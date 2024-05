Marek Oral, trenér Rymic: „Hned v první minutě jsme se dostali do vedení, kdy se díky skvělému presinku Čady a Měrky, dostal k míči Paták a sám proti brankáři bezpečně proměnil. Hned v osmé minutě Čada přeloboval obranu soupeře, za kterou si zaběhl Měrka a zkušeně přehodil brankáře. Hra se poté trochu uklidnila, ovšem jen do 18. minuty, kdy si se dvěma hráči ve vápně pohrál Blažek a dal třetí gól. Do poločasu ještě přidal jeden gól Měrka. Další gól padl až v 68. minutě, kdy se po nedorozumění v obraně hostů dostal sám před prázdnou branku Marek a dal tak svůj letošní první gól. V 72. minutě upravil na konečných 6:0 Čada.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Nic se nám nepovedlo. Nevyšel nám začátek, lehkovážně jsme to podcenili a hned inkasovali branku. Od té doby se to s námi vezlo, kupili jsme chyby a zkušený mančaft, jako jsou Rymice, toho dokázal využít. Po zásluze tedy vyhráli domácí. Z naší strany toho k hodnocení není, akorát je potřeba se zamyslet a napravit to v příštím utkání.“

Branky: 8. a 39. M. Měrka, 1. Paták, 18. Blažek, 68. T. Marek, 72. Čada. Diváci: 98. Rozhodčí: Mucha. Rymice: Krejčí – J. Ševčík (66. Doležel), Bačík (46. Machovský), D. Ševčík (73. Petrskovský), Mlčák (46. Marek), Paták, Maruška, Blažek, Měrka (66. Marek), Hejkerlík, Čada. Morkovice: Valenčík – D. Rakáš, P. Rakáš, Vymazal, Přikryl, Juřena, Maticz (80. Šebestík), Marek (46. Žourek), Skácel, Šipoš, Jablunka.

BŘEST – HULÍN 2:1 (1:1)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Hrál se urputný fotbal plný osobních soubojů. Možná proto, že oba týmy dbaly zejména na pozornou defenzívu. Přesto si obě obrany neodpustily dvě chyby, které vedly až k penaltovým zákrokům. Tomáš Trlica i Michal Pleva při jejich exekucích nezaváhali a do šaten se odcházelo za stavu 1:1. Rozhodnutí přišlo ve druhém poločase a v hlavní roli se znovu projevila otřepaná fráze nedáš - dostaneš. Obrovskou šanci spálil Ondřej Zaoral, který neproměnil samostatný únik. Skvěle zareagoval brankář Dalibor Valoušek a naše mužstvo podržel. Po pár minutách na druhé straně hřiště vyhrál na hraně pokutového území hlavičkový souboj Martin Šálek, skákavý míč se dostal až ke kapitánovi Jaroslavovi Šálkovi, který pohotovou střelou z voleje nekompromisně poslal naše mužstvo do vedení.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Herně jsme se trápili, nedokázali jsme se prosadit žádnou kombinační akci, a protože domácí na tom byli podobně, tak v první půli stojí za zmínku jen dva přísně nařízené pokutové kopy, po jednom na každé straně, které oba exekutoři bezpečně proměnili. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu, jen s tím rozdílem, že my jsme svou stoprocentní šanci Zaoralem neproměnili, zatímco domácí Šálkem ano. Více než porážka nás mrzí nikým nezaviněné zranění Martina Plevy, snad to nebude vážné.“

Branky: 11. Trlica, 54. J. Šálek – 25. Pleva. Diváci: 152. Rozhodčí: Caletka. Břest: Valoušek – M. Šálek, Horák, Liška, Bureš (91. Rotrekl), J. Šálek, Štauber, Trlica, Daněk (82. Hajdík), Miklík, Máša (57. Daněk). Hulín: Hlobil – Pastrnek, Horák (82. Vyvlečka), Jurášek, Barták, Kubo (70. Hradil), Sedláček, Zaoral (70. Vaculík), Pospíšilík, Pleva (62. Matula), Karamon (70. Bureš).

