále podporují. Vám všem přeji pěknou zimu, krásné svátky a na jaře na viděnou.“

Nastoupili: Vítězslav Kříž (13 utkání/5 branek), Svatopluk Kadlec (13/1), Adam Vymětal (13/1), Lukáš Batoušek (13/0), Jaroslav Zlámal (12/5), Lukáš Sklenář (12/1), Tomáš Císař (12/0), David Vajda (12/0), Michal Zavadil (12/0), Radim Darebníček (11/9), David Holý (11/0), Milan Roubalík (9/13), Lukáš Lejsek (9/3), Adam Hamrla (9/1), Roman Darebníček (9/0), Michal Olša (3/0), Radek Láník (1/0), Stanislav Spáčil (1/0)

5. Morkovice B 13 7 1 5 40:30 22

Boris Kroutilík, trenér: „S umístěním a výsledky jsme spokojeni jen částečně. Sehráli jsme kvalitní utkání hlavně na domácí půdě, kde jsme všechno vyhráli, kromě jednoho zápasu s Lubnou. Ten nám nevyšel. Venkovní zápasy nedopadaly podle představ. Hlavně tři duely, konkrétně ve Slavkově, Žeranovích a Břestu. Nezvládli jsme je a to nás stálo první trojku v tabulce, kde bychom se chtěli nacházet. Vyšel nám naopak zápas v Kvasicích, kde jsme vyhráli 3:0 a hodně se povedl doma zápas s Rymicemi, kde jsme vyhráli 4:3. V našich utkáních padá hodně branek, ze 13 duelů diváci viděli 70 branek. Nejen naši fanoušci tak mohli být spokojeni. Nevím o nikom, kdo by chtěl z našeho béčka odejít, naopak mám rozjednané tři hráče, kteří by vhodně doplnili náš kádr, abychom se zlepšili a třeba se ocitli na momentálním místě Lubné. Postoupit sice nechceme, ale vyhrát soutěž bychom chtěli každý rok.“

Nastoupili: Ladislav Šipoš (13/4), Patrik Ospalík (11/1), Lukáš Goldman (11/0), Radim Zápařka (10/7), Patrik Rus (10/4), Vojtěch Valenčík (10/0), Ondřej Hrnčíř (9/6), Dalibor Skácel (9/2), Michal Vymazal (8/2), David Soldán (8/0), Jan Machálek (7/1), Jakub Zahradník (7/1), Adam Košárek (7/0), Zdeněk Přikryl (7/0), Dominik Rakáš (6/0), Libor Matics (5/3), Daniel Pajgr (5/1), Alexej Šebestík (5/0), Josef Šincl (5/0), Erik Oračko (4/3), Marek Oplt (4/2), Martin Handl (4/0), Petr Rakáš (4/0), Boris Kroutilík (3/2), Daniel Rakáš (3/1), Jakub Kapounek (3/0), David Vlček (3/0), Ladislav Tesař (2/0), Daniel Geprt (1/0), Petr Holoubek (1/0), David Jarka (1/0), Filip Juřena (1/0), Ondřej Košárek (1/0), Samuel Ondřej Pavelka (1/0), Jakub Rosický (1/0), Jiří Večerka (1/0), Jaroslav Žižka (1/0), David Žourek (1/0)

6. Žalkovice 13 6 3 4 22:27 21

V sezoně 2018-2019 klub dobrovolně opustil I. A třídu a po dvou nedokončených ročnících kvůli covidu skončil v okresním přeboru na osmém a jedenáctém místě. Letos to vypadá na mírné vylepšení konečného umístění. Doma nastřílely Žalkovice jen osm branek, což je nejméně ze všech týmů v soutěži.

Nastoupili: Tomáš Netopil (13 utkání/2 branky), Václav Pospíšil (13/1), Radim Krejčí (13/0), Hynek Netopil (12/1), Štěpán Kojetský (12/0), Vojtěch Němčík (11/3), Michal Mrázek (11/0), Eduard Petřík (10/5), Martin Janečka (10/4), David Otáhalík (10/1), Filip Strnad (10/1), Marek Nesrsta (10/0), Radomír Pala (7/3), Vít Říkovský (7/0), Michal Škopík (7/0), Tomáš Janečka (6/0), Patrik Otáhal (4/0), Filip Horák (2/1), Petr Čevela (1/0), Roman Máčala (1/0)

