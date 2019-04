dohraje. Gólman Holeček však hrubkou daroval hostům kontaktní branku a Šprňa hlavou vyrovnal. Penalty jsme již zvládli. Můžeme litovat spousty neproměněných šancí. Maximálně produktivní soupeř si za bojovnost bod zasloužil.“

Ivan Gröpl, asistent trenéra Zborovic: „Z derby utkání ve Zdounkách jsme si po obětavém, kolektivním výkonu odvezli bod. Soupeř měl sice po většinu času územní převahu i více šancí, ale je třeba ocenit, že jsme zápas proti takto kvalitnímu týmu ani za nepříznivého stavu 1:3 nezabalili a dokázali jej dostat do penaltového rozuzlení.“

Branky: 41. a 52. (pen.) Karlík, 71. Navrátil – 49. a 82. Martin Šprňa, 73. Gremlica. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 110. Zdounky: Holeček – Bleša, Pektor, Kutňák (64. Buša), Rokos, Kyrcz (72. Věžník), Navrátil, Karlík, Mozga, Fojta, Adamík (80. Červík). Zborovice: Kocourek – Doleček (47. Martin Šprňa), Janča (65. J. Šprňa), Kojetský (62. Gremlica), Přibyl, Štěpánek, Štěpánek, Šumbera, Poledňák, Novák, Vybíral.

BŘEST – ZÁHLINICE 3:0 (2:0)

Lukáš Šoustek, vedoucí mužstva SK Břest: „Dnes se nám podařil napravit dojem z minulého nepovedeného utkání, kdy jsme zbytečně přenechali body soupeři. S přibývajícím časem naše mužstvo postupně přebralo iniciativu a během zápasu se prezentovalo kvalitnějším výkonem. Ve 27. minutě vstřelil přesnou střelou k tyči důležitou úvodní branku utkání Štauber. Když si ve 31. minutě nešťastně hlavou srazil míč do vlastní sítě hostující obránce Hejník, byl poločasový stav 2:0. Na začátku druhé půle se hostující tým snažil utkání přesnější a důraznější hrou zdramatizovat. Zároveň však vznikal pro naše hráče prostor pro rychlé protiútoky. Znovu jsme neproměnili spoustu šancí. Definitivní rozhodnutí přinesla 72. minuta, kdy pěknou souhru zakončil Bejdák.“

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Domácí na nás vyrukovali s rychlou hrou a my jsme se jim nedokázali vyrovnat. U všech míčů jsme byli pozdě. Prohrávali jsme osobní souboje a po půlhodině prohrávali 0:2. Po přeskupení řad se hra ve druhé půli vyrovnala. Chvílemi jsme domácí dostávali pod tlak, ale kontaktní branku jsme nevstřelili, ani když domácí hráli v deseti. Naopak jsme z brejku inkasovali potřetí.

Branky: 27. Štauber, 31. vlastní, 72. Bejdák. ČK: 79. Niščak (Břest). Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Břest: Kožuch – Urban, Konečný, Bejdák, Jan Látal, Buček, Šálek (82. Hanák), Štauber (80. Trlica), Liška, Kocman (89. Josef Látal), Niščak. Záhlinice: Pospíšil – Hejník, Poledňák, Ledina, Polák, Paštěka, Malát, Jakvid, Horák (75. Bureš), Motal, Matesko (83. Drexler).

KOMÁRNO – TĚŠNOVICE 0:1 (0:0)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „O výsledku zápasu rozhodla krásná střela Bartůška, který se trefil zpoza velkého vápna do šibenice. Byl to takřka vyrovnaný zápas, ale přece jenom musíme uznat, že soupeř měl o něco více šancí. My jsme je neproměnili, a proto jsme nebodovali. Uhrát body s aspirantem na postup před našimi fanoušky by bylo hezké. Nezbývá než soupeři pogratulovat k vítězství.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Na malém a nerovném terénu se kombinovalo velmi ztěžka a to nahrávalo do karet domácím, kteří byli velmi dobře připraveni. První půle přinesla však hned několik našich zahozených šancí. Domácí se do žádné velké příležitosti nedostali. Komárno se dostalo do gólové šance v 60. minutě, kdy hlavičkoval na malém vápně osamocený Šindelek, avšak přestřelil. My jsme se dostali do vedení v 63. minutě, kdy po autu putoval míč po ose Hrabal-Mršťák-Bartůšek a poslední jmenovaný krásnou střelou z dvaceti metrů rozvlnil síť. Práci naší defenzivy chválím a tří bodů si vážím, protože z Komárna si je hostující týmy budou vozit velmi těžko. Celé utkání s přehledem řídil Caletka.“

Branka: 63. Bartůšek. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 140. Komárno: Jiří Šindelek – Hajda (71. Ondroušek), Kunz, Žejdlík, Kulajta, Majkus, Klas, Lukáš (81. Surovec), Machač, Josef Šindelek, Václavek. Těšnovice: Zavadil – Mrázek, Brázdil, Novotný, Labuda, Pluhař, Bartůšek, Černý, Hrabal (87. Šívara), Malát, Mršťák.

