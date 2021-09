„Jelikož pracuji v zemědělství a sezonní práce jsou v plném proudu, tak jsem na utkání do Dřínova neměl odcestovat. Nakonec pár hodin před výkopem jsem si v práci domluvil, že mě pustí dříve,“ přibližuje 28letý fotbalista.

Vše se tak muselo zařizovat dost improvizovaně. „Kluci mi z domu vzali