7. Skaštice B 13 6 2 5 40:32 20

Antonín Sova, trenér: „Celá podzimní část byla u nás jako na houpačce. Naše výkony se střídaly lepší s horšími. Celkové postavení v tabulce tak odpovídá skutečnosti a je zrcadlem dění na hřišti. Vyložené cíle na sezónu stanovené nemáme, ale s dosavadním postavením osobně spokojený nejsem. Tomuto všemu odpovídá i přístup k tréninkům a zápasům, který v poslední době u některých hráčů hodně upadal. Personální problémy v dnešní době řeší snad každý klub na této úrovni, ale u nás jsme na to nebyli moc zvyklí a hodně se to odráželo pak na celkovém projevu. Do jarních odvet si přeji hlavně zlepšit přístup a odpovědnost vůči týmu. Pak můžeme být konkurenceschopní i silnějším týmům a hlavně řešit fotbalové věci a ne jestli jsme schopni určitý zápas vůbec odehrát. V neposlední řadě děkuji celému vedení klubu za vytvářené podmínky a všem ostatním, kteří se o fotbal ve Skašticích starají. Velké díky i našim fanouškům a jejich podpoře i v případě proher. Vždy nám zatleskají a to si zaslouží uznání a velký respekt.“

Nastoupili: Přemysl Brada (12/2), Antonín Sova (12/2), Radim Zůvala (10/2), Jonáš Novák (10/0), Patrick Trampota (10/0), Roman Ježák (9/5), Stanislav Škrabaňa (9/5), Michal Židlík (9/3), Adam Rosecký (9/1), Petr Bubla (9/0), Jan Růžička (9/0), Josef Látal (8/0), Zdeněk Zaoral (7/5), Lukáš Vymětal (7/0), Tomáš Motal (5/3), Radim Vymětal (5/1), Jiří Kvasnička (4/1), Lukáš Motal (3/1), Marek Sedlák (3/1), Lukáš Bubla (3/0), David Menšík (3/0), Adam Štěpják (2/2), Milan Mareček (2/1), Ondřej Zavadil (2/1), Jakub Benedikt (2/0), Martin Pitron (2/0), Zbyněk Uličný (2/0), Jan Gojš (1/3), Jan Beneš (1/0), Jan Drábek (1/0), Radek Frýdl (1/0), Zdeněk Konečník (1/0), David Petrúsek (1/0), Ondřej Pospíšil (1/0), Daniel Šmerda (1/0), Adam Vojtášek (1/0)

8. Pravčice 13 4 2 7 27:36 14

Vít Tkadlčík, trenér: „Začátek sezóny se nám bodově nepovedl, jelikož jsme nedokázali získat ze tří zápasů ani bod. V následujících utkáních jsme nastoupili s defenzivnějším pojetím hry, což se nám vyplatilo. Získali jsme osm bodů ze čtyř zápasů. Vítězství v Žalkovicích bylo vybojované týmovým výkonem. Dokázali jsme na ně navázat domácí výhrou se Spartakem Hulín což byly poslední body, které jsme v podzimní části nasbírali. Utkání se Zborovicemi B jsme měli po prvním poločase dotáhnout do vítězného konce a získat další body do tabulky. V posledních dvou zápasech jsme nedokázali se soupeřem držet krok. Oproti předchozí podzimní části máme o sedm bodů více což je kvalitativní posun a také závazek to v jarní části potvrdit a udržet se v okresním přeboru i pro další ročník. Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům za skvělé individuální i týmové výkony a také věrným fanouškům za podporu hlavně ve venkovních zápasech.“

Nastoupili: David Jetelina (13 utkání/5 branek), Ondřej Timan (13/1), David Lukeš (12/4), Tomáš Kocman (12/2), Jakub Miklík (12/2), Antonín Novák (12/1), Filip Bucha (12/0), Ondřej Janováč (11/2), David Zapletalík (11/0), Jan Zapletal (10/0), Miroslav Želizňák (10/0), Karel Tobolík (7/1), Jaromír Petřík (7/0), Dominik Svrček (6/5), Lukáš Timan (6/0), Michal Zapletal (6/0), Adam Bucha (5/0), Marek Hrdlička (4/0), Ondřej Karamon (4/0), Jaroslav Tobolík (4/0), Roman Batík (3/2), Jakub Šenkyřík (3/1), Tulga Gankhuyag (2/0), Aleš Absolon (1/0), David Hrdlička (1/0)

