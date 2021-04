„Rozhodně se nebráníme nové mladé krvi. Snad po seznámení s problematikou a hlavně povinnostmi neutečou. Zvláště, když zde není ohodnocení práce vysoké. Spíše je to o nadšení a sebeobětování,“ moc dobře ví Miko.

Při volbě předsedy byl přitom jediným kandidátem. Jeho zvolení bylo proto přesvědčivé. „I tak to beru jako vyznamenání, odměnu a současně závazek do dalších let,“ uvědomuje si staronový šéf svazu. „Žádná oslava se nekonala. Gratulantů bylo mnoho, v den zvolení jsme měl 67 telefonátů, o den později 56. Od všeho mám ještě nyní červené ucho,“ směje se Miko. „Také na svazu se dveře netrhly, káv jsem uvařil nespočet. Ale žádný alkohol, za mě to bylo hlavně nealko pivo, často totiž jezdím autem,“ upřesnil.

Navýšil se počet členů výkonného výboru. Je to správné?

Sice jsem si přál původní koncept, ale jsem demokrat a respektuji to. Myšlenka rozšířit vedení a dostat více mladých do dění, zapracovat je, není špatná. Ve fotbale je pořád hodně práce. Musím přiznat, že jsem byl změnou rozladěn, ale spíše jejím stylem. Každopádně plně respektuji přání a výsledek zástupců valné hromady.

Vyvstaly pochybnosti v případě volby dvou členů. Nemáte strach, že se budou muset volby opakovat?

Napadnout volby může kdokoliv do tří měsíců, stát se může cokoliv. Strach ale nemám, stejně jako cítím, že pokud by se opakovala nějaká volba, tak maximálně výkonného výboru. V případě hlasování o předsedovi a členech revizní komise, zde problém nevidím. Každopádně cítím, že k volbě výkonného výboru se mělo přistoupit jinak, nějaké pochybnosti tam jsou.

Co říkáte na nové složení VV? Nemáte strach, že budete odstaven na druhou kolej?

Já to tak neberu. Jestli chtějí kluci pracovat, prostor nyní mají, ať se ukáží. Každopádně budou potřebovat pomoc a zkušenosti od nás starších, na což jsme připravení. Možná budou překvapení, co vše je k řízení svazu potřeba, z dálky to vždy vypadá jednodušeji. Já osobně než jsme se vrhl do práce ve vedení okresního svazu, měl jsem desetileté zkušenosti z komisí na kraji.

Jaké plány a cíle máte pro nadcházející volební období?

V tuto chvíli, kdy je fotbal na vedlejší koleji, je hlavní cíl opět jej rozhýbat a začít hrát soutěže, to je alfa omega. Klidně ať jedeme pořád po starých kolejích, hlavně ať se hraje a jsou všichni zdraví. Doteď jsme měli jednu z největších členských základen, přes sedm tisíc. Bude složité ji udržet, udržet hlavně mladé u kopané.

Jaký je váš recept na zlepšení situace s nedostatkem rozhodčích?

To je problém všude. My máme kolem třicítky sudích a zatím se nám daří naše soutěže pokrýt. V odměňování problém nevidím, navíc i u nás je nachystáno deset nových volných souprav. Spíše se musíme dál snažit oslovovat adepty, jezdit po školách. Je to běh na dlouhou trať.

Budete kandidovat v nadcházejících volbách do KFS?

Ano budu, stejně jako ostatní předsedové okresů. Na posledním výkonném výboru KFS jsme se shodli, že by bylo dobré udržet stávající model zastoupení. Navíc i jako výkonný výbor cítíme zpětnou vazbu, nepracujeme špatně a máme podporu.

Kdo by se podle vás měl stát předsedou?

Popravdě vím jen o jedné přihlášce a do 21. dubna mohou být nominováni i jiní. Já do toho určitě nejdu. Popravdě nečekám ani zásadní změny ve složení výkonného výboru, přijdou možná jedna dvě. Na nás nedolehly tlaky Romana Berbra.

Čekáte velké změny ve volbách do VV FAČR?

Zde ano. Do čela musí přijít nová, silná osobnost. I zde nečekám v moravském vedení žádný kolozvrat, ten musí přijít z české strany. Morava byla vždy jednotná, ať si kdo chce říká co chce, vždy se dokázala dohodnout a táhla za jeden provaz. Zajímavý ale bude boj o pozici místopředsedy za náš region, již nyní jsou čtyři pět kandidátů. (Salač, Šidliak, Jura, Zlámal – pozn. red.),

Kdo by se vám líbil jako předseda FAČR?

Mým favoritem je můj kamarád Petr Fousek, podporoval jsem jej už v předchozích dvou volbách a není důvod názor měnit. Snad se do třetice dočká. Kandidaturou se netají ani Karel Poborský, uvidíme, kdo další se přidá.