ŽERANOVICE – LUBNÁ 2:1 (2:0)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „V prvním poločase, jsme do hry vstoupili velmi dobře a brzy jsme vedli gólem Tomáše Košiny. Pak jsme prohospodařili několik slibných tutových šancí, ale do šaten jsme šli díky trefě Benedikta Šuby ve 44. minutě za stavu 2:0. Po přestávce jsme očekávali tlak soupeře, který prostřídal a na hrot posunul Ančince a z brány Kubu Maráka. Ančinec dostal osobního strážce Martina Řiháka, což se potvrdilo jako správné rozhodnutí. Ančinec se v 75. minutě prosadil z rohového kopu, kdy uplatnil svou přednost, hru hlavou. Zápas musím hodnotit jako velmi kvalitní a jeden z nejlepších z naší strany, také díky přístupu soupeře. Velmi dobrý výkon odvedli také delegovaní rozhodčí Tříska a Horký.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „V prvním poločase se hrál celkem pohledný fotbal. Domácí si pomohli rychlým gólem. Naše šance zůstaly nevyužity a do šaten jsme obdrželi druhý gól. Domácí se ve druhé půli zatáhli a čekali na své brejkové situace. My jsme je zatlačili a snažili se s výsledkem něco udělat. Bohužel to stačilo pouze na snížení rozdílu jednoho gólu. Minimálně za druhou polovinu musím tým pochválit. Mrzí nás neproměněné šance.“

Branky: 6. Košina, 44. Šuba – 75. Ančinec. Diváci: 159. Rozhodčí: Tříska. Žeranovice: Hubík – Sumec, Novotný, Menšík (82. Chudárek), Zámorský (41. Cholasta), Klimek, Řihák, Zakopal, Košina, Šuba (88. Bouška), Hasala. Lubná: Marák – Komárek, Ančinec, Kulcsár (72. Bačinský), Kašík (72. Moravčík), I. Havlík, Scholz (46. Rybenský), R. Havlík, Železník, Horák, Dočkal (46. Rybenský).

KVASICE B – SKAŠTICE B 3:3 (0:2)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V dalším domácím utkání jsme museli dohánět náskok, který si soupeř vypracoval během první půle. Následně krátce po přestávce zvýšil již na 3:0. My jsme ale nesložili zbraně, spíše naopak. Po zlepšeném výkonu v druhém poločase se nám podařilo ztrátu tří branek smazat a tak skončil zápas remízou.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Hrál se oboustranně kombinační fotbal. První poločas jsme byli lepším týmem. Bohužel pro nás skončil pouze rozdílem dvou branek. Zpětně můžu říct, že se zápas pro nás rozhodl v první půli, kdy jsme měli vést větším rozdílem. Domácí v druhé půli zlepšili pohyb, k tomu se přidaly naše nepřesnosti a rázem se obraz hry otočil a my tahali za kratší konec. I tak jsme dokázali zvýšit na 3:0. Kvasice dřely až do konce a odměnou jim bylo vyrovnání v poslední minutě na 3:3. Remíza asi spravedlivá, ale pokud vedeme o tři góly, musíme to už nějak ukopat.“

Branky: 75. Slaměník, 87. Musil, 92. Ševela – 8., 36. a 69. Frýdl. Diváci: 121. Rozhodčí: Závojský. Kvasice: Trampota – Pitron, Frýdl, Bubla, Ježák, Jan Látal (72. Jos. Látal), Zůvala, Růžička (58. Židlík), Škrabana (81. Novák), Sedlák, Sova. Skaštice B: Trampota – Pitron, Frýdl, Bubla, Ježák, Jan Látal (72. Josef Látal), Zůvala, Růžička (58. Židlík), Škrabana (81. Novák), Sedlák, Sova.

SLAVKOV P. H. – NĚMČICE 0:3 (0:1)

Druhý celek tabulky potvrdil roli favorita a klid jim dala branka již po necelé půlhodině hry. Když po hodině hry přidal Roman Darebníček druhou trefu, hosté výsledek kontrolovali.

Branky: 26. Kříž, 60. Rom. Darebníček, 88. Batoušek. ČK: 50. Jakoubek. Diváci: 98. Rozhodčí: Skyba. Slavkov p. H.: P. Dolák – Darebníček (72. Gruna), Kopřiva, Pavlica (78. Urbánek), Krajcar, Čuba (55. Žaloudík), R. Dolák, Daďa (46. Bouchalík), Ondrůšek, Ponížil, Mrázek. Němčice: Vajda – Zlámal, Mršťák (77. Kadlec), Batoušek, Radim Darebníček, Holý, Roman Darebníček, Kříž (61. Roubalík), Císař, Šilinger, Vymětal (70. Lejsek).

Pravčice – Žalkovice 3:0 kont. - hosté nenastoupili.