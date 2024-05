Palich hattrickem protrhl krizi. Letos už předčil loňské maximum

Jonáši, gratulace k hattricku. Co rozhodlo o vašem jasném vítězství? V čem jste soupeře předčili?

Rozhodující byl brzký vstřelený první gól. Často nás trápí jej dát a potom je naše hra zbytečně nervózní. Jsme nejmladším mužstvem celé soutěže, což občas přináší nervozitu, která se však každým zápasem zmenšuje. Na druhou stranu to přináší výbornou fyzickou připravenost. Ta nám pak pomáhá rozhodovat zápasy v náš prospěch.

Díky výhře jste se přiblížili čelu tabulky, na vedoucí Střílky ztrácíte devět bodů, máte zápas k dobru. Jaké jsou vaše cíle do konce sezony?

Rataje i Střílky jsou velmi kvalitními soupeři a jejich bodový náskok je stále velký. My především musíme navázat na po dvou týdnech očekávané vítězství dalším ziskem bodů. Po skvělé výhře s vedoucími Ratajemi jsme trochu usnuli na vavřínech, ale teď cítím, že jsme si to všechno již srovnali v hlavě, dokázali si, že skvělý tým se nejlépe projeví, když se nedaří a navážeme na naši dobrou formu.

Zvažovali byste případně postup do okresu?

Je to hudbou budoucnosti. Budeme to řešit, až bude třeba. Teď se soustředíme pouze sami na sebe. Věříme, že se nám tento přístup vyplatí.

Vraťme se přímo k vám. Osobně jste vsítil hattrick a to za pouhých 19 minut. Byl váš nejrychlejší? Kolik jste jich na dospělé úrovni už vstřelil?

Minulý rok se mi hattrick podařil dokonce za 7 minut, nicméně to bylo ještě v dorostenecké kategorii. Takže ano, nejspíše byl nejrychlejší. Myslím, že v mužské kategorii jsem teď vstřelil třetí. Shodou okolností druhý proti Ludslavicím.

Na jaře se vám střelecky nedařilo, na gól jste čekal od konce podzimu proti Bařicím. V čem byl podle vás největší problém? Věříte, že tento zápas vám pomůže se nakopnout?

V zimních přípravných zápasech se mi docela dařilo, nedokázal jsem to však přenést do mistrovské soutěže, hodně jsem se trápil. Chyběl klid v zakončení a nezbytná přesnost v situacích jeden na jednoho. Tento půst trval pět zápasů a moc dobře jsem si uvědomoval, že můj neklid v gólových šancích negativně ovlivňuje celý tým. O to více mě těší, že se to podařilo zlomit. Jsem si jistý, že to byl jen pouhý impuls, a že na to navážu v podobném duchu.

Sobotním zápasem jste překonal váš loňský počet gólů. Tušil jste to?

Ano, přiznám se, že jsem o tom v koutku duše věděl, ale spíše to přidávalo na mé jarní křeči v zakončení. Jsem tedy rád, že se to za 19 minut přehouplo pryč, a že se projevuje vzrůstající tendence. Věřím, že bude pokračovat.

Máte nějakou metu, na kterou byste do konce sezony rád dosáhl?

Často se mluví o tom, že fotbal je kolektivní sport a já se s tím více než plně ztotožňuji. Na druhou stranu by se ale nám útočníkům neměla vyčítat dravost po zápise do statistik. Ať si říká kdo chce co chce (spousta z nich se mnou snad bude souhlasit), jsme si moc dobře vědomi, jak důležité je pro celý tým naše (ne)úspěšné počínání před soupeřovou brankou. Moji metou je tedy pochopitelně týmový úspěch a porvat se o první místo. A pak i vrchní příčky ve statistice střelců.

Jaké máte další plány, cíle ve fotbale? Pomýšlíte na vyšší úroveň?

V průběhu posledních přestupových období jsem dostal několik nabídek z vyšších soutěží, nicméně tak jako tehdy, i teď mám v plánu pokračovat v Lutopecnách a dosáhnout zde týmového úspěchu. Na vyšší úroveň pomýšlím, nicméně si myslím, že je na ni ještě čas.