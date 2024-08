„V prvním poločase to nebylo ideální ani od nás, ve druhém jsme se zlepšili. Hosté se ještě musí vyhrát, v kádru mají mladé kluky. Navíc odpadli fyzicky. Sám o tom ale nemůžu tolik vykládat, moc toho naběháno nemám,“ usmívá se Pavela.

I přes jasný výsledek však dal soupeři kredit. Nejen za snahu během víkendového mače, ale především poslední ročníky, kdy i přes vysoké prohry statečně bojují se silnějšími mužstvy.

„Musím říct, že za mě je to strašně sympatický mančaft. Když to řeknu blbě, tak jsou trochu otloukánkem, dostávají dost gólů. Někdy je mi jich až líto. Přesto se pořád udržují v soutěži, pořád hrají. Osobně by mě to asi nebavilo,“ říká svůj názor 38letý borec.

Ať už byl na druhé straně kdokoliv, stále vstřelil čtyři góly. A to se pokaždé počítá.

„Vyšlo mi to díky věku, zkušenostem. V týmu máme teď spoustu mladých kluků, kteří možná kvůli nervozitě tolik nejsou schopni dát gól. Zrovna mi to ale vyšlo,“ nehledá vědu v úspěšném duelu fotbalista, jenž naskakuje na pozici středního záložníka nebo podhrotového útočníka. Proti Bařicím dohrával v útoku při rozestavení 4-3-3.

„Možná i díky tomu mi to tam padalo,“ culí se.

V soutěžním zápase skóroval po roce a čtvrt. Naposledy 13. května 2023, kdy zaznamenal jedinou trefu Záříčí na půdě Ludslavic při prohře 1:4.

„Nejvíce gólů jsem vstřelil v dorostu, a to osm. Mezi dospělými jsem dal maximálně hattrick. Myslím, že čtyři branky neočekávali ani spoluhráči, asi jsem je překvapil,“ vypráví s humorem Pavela, který do kabiny přinese slivovici i nějaký finanční obnos.

V minulé sezoně odehrál dva duely, předloni čtyři. Nejen kvůli pracovnímu vytížení.

„Jsem státní zaměstnanec, máme 12hodinové směny. Před Bařicemi jsem byl dokonce po dvou nočních. K tomu jsou vždy nějaká zranění,“ popisuje.

„Chtěl bych nastupovat co nejvíce a nejdéle, jak to jen půjde. Na hřišti jsou i zkušenější hráči. Když budu mít volno, rád bych ještě naskakoval,“ dodává Radim Pavela, který některé zápasy absolvuje i na úkor rodiny.

Kolik těchto duelů ještě bude?