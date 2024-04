Podívejte se. Favoritům OP se nevedlo, v Pravčicích padlo osm branek!

„Je to můj premiérový hattrick mezi muži,“ culil se mladý 19letý fotbalista. „Rád ale za svůj výjimečný střelecký výkon přispěji do klubové kasy. Asi to bude tekuté,“ přiznal Zbranek.

Vyhráli jste jednoznačně 3:0. Bylo to tak snadné?

Ne, rozhodně to nebylo jednoduché. Připravoval jsem se na duel jako na každý jiný zápas, neřešil jsem to nijak zvlášť. Dneska nezáleželo na tabulce, chtěli jsme prostě podat dobrý výkon. A to se nám podařilo!

Co rozhodlo?

Asi naše odhodlání. Dali jsme do hry srdce, semkli jsme se jako tým a chtěli jsme prolomit sérii proher na jaře, což se nám konečně podařilo!

Zdroj: Břenek Martin

Jak se udál váš přestup z divize? Co vás do Zahnašovic přilákalo?

Zaprvé rodina, mám tady přítelkyni. A druhým důvodem změny dresu je škola a volný čas, který jsem chtěl využít pro fotbal, školu a posunout se dál v kariéře i v práci.

Kolikátý hattrick v kariéře jste v sobotu vstřelil?

Mezi muži je to můj první! Je to pro mě taková oslava. V kabině mě rozhodně asi nějaký příspěvek nemine. (smích)

Jak drahý je v Zahnašovicích hattrick?

Jen mi říkali, že bych měl přinést nějakou flašku. Ale raději vezmu rovnou demižon! (smích)

Přestupem do Zahnašovic věšíte profesionální kopačky na hřebíček? Nebo máte ještě ambice hrát v lepší soutěži?

Pokud by mi někdo něco nabídl, tak se možná za půl roku nebo rok se nebudu bránit. Ale aktuálně chci využít příležitost, která se mi tady naskytla. Děkuji všem v klubu, kteří mi to umožnili.

Kterým klubům v tuzemsku a zahraničí fandíte?

V Česku to moc nesleduji, ale obvykle držím palce Zlínu nebo Sparta. A v zahraničí je to Barcelona. Můj otec mě vždycky brával na zápasy Barcelony. Mými fotbalovými vzory jsou Iniesta, Xavi a Alonso. Je jich mnoho, ale tito tři jsou pro mě největšími idoly.

Máte fotbalový sen?

Dřív jsem jich měl hodně! Ale teď? Chci být hlavně šťastný, užívat si života a fotbalu. Ale rozhodně bych se chtěl podívat na zápas Viktorky Plzeň. Uvidíme.