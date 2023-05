Pohár OFS Kroměříž získali fotbalisté Kvasic B. Šestý tým okresního přeboru v pondělním finále na stadionu Jožky Silného porazil rezervu Zborovic 3:1 a získal cennou trofej.

Finále poháru OFS Kroměříž 2023 | Video: Libor Kopl

Sváteční duel, který sledovalo 350 diváků, patřil Lukáši Berkymu. Pětadvacetiletý forvard nejprve v 19. minutě po trestném kopu otevřel skóre, ve druhém poločas pak asistoval u branek Tomáše Hamaly a Adama Kochaníčka.

„Je to rozdílový hráč. Když si jde s námi zahrát, musí být vidět,“ říká s úsměvem kapitán Kvasic B Roman Potočný.

Protivník se na elitního kanonýra krajského přeboru, který šel vypomoct béčku, speciálně nechystal.

„Samozřejmě jsme o něm věděli. Víme, že hraje vyšší soutěž, ale nechtěli jsme na něj hrát osobně, nějak zvlášť jej bránit. Chtěli jsme si to s Kvasicemi rozdat na férovku,“ uvedl zborovický trenér Martin Střelec.

Jediný gól Pilany vstřelil Jaromír Štěpánek, který z penalty srovnal na 1:1.

Kvasice vyhrály zaslouženě, byť se proti soupeři z nižší soutěže pořádně nadřely a hlavně v prvním poločase přečkaly několik vyložených šancí. Nakonec byly efektivnější, šťastnější.

„Minimálně v prvním poločase nebyl rozdíl třídy vidět,“ souhlasí také Potočný.

Sváteční duel fanoušky bavil. Opravdu se bylo na co dívat. Jako první zahrozily Zborovice, Frýdl ale trefil v jasné šanci pouze tyč.

Hodnocení Lukáše Berkyho (Kvasice B)

Zdroj: Libor Kopl

„Soupeř hraje o třídu výš, takže pro nás bylo utkání těžké. I tak jsme chtěli být aktivní, hrát fotbal. Nechtěli jsme jenom bránit, bořit hru. Bohužel jsme v úvodu neproměnili vyloženou šanci. Kdybychom šli do vedení, třeba by se zápas vyvíjel jinak,“ přemítá Střelec.

Jeho tým pak přečkal dvě šance soupeře. Zakončení Potočného po standardní situaci zmařil výborným zákrokem gólman Kocourek, který vzápětí vyrazil střelu Ševely na břevno.

Skóre otevřel až v 19. minutě Berky. Kvasický forvard se prosadil z trestného kopu.

Další dvě velké příležitosti ale v úvodní části neproměnil, i proto Pilana dlouho živila šanci na výhru.

V zakončení neuspěl ani Šupčík, který právě po Berkyho vysunutí obešel i brankáře Kocourka, ale mířil jen do tyče.

Na opačné straně se gólman Svoboda vyznamenal při šanci Šindelky, hlavička Sochora zase skončila na břevnu.

„Zborovice hrály výborně. Vzadu čekaly, kdy uděláme nějaké chybu. Dostaly se do několika šancí, první poločas klidně mohl skončit 4:2,“ míní Potočný.

I druhá půle byla svižná, zajímavá, fanoušky rozhodně nenudila. Berky krátce po změně stran mířil těsně vedle. Zborovice výsledek srovnaly v 53. minutě, kdy po faulu kapitána Potočného proměnil penaltu Štěpánek a bylo to 1:1.

Pilana se snažila, dál bojovala, ale šance na obrat neměla. Naopak kvasické béčko se dál tlačilo do zakončení, útočilo. A hlavně vpředu mělo skvělého Berkyho, který připravil vítězný gól pro mladíka Tomáše Hamalu i asistoval u třetí branky Kochaníčka.

Hodnocení Jaromíra Štěpánka (Zborovice B)

Zdroj: Libor Kopl

V nastavení mohl kvasický triumf završit střídající Miroslav Hamala, který se na trávníku potkal se synem Tomášem, ale v jasné šanci mířil vedle.

To však favoritovi nevadilo. Vyhrál 3:1 a pro klub získal další trofej.

„Zborovice se ve druhém poločase snažily s výsledkem něco udělat, my jsme je ale udrželi na uzdě. Soupeře, kterému v závěrečné půlhodině asi došel dech, jsme ke konci přehráli a dali pěkné branky,“ radoval se Potočný.

I když si rezerva Kvasic výhru v poháru užívala, žádné bujaré oslavy se ve svátek nekonaly. „V úterý se jde do práce, my už jsme si to odbyli v pátek. Dneska jenom s rozumem,“ usmíval se jmenovec útočníka ligových Českých Budějovic.

Fotbalisté Zborovic si zápas i přes porážku užili. V hledišti měl jejich tým navrch, fanoušci znovu byli dvanáctým hráčem Pilany. Ani podpora příznivců ale Pilaně nestačila.

„Divákům se muselo utkání líbit. Bylo to krásné sváteční pondělí, prostě super fotbal,“ prohlásil Střelec.

„My jsme spokojení, že jsme se dostali takto daleko. Hráčům děkuji za předvedený výkon. Nemáme se za co stydět. Kluky musím pochválit, jsem na ně hrdý. Odevzdali maximum, odehráli parádní zápas. Bohužel soupeř v zakončení prokázal větší kvalitu, byl přesnější,“ dodal.

Oba týmy před utkání vyjádřily podporu zborovickým fanouškům. Ti se těší na středeční domácí semifinále krajského poháru proti Strání.

Finále Poháru OFS Kroměříž -

TJ PILANA ZBOROVICE B – FC KVASICE B 1:3 (0:1), hráno v Kroměříži

Branky: 53. Jaromír Štěpánek z penalty - 19. Lukáš Berky, 66. Tomáš Hamala, 78. Adam Kochaníček. Rozhodčí: Trampota - Kunčar, Bucha (Pochylý). Žlutá karta: Švejcar (Zborovice B). Diváci: 350.

Zborovice B: Kocourek – Sochora (46. Hanák), Štěpánek, Bruna, Švejcar, Vaňák, Prachař (64. Uhrinovský), Havránek, Kojetský (80. Buksa), Šindelka (70. J. Šprňa), Frýdl (70. Plesník).

Kvasice B: Svoboda – Kochaníček, T. Hamala, Potočný, Samohýl, Šupčík, Reiskup (86. Fišer), Ambruz (56. Hora), Berky (84. M. Hamala), Ševela, Musil (84. Foltýn).