MRLÍNEK – SKAŠTICE B 2:1 (2:0)

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „Stejně jako minulý zápas jsme svojí vlastní chybou nabídli hned v 6. minutě domácím vedení, když se dostali poprvé na naši polovinu. Ještě hůř bylo v 15. minutě, když se zranil nešťastně brankář. Musel být odvezen do nemocnice na vyšetření a do branky nastoupil, na střídání nachystaný zraněný Kvasnička. Přesto byla hra vyrovnaná. My jsme vcelku dobře kombinovali, ale zakončení bylo velmi špatné. Domácí těsně před poločasem využili brejk ke vstřelení druhého gólu. Po přestávce jsme soupeře zatlačili a v 52. minutě svoji již druhou příležitost proměnil Vlkolenski. Další velmi dobré příležitosti jsme neproměnili, a protože ani domácím se nepodařilo z brejků překonat našeho „brankáře“ zůstal stav nezměněný.“

Branky: 6. a 45. D. Horák – 52. Vlkolenszki. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 120. Mrlínek: Novák – R. Horák, Heryán, Hradil, Hlava (67. Žídek), Josinek, Vyoral (87. Zapletal), Podzemný (50. Rybka), Vlasák, Holec, D. Horák. Skaštice B: Rotrekl (15. Stančík) – Pitron, Brada, Navrátil, Vlkolenszki, Ježák, Kvasnička, Frýdl, Vymětal, Škrabana, Uličný.

LUBNÁ – CHVALČOV 5:0 (3:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas pro nás začal dobře. Do vedení jsme šli už v první minutě. Do poločasu jsme přidali ještě dvě krásné branky. Další naše šance zůstaly nevyužity. Soupeř nás v prvním poločase v podstatě neohrozil. Na začátku druhé půlky jsme se dostali do čtyřbrankového vedení, když zimní posila Horák završil hattrick. Zbytek zápasu se spíše dohrával. Trochu mě mrzí, že jsme po čtvrté brance polevili a začali hrát prakticky v tréninkovém tempu. Soupeř se poté dostal několikrát na dostřel naší branky. V samotném závěru upravil na konečných 5:0 z penalty Rybenský.“

Jiří Trňák, hráč Chvalčova: „K zápasu můžu říct jen tolik, že na naší hře se opět podepsala absence dvou klíčových hráčů „Ronalda a Messiho“. Průběh hry a výsledek mohl vypadat docela jinak. Lubné gratuluji ke třem bodům a nejrychlejšímu gólu co jsem kdy viděl.“

Branky: 1., 15. a 51. M. Horák, 44. Scholz, 88. Rybenský (pen.). Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 100. Lubná: Marák – Mynář, I. Havlík, R. Havlík (56. Moravčík), Rybenský, Kulcsár, Scholz, Sládeček, Horák, Železník, Kašík (68. Dubina). Chvalčov: Janek – Balvín, Marek, Něstreljajev (68. Kurfürst), Pávek (46. Šmíd), Podola, Targoš, Šico, Trnčák, Zmeškal, Červinka.

POČENICE – NĚMČICE 1:2 PP (0:0)

V duelu o třetí místo byl k vidění vyrovnaný duel, ve kterém ale padaly branky až po přestávce. Na gól Radima Darebníčka odpověděli Počeničtí Barnetem, ovšem výsledek se jim otočit nepodařilo. Němčice uspěly po penaltovém rozstřelu.

Branky: 70. J. Barnet – 48. Radim Darebníček. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 100. Počenice: Tesák – Hrušák (72. Pajgr), Zbořil, J. Barnet, Cigánek, Juřena, L. Niedermertl (58. Vlha), Kunčar, Z. Niedermertl, Štolfa (87. A. Barnet), Batík. Němčice: Holiš – Roman Darebníček, Lejsek, Batoušek, Kříž, Pospíšilík, Němec, Radim Darebníček, Zaoral, Holý, Kadlec.

STŘÍLKY – KVASICE B 4:3 PP (3:0)

V duelu bohatém na góly viděli diváci dva zcela rozdílné poločasy. Zatímco v prvním dominovali domácí a během dvaceti minut získali tříbrankové vedení, po přestávce a hodině hry začala úřadovat rezerva Kvasic. Přesněji Dohorák, který během 19 minut dosáhl na hattrick a srovnal. V penaltovém rozstřelu měly pevnější nervy Střilky.

Branky: 5. Hubr (pen.), 19. Zabloudil, 22. Stuchlík – 60., 64. a 79. Dohorák. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 80. Střílky: Rotter – Elzner, Hanák, Jančík, Vybíral, Fila, Stuchlík (43. Nezdařil), Posolda, Zabloudil (83. Hlaváč), Hubr, Holub. Kvasice B: Belza – Benda, Přikryl, Hrabal, Pospíšil, Dočkal, Dohorák, Foltýn, Reiskup (35. Pánek), Ambruz, Daněk (65. Dvořák).

1. Těšnovice 15 12 0 1 2 43:14 37

2. Zdounky 15 11 2 0 2 46:18 37

3. Němčice 15 9 2 1 3 51:22 32

4. Počenice 15 7 2 4 2 23:15 29

5. Skaštice B 15 6 1 3 5 30:32 23

6. Komárno 15 6 1 1 7 32:27 21

7. Břest 15 6 1 1 7 37:33 21

8. Zborovice 15 5 2 2 6 28:31 21

9. Kvasice B 15 6 0 2 7 34:40 20

10. Záhlinice 15 5 1 2 7 26:31 19

11. Střílky 15 5 1 1 8 27:40 18

12. Mrlínek 15 3 4 0 8 23:36 17

13. Lubná 15 4 2 0 9 24:27 16

14. Chvalčov 15 1 0 1 13 6:64 4

