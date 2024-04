Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Byl to těžký duel, pro mě o to více, protože jsem v Hulíně trénoval, znám většinu hráčů a je to dobrý celek. Hoši měli jasné pokyny. První půle byla naprosto vyrovnaná a my jsme si moc šancí nevytvořil, stejně jako Hulín. Až ve druhé půli jsme trochu přidali. Myslím, že jsme měli navrch ve hře. Vedli jsme 2:0, pak jsme dostali poměrně kuriózní gól na 2:1 a v závěru, posledních pět minut už to byla trochu křeč z obou stran. Hulín se snažil a my jejich tlak odvraceli. Mohli jsme vstřelit třetí gól, ale v poslední chvíli nám to prostě uniklo. S výsledkem jsme maximálně spokojeni.

Zdroj: Břenek Martin

Postupové ambice nemáme, protože vím, že I. B třída je úroveň, která je někde výš. A pokud by sem nepřišly nějaké posily, tak v současné době s tím mančaftem, jaký máme, bychom tam asi hráli poslední housle. A to nikdo nechce. Ale chceme hrát o špičku, chceme soutěž vyhrát, tím se netajíme, ale postup neřešíme.“

Roman Nevřala, trenér fotbalistů Hulína: Utkání bylo vyrovnané, výsledek těsný. Ze začátku se hrálo bez šancí na obou stranách. Rozhodla naše nešikovnost, když jsme nedokázali vstřelit gól. To bylo klíčové. Škoda, jednou jsme trefili tyčku. Měli jsme trochu smůlu.

Ve zbytku soutěže chceme získat co nejvíce bodů, zlepšit naše výkony a zachránit se. V posledních dvou zápasech se nám to dařilo a výkony byly dobré. Chtěli jsme to potvrdit i tady Žeranovicích, ale nepodařilo se. Nicméně jdeme dál.

ŽERANOVICE – HULÍN 2:1 (0:0)

Branky: 63. Zakopal, 81. Šuba – 84. Vyvlečka. Rozhodčí: Mucha, 111 diváků.