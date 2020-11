„Za nejbizarnější místo považuji to v centru Zlína, přesněji na jednom z jeho kopců. Hřiště na Kudlově patří suverénně k nejmenším, které jsem navštívil!“ dušuje se 41letý zkušený fotbalista a neméně úspěšný sálový fotbalista.

Osobně zde sice nehrál, ale několikrát zde navštívil utkání svých kamarádů a ví, co se o něm povídá.

„Celé hřiště je pět metrů od silnice. Hlavně při rozích je zde minimální prostor na rozběh, asi metr a to ještě z kopce. Kdo nemá sílu v noze, tak nedokopne ani do velkého vápna. A to je zde necelé dva metry od postranní čáry,“ směje se.

„Naopak při autech na penaltu dohodí snad každý žák. Lepší je zde házet, než kopat. Výběhy jsou zde opravdu šílené!“ drží se za hlavu Julina.

„V neposlední řadě mi také nahání respekt i silnice, přesněji zatáčka kousek od hřiště. Pokud by nějakému autu vypověděly brzdy, asi by skončil na hřišti.“

Poslední tři roky to už sice neplatí, ale vyhlášené hřiště svým převýšením měli také v Kašavě. Klub v době největší slávy hrající i krajské soutěže, hrál podle soupeřů na „sjezdovce“.

„Rozdíl mezi brankami byl snad tři metry. Naštěstí zde dokázali získat dotace a zdejší areál nyní patří k nejlepším v regionu,“ oceňuje změnu fotbalový kanonýr, který s výjimkou I. ligy si zahrál a také skóroval ve všech soutěžích.

Další kuriozitu zažil na fotbalovém hřišti v Kvasicích, které aktuálně kopou krajský přebor.

„Velké a krásné fotbalové prostředí, stejně jako trávník. Jedinou chybou je vzrostlý strom kousek od autové lajny. Podvědomě vzbuzuje respekt, vždy jsem o něm věděl a v jeho blízkosti jsem se nepouštěl do žádných velkých věcí,“ přiznal.

V celkovém pohledu se hřiště a zázemí v regionálních klubech rok od roku zlepšují.

„Na řadě míst zrekonstruovali zázemí, už to nejsou ty zaplivané šatny, co jsem znal v dětství. Na několika místech, hlavně tam, kde kluby hrají na nejnižší úrovni, se ale pořád zastavil čas,“ přiznává Julina, jehož netěší ani stav hřiště, kde aktuálně působí.

„Vše je o penězích. U nás na Příluku máme neskutečně tvrdé hřiště, které má problém s odvodněním. Vyhlášenými místy, kde mají často hodně vody na hřišti, jsou Lužkovice nebo Mysločovice. Tam je vyhlášený po deštích vždy podmáčený roh pod hodinami,“ poukázal Zdeněk Julina.

Kdo je Zdeněk Julina

41letý aktuálně hrající kouč Příluk, hrající kouč sálových fotbalistů Zlína (Celostátní liga).

Hráčská minulost: Pod trenérem Františkem Komňackým absolvoval zimní přípravu s prvoligovou Tescomou Zlín, HS Kroměříž (II. liga), Kunovice, Hulín (III. liga), Slušovice (divize), Fryšták (KP), Mladcová (I. A a I. B třída), Štípa (okres).