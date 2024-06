/FOTOGALERIE/ Apatie k postupům! I tak se dá nazvat situace v kopané na Kroměřížsku v nižších soutěžích, kde si řada týmů vybojovala postup, oslovené byly i celky mimo pořadí do čtvrtého místa, jak dovoluje soutěžní řád, ale jen jediný na nabídku kývl. „To jsem už dlouho nezažil,“ posteskl si zklamaný předseda Okresního fotbalového svazu Kroměříž Libor Kopčil.

Šéf kopané na Kroměřížsku Libor Kopčil¨. | Foto: archiv

Naopak bez větších problémů byl postup z okresu do I. B třídy. „Zde si vybojovaly prvenství a právo postupu Rymice a bez váhání na nabídku kývly. A protože se z krajských soutěží dobrovolně vrátily Zborovice, možnost postupu za ně přijala i druhá Lubná,“ potvrdil předseda.

U Zborovic se tah s návratem do okresu trošku předpokládal poté, co v zimě v klubu skončil významný sponzor a z okresního přeboru se předčasně odhlásila jejich rezerva. „Jiná cesta u nich asi už nebyla. Jen mě překvapil ten pád z I. A třídy, kde se udrželi. Ale co vím, soutěž na jaře hráli kluci z béčka a asi se nechtěli v další sezoně trápit,“ měl pochopení Kopčil.

Kvasický obránce Stratil o své budoucnosti, ambicích v divizi a EURO

Už menší ale v případě vítězů III. tříd, kde ve skupině A Komárno slavilo potřetí v řadě vítězství a i nyní postup s díky odmítlo. „Svět je černo-bílý, ale v případě Komárna spíše šedý,“ pousmál se předseda OFS Kroměříž. „Některé konkurenční kluby na adresu Komárna spílají, že znevažují soutěž, vítězný klub se brání, že chce hrát s kluby v okolí, na které chodí diváci. Jejich názor chápu a dává logiku, na druhou stranu jejich tým herně na přebor má a z pohledu fotbalu je to škoda.“

Také v „béčku“ vítězné Rataje neměly o postup zájem. „Také uspěly podruhé a ve svém středu mají bývalé třetiligové hráče z Kroměříže a z Kvasic se zkušenostmi krajského přeboru. Určitě by na to herně měli. Ale podle slov místních funkcionářů zde kluci ani netrénují, hrají jen pro zábavu,“ upřesnil Kopčil, aby nakonec uspěl až u třetího Bezměrova. „Zaslouží si to, mají jednu z největších a nejkvalitnějších mládežnických základen!“

OP: Rymice slaví, i přes mohutný finiš jsou v ohrožení sestupem Počenice

Vedení svazu se marně následně snažilo přesvědčit další celky skupiny A a B do čtvrtého místa, aby doplnili volná místa v okresním přeboru. „Ze zkušeností posledních let se většina týmů omlouvala s konstatováním, že navrch půjdou, až soutěž vyhrají, že si to nyní nezaslouží. Ale kdo ví, jestli to není výmluva,“ mávl rukou předseda.

Aktuálně tak vedení OFS vznikl problém, neboť po všech postupech a sestupech má okresní přebor jen 12 účastníků! „V tuto chvíli to tak opravdu na papíře je a není to ideální. Kluby by tak měly sehrát jen 22 zápasů, což se některým klubům nebude líbit,“ uvědomuje si Kopčil a je připraven po čtvrtečním zasedání výkonného výboru s klubu jednat a hledat řešení. „Do losovacího aktivu, který je naplánován na 9. července, jim chceme nabídnout nějaká další řešení. Za mě jsou aktuálně dvě – buď odehrát jen 22 zápasů nebo po vzoru první ligy jim nabídnout následnou nadstavbu – kdy bude tabulka rozdělena na dvě půlky a každý tým by pak odehrál pět zápasů navíc, tedy dohromady 27, o jeden více, než nyní. Uvidíme, jestli kolegy na výkonném výboru nenapadne lepší řešení, příští dny ukážou více,“ dodal Libor Kopčil.