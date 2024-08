Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

„Většina klubů, která mohla postoupit do III. třídy, tuto možnost ale nevyužila. Další se dobrovolně z okresního přeboru odhlásili a jiní už svůj tým nikam nepřihlásili. V průběhu minulého ročníku skončila rezerva Zborovic. Do nového se nepřihlásila rezerva Kvasic,“ upřesnil předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.

„Pokud by to takovým tempem pokračovala dál, je reálné, že soutěž nyní nazvaná okresní přebor nebude mít žádného účastníka. Ambiciózní kluby budou v krajských soutěžích a ti co hrají a je jim jedno kde, tak pro ně bude III. třída bez dalších postupů. Úplně se vytratila soutěživost,“ trápí a nechápe Kopčil.