9. Břest 13 4 2 7 20:31 14

Lukáš Šoustek, trenér: „Po odehrání první poloviny sezóny nemůžeme být zcela spokojeni. V našich dlouhodobých plánech je postupný posun jak v předváděné hře, tak samozřejmě tabulkou. Ani jedno jsme zatím nesplnili a po dlouhé době nedošlo v naší výkonnosti k žádnému progresu. Naopak naše hra a přísun bodů budí spíše rozpaky. V Kvasicích, Počenicích a v Žeranovicích jsme byli lepší a díky doslova tristní střelecké produktivitě jsme pokaždé odjeli s prázdnou. Opačným kontrastem toho pak byly zápasy se Zborovicemi, Skašticemi a Morkovicemi. Tato mužstva nás jasně přehrála, dostala pod tlak, ale výhry jsme tentokrát sice po nevýrazných výkonech, ale zato s neskutečnou bojovností a obětavostí našich hráčů slavili nakonec my. Kromě nevyrovnaných výkonů je samostatnou kapitolou už tradičně produktivita. Na branky se neskutečně nadřeme, což sráží naše sebevědomí. Ve druhé polovině sezóny musíme na důrazu v zakončení hodně zapracovat. Dalším nemalým problémem jsou časté absence. Skoro každý týden je jiná zahajovací sestava. Velmi těžko se potom zdokonaluje nebo udržuje tolik důležitá sehranost týmu. Čeho si však nejvíce vážím je soudržnost mužstva. Kluci drží při sobě a vytvořili opravdu zdravé jádro. Důkazem toho jsou okamžiky, kdy svou zarputilostí posunuli tým z posledního místa až do středu tabulky a to i přesto, že se herně zrovna nedařilo. Jsem přesvědčený, že právě tohle může být tím správným odrazovým můstkem do jarních bojů. Tabulka je nesmírně vyrovnaná a rozhodovat o úspěchu či neúspěchu mohou maličkosti a každý získaný bod. Za předvedené výkony, obětavost, charakter a obrovskou bojovnost bych chtěl svým hráčům poděkovat a pochválit je za tréninkovou morálku. Rád bych také poděkoval všem členům realizačního týmu, svému trenérskému kolegovi Michalu Šturzovi, Martinu Svědínkovi za přípravu hrací plochy, děvčatům z bufetu, Tereze Rosecké, obci Břest, dále sponzorům a hlavně fanouškům za obrovskou podporu, které si nesmírně vážíme. Panu Kubišovi přejeme brzké uzdravení a věříme, že se s ním v jarní části na zápasech opět potkáme.“

Nastoupili: Zdeněk Daněk (13 utkání/7 branek), Tomáš Trlica (13/2), Šimon Konečný (13/0), Martin Šálek (12/5), Martin Máša (12/0), Petr Miklík (11/1), Daniel Hudeček (11/0), Jaroslav Šálek (10/4), Jiří Štauber (10/1), Miroslav Bureš (9/0), Radoslav Karamon (9/0), Martin Rotrekl (9/0), Dalibor Valoušek (9/0), Radek Hajdík (7/0), Libor Horák (7/0), Michal Krampla (4/0), Jakub Hrabal (3/0), Jan Kouřil (3/0), Tomáš Daněk (2/0), Patrik Janovský (2/0), Tomáš Juračka (2/0), Jiří Lach (2/0), Martin Salajka (2/0), Vojtěch Hanák (1/0)

10. Hulín 13 4 1 8 27:40 13

Josef Pěnčík, předseda klubu: „S výsledky, hrou a postavením v tabulce nemůžeme být spokojeni. I když jsme do nové sezony razantně omladili kádr a skončilo pět zkušených hráčů základní sestavy, přesto jsem čekal, že zejména hra bude lepší. Zvláště, když v tréninku vidím, že naši hráči fotbal hrát umějí, jen se jim to zatím nedaří prodat v zápase. Fakt je, že jsme na podzim ani jednou nenastoupili v ideální sestavě, ale na to si asi může stěžovat většina mužstev. Jinak si myslím, že okresní přebor je vyrovnaná soutěž, kdy odskočila výkonnostně Lubná. Jen mě děsí, až skončí dnešní 40 a 30cátníci, kdo bude hrát dál. Co se týče Hulína, věřím, že jaro už bude daleko lepší."

