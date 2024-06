Divizní Skaštice obraly lídra. Bude bod stačit? Kouč má jasno.

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Začátek zápasu nám ještě celkem vyšel, když jsme měli herní převahu a dostávali se i do slibných příležitostí. Bohužel jsme ani jednu z nich neproměnili v branku a naopak jsme soupeři darovali dva góly po našich hrubkách v obraně. Ve druhé půli už to byla jednoznačná záležitost Žeranovic, které nacházely prostory ve kterých jsme buď nestíhali nebo jsme tam vůbec nebyli. My se k ničemu výraznému nedostali.“

Branky: 23., 50., 63. a 79. Šuba, 12., 78. a 80. Zakopal, 32. a 58. Zámorský. Diváci: 100. Rozhodčí: Konečný. Žeranovice: Bakalík – Š. Cholasta (58. T. Cholasta), Sklenář (46. Bouška), Menšík, Zámorský (58. Hubík), Řihák, Chudárek (46. Málek), Pospíšil, Zakopal, Košina, Šuba (82. Pospíšil). Kvasice B: Štěpaník – Šupčík, Hora, Ševela, Pánek, Bartoník, Ambruz (58. Foltýn), Reiskup, Fišer, Pospíšil, Daněk (46. Dočkal).

RYMICE – SLAVKOV P. H. 3:0 (0:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Slavkov vůbec nehrál zle, ale naše hra v prvním poločase nebyla vůbec dobrá. Především odzadu nebyla vůbec chuť hrát. Hra byla uspěchaná a nepřesná. Sice jsme si vytvořili dvě nadějné situace, ale celkově jsme první poločas moc dobrý výkon nepředvedli. Do druhého poločasu jsme prostřídali, aby hra dostala větší náboj a to se povedlo. Druhý poločas byl o mnoho lepší z naší strany. Zlepšila se mezihra a tím se začali tvořit šance. Především až příchod Čady nám dodal klid na kopačky. Čada byl hned u prvního našeho gólu, kdy vysunul Blažka, který centrem našel Měrku. Druhý gól přidal Blažek a to zápas zlomilo. Slavkov byl už poté odevzdaný, a když po přímém kopu Mlčáka padl třetí gól, bylo hotovo. Sice jsme nepředvedli nejlepší výkon, ale i tak jsme dokázali vyhrát 3:0, což je taky známka toho, že umíme zápas dohrát do vítězného konce, ikdyž se nám herně nedaří, což je taky hrozně důležité.“

Branky: 70. Měrka, 77. Blažek, 82. Krajcar (VL). Diváci: 174. Rozhodčí: Caletka. Rymice: Krejčí – Doležel (46. J. Ševčík), D. Ševčík (89. Machovský), Petrskovský, Mlčák, Paták (80. Zapletal), Matuška, Blažek, Měrka, Hejkerlík (46. Plhal), Marek (65. Čada). Slavkov p. H.: P. Dolák – Darebníček, Kopřiva, Krajcar, Pavlica, Žaloudík (76. Láník), Bouchalík, Mrázek (76. R. Dolák), Ponížil (80. Čuba), Barot, Daďa (70. Ondrůšek).

LUBNÁ – POČENICE 2:2 (2:2)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Aktuální lítý boj o bytí a nebytí podpořený parádními výsledky z posledních kol, nám i přes tabulkové postavení soupeřů nevelel jinak, než se pokusit v Lubné za každou cenu zvítězit. Vedení jsme se ujali po stříleném centru Nováka a skvělém trknutí hlavou Večerky. Domácí však potrestali naši nekoncentrovanost a záhy srovnali. V opětovné vedení vyústila pohledná akce „až do kuchyně“ když se po přiťuknutí Ordoše prosadil Juřena. Domácí se však nevzdali a znovu dorovnali stav. Po pauze se hrál fotbal v tempu, nahoru - dolů s řadou šancí na obou stranách, hra měla spád a oba týmy prahly po výhře. Nás v klíčovém okamžiku podržel vynikající Rampas, který lapil pokutový kop. Sestupová matematika je otevřená, nezbývá nám, než doma porazit Žeranovice a doufat. Tým šel herně obrovsky nahoru a v současném laufu může své síly rovnocenně poměřit s kterýmkoliv soupeřem z okresního přeboru. Pokud kluci vydrží nadále takto pracovat, o budoucnost fotbalu v Počenicích netřeba mít obavy.“

Branky: 18. a 30. Ančinec – 17. Večerka, 24. Juřena. Diváci: 159. Rozhodčí: Tříska. Lubná: Blažek – Marák, Komárek, Ančinec, Kulcsár (46. Makový), I. Havlík (76. Bačinský), Scholz (46. Makový), R. Havlík, Horák, Dočkal, Rybenský. Počenice: Rampas – Ordoš, Juřena, Kunčar, Večerka, Novotný, Jiřík, Lejsal (72. Štolfa), Vilím (46. Niedermertl), Tesák (81. Jiříček), Novák (81. Zahradník).

SKAŠTICE B – PRAVČICE 7:2 (5:1)

Duel o lepší postavení ve spodní části tabulky jasně vyzněl pro domácí rezervu, která o svém úspěchu rozhodla již v první půli, kdy si vypracovala čtybrankový náskok. Po změně stran již domácí výsledek konstrolovali a své vítězství ještě zvýraznili

Branky: 11., 15. a 85. Jan Látal, 9. Ježák, 13. Škrabana, 18. Zůvala, 66. Číhal – 33. Jetelina, 70. Janováč. Diváci: 161. Rozhodčí: Závojský. Skaštice: Trampota – Bubla, Ježák, Jan Látal, Škrabana (58. Novák), Sova, Zůvala (72. Jos. Látal), Beneš, Číhal, Růžička (46. Pitron), Rosecký (46. Židlík). Pravčice: Urban – Miklík, Zapletalík, Timan, Šenkyřík (43. J. Zapletal), Kocman (46. M. Zapletal), Kanalavenko, Petřík, Janováč, Jetelina, Lukeš.

HULÍN – ŽALKOVICE 3:4 (2:1)

Hosté potvrdili zlepšenou formu v závěru soutěže, třebaže v Hulíně těsně před přestávkou prohrávali již o dvě branky. Zlom přišel po hodině hry, kdy dvěma slepenými trefami výsledek otočili a dokázali reagovat i na následné vyrovnání. V dramatické koncovce Žalkovice výhru uhájily.

Branky: 36. a 71. Hradil, 39. Pospíšilík – 44. a 61. M. Janečka, 60. Nesrsta, 73. Otáhal. Diváci: 50. Rozhodčí: Mucha. Hulín: Hlobil – Pospíšilík, Zavadil, Barták, Jurášek, Zaoral (65. Vaculík), Sedláček, Kubo, Pastrnek (77. Vyvlečka), Horák (65. Matula), Hradil (77. Drál). Žalkovice: Krejčí – Kojetský, Netopil, T. Janečka, Mrázek, Říkovský, M. Janečka, Petřík (72. Otáhal), Pospíšil, Nesrsta, Otáhalík (90. Kuba).

MORKOVICE B – BŘEST odloženo

na 22. června v 15 hodin.