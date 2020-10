Dlouholetý stoper Hanáků Roman Číhal se proměnil ve střelce, po přesunu z obrany do zálohy září a hlavně skóruje.

Dvaatřicetiletý mazák, který v kariéře prošel i Fastavem Zlín, v úvodních pěti duelech třetí třídy skupiny B zaznamenal třináct branek!

„Dozadu už se nehrnu, vpředu mě to hrozně baví. Jsem typická desítka, volný hráč, takže si na trávníku dělám, co chci a zatím mi to vychází,“ směje se zakladatel nového týmu z Hulína.

Zatímco v úvodním zápase nové sezony se proti Kyselovicím blýskl hattrickem, v domácí premiéře proti Roštínu se stejně jako parťák Hradil trefil hned čtyřikrát a mužstvu výrazně pomohl k demolici soupeře, který z Hulína odjel s debaklem 0:12!

„Tolik gólů jsem dal ještě v Roštíně nebo jinde v pralesních ligách, ale v MSFL asi těžko. To bych si pamatoval,“ usmívá se Číhal.

Dříve navíc brankám spíše zabraňoval, nyní má podstatně jiné úkoly než dřív.

„Rozhodně mě víc baví útočit než bránit. Nechápu, jak jsem mohl dvacet let hrávat kdesi vzadu. Možná to ale bylo tím, že jsem byl pevnější typ a dopředu jsem se nacpal až sám,“ řehtá se.

Osobně žádné statistiky ani počet nastřílených branek neřeší. Většina hráčů Spartaku si prošla vyššími třídami, nyní se fotbalem pouze baví.

„Žádnou gólovou metu nemám. Spíše se snažíme držet dobrou partu. Hlavní je, abychom vydrželi zdraví a nastartovali Hulín,“ říká zkušený fotbalista a samozvolený kapitán. Pomáhá jim v tom trenér Miroslav Polášek. Zkušený kouč dokázal mužstvo stmelit a správně vyladit na důležitý (re)start.

„Má lidský přístup, fotbalu rozumí. Je člověk na správném místě,“ chválí trenéra.