Zdroj: BřenekMartin

Nastoupili: Michal Pleva (13 utkání/4 branky), Daniel Sedláček (13/3), Martin Pospíšilík (12/4), Jan Barták (12/2), Jiří Vaculík (12/0), Jakub Bureš (11/1), Ondřej Matula (10/0), Jakub Navrátil (9/5), Matyáš Karamon (9/1), Jiří Pastrnek (9/1), Evžen Horák (9/0), Dominik Drál (7/2), Ondřej Zaoral (7/1), Marek Hlobil (7/0), Jakub Němec (7/0), Vít Ondrejec (7/0), Jan Slepko (7/0), Michal Dunda (4/0), Martin Sobek (3/0), Tomáš Nedbal (2/0), Lukáš Vyvlečka (2/0), František Horáček (1/1), Roman Pumprla (1/1), Martin Jurášek (1/0), Jakub Koplík (1/0)

11. Kvasice B 13 3 3 7 27:42 12

Radima Unger, trenér: „První polovina sezony se nám výsledkově úplně nepodařila a postavení v tabulce je bohužel špatné. Ve spoustě zápasů jsme se soupeři hráli vyrovnaně, několikrát jsme byli i lepším týmem, ale srážely nás individuální chyby v obranné fázi a k tomu se přidala i špatná koncovka, což nás často stálo body. Jsem rád, že i přes prohry jsme stále v kontaktu s ostatními týmy před námi a věřím, že se na druhou polovinu sezony připravíme, jak nejlépe to půjde, abychom se v tabulce dostali co nejvýše.“

Nastoupili: Miroslav Samohýl (13 utkání/2 branky), Jakub Ševela (12/4), Jan Bartoník (12/1), Matěj Reiskup (12/0), Martin Unger (12/0), Michal Koplík (11/1), Radek Pospíšil (10/5), Jakub Hora (10/2), Roman Šupčík (10/2), Adam Kochaníček (10/1), Pavel Ambruz (10/0), Pavel Musil (8/1), Lukáš Foltýn (8/0), Martin Fišer (6/1), Josef Struška (6/1), Lukáš Daněk (6/0), Radim Štěpaník (6/0), Matěj Fagulec (5/0), Ondřej Klesnil (5/0), Jan Oblouk (5/0), Tomáš Samohýl (5/0), Břetislav Pánek (4/0), Tomáš Hamala (3/4), Radek Stratil (3/2), Lukáš Berky (2/0), Lukáš Chytil (1/0), Michal Zbranek (1/0)

12. Slavkov p. H. 13 3 1 9 20:32 10

Tak špatně jako letos na tom hráči Slavkova pod Hostýnem už dlouho nebyli. Nejhorším umístěním za posledních deset let byla devátá příčka v loňském ročníku.

Nastoupili: Pavel Darebníček (13 utkání/ 2 branky), Michal Kopřiva (13/0), Martin Bureš (12/0), Jaroslav Čačala (12/0), Antonín Bouchalík (11/3), Jiří Pavlica (11/3), Jan Ondrůšek (11/2), Adam Čuba (11/0), David Mrázek (11/0), Radek Ponížil (10/8), Miroslav Kužel (10/1), Martin Žaloudík (9/1), Radim Dolák (8/0), Lubomír Urbánek (8/0), Petr Krajcar (5/0), Václav Symerský (5/0), Petr Šimčík (5/0), Jaroslav Láník (4/0), Radim Němec (3/0), Petr Symerský (3/0), Lukáš Neradil (2/0), Zdeněk Krajcar (1/0)

13. Zborovice B 13 3 1 9 22:35 10

Ivan Gröpl, trenér: „Při pohledu na tabulku je jasné, že s podzimní částí panovat spokojenost nemůže. Po prvním zápase, kdy jsme deklasovali Hulín na jeho hřišti, si asi nikdo z nás nepomyslel, že na další výhru budeme čekat dalších osm kol. Bohužel nás přibrzdila i velká řada absencí, kvůli kterým jsme téměř každý týden sestavu doslova lepili. Ani to však nemůže být omluva pro pouhých 10 získaných bodů. Paradoxní je, že v drtivé většině utkání jsme byli soupeři minimálně vyrovnaným protivníkem a herní projev jako takový byl v zásadě poměrně slušný. Inkasovali jsme ale spoustu naprosto zbytečných gólů a naopak chybělo kvalitnější a odvážnější provedení předfinální a finální fáze. Na těchto věcech budeme muset do jara zapracovat. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, kterým není osud našeho týmu a vlastně i celého klubu lhostejný, dále fanouškům, partnerům, vedení a dalším, kteří se o chod klubu starají. Zvláštní poděkování si zaslouží zástupci Měrovic za poskytnutí azylu a veškerého souvisejícího servisu, díky němuž jsme se rozhodně necítili jako v cizím prostředí. Zároveň ale všichni doufáme, že se brzy budeme moci vrátit do domácího prostředí.“

Nastoupili: Lukáš Uhrinovský (12 utkání/2 branky), Martin Šprňa (11/4), Marek Štěpánek (11/2), Lukáš Bukový (10/0), Jiří Kocourek (10/0), Ondřej Vaňák (9/0), Jaromír Štěpánek (8/2), Martin Plesník (8/0), David Prachař (8/0), Milan Frýdl (7/4), Matěj Dočkal (7/2), Martin Střelec (7/2), Tomáš Kojetský (7/1), Filip Dočkal (7/0), Marek Šprňa (7/0), Viktor Kerčák (6/0), Jiří Jenerál (5/0), Vojtěch Klenovský (4/0), Ivan Gröpl (3/2), Michal Šindelka (3/0), Vojtěch Beran (2/1), Ondřej Dvořák (2/0), František Hanák (2/0), Patrik Malošík (2/0), Martin Šumbera (2/0), Radek Vrána (2/0), Tomáš Janča (1/0), Jan Krejčíř (1/0), Patrik Laube (1/0), Milan Mareček (1/0), Jiří Sochora (1/0), Václav Švejcar (1/0)

14. Počenice 13 2 2 9 17:48 8

Stanislav Juřena, kapitán: „V hodnocení se nebudu za nic schovávat a hned v úvodu bych rád zmínil, že s naším postavením v tabulce převládá nespokojenost a zklamání. Letní přípravu pojali kluci poctivě, dvakrát, někdy třikrát týdně jsme trénovali a odvedli velký kus práce, za což bych rád vyzdvihl trenéra Zdeňka Nováka. Jako zlomová se dá označit prohra se Zborovicemi B, kdy jsme ve veledůležitém venkovním zápase naprosto selhali. Od této prohry jsme šli psychicky dolů, hra nebyla vždycky špatná, ale srážel nás fakt, že jsme nedokázali v obou poločasech udržet konstantní výkonnost, koncentrovanost, herní disciplínu. Lze pojmenovat několik objektivních příčin současného stavu, jako je předsezónní odchod naší brankářské opory Kamila Šestáka do Zdounek, Hrnčíře do Morkovic, nebo konec trenéra Jirky Janeckého, který mnoho sezón tým táhl. Z jednotlivců si držel vysoký standard Lukáš Tesák, jenž zvládal zastat roli kanonýra i brankáře. Tým je ve fázi budování, generace kolem mě, Martina Barneta, Vladimíra Zbořila, Michala Klapila a dalších postupně končí. V zimě musíme jednoznačně posílit o jednoho až dva rozdílové zkušené hráče, kteří mladé kluky povedou a budou jim příkladem v kabině i na hřišti. Věřím, že pokud absolvujeme kvalitní přípravu a podaří se nám v týmu nastavit jasná pravidla, půjdeme v jarní části tabulkou nahoru. Děkuji všem fanouškům, vedení obce, rodinám hráčů, pánům Kavickému, Hrušákovi, Zbořilovi, Machovi, rodině Lejsalů a celkově všem lidem, kteří mají počenský fotbal v srdci za jejich podporu. Fotbal děláme pro Vás fanoušky, pro zachování kulturního dění v obci, se snahou zpříjemnit Vám neděli, umožnit setkat se na zápase s přáteli a alespoň na dvě hodiny zapomenout na starosti všedních dní.“

Nastoupili: Ondřej Novotný (13 utkání/1 branka), Ondřej Novák (13/0), Filip Zapletal (13/0), Ondřej Jiřík (12/5), Stanislav Juřena (12/1), Lukáš Tesák (11/4), Zdeněk Šustr (10/2), David Večerka (10/2), Marek Bleša (10/1), Šimon Lejsal (10/1), Jiří Janček (10/0), Libor Niedermertl (10/0), Michal Klapil (8/0), Tomáš Vilím (8/0), Vladimír Zbořil (8/0), Jan Otevřel (6/0), Robert Gazda (5/0), Filip Klech (5/0), Martin Barnet (4/0), Jiří Rampas (3/0), Jan Gröpl (1/0), Jaromír Hrabal (1/0), Lukáš Molínek (1/0), Milan Molovčák (1/0), Martin Sýkora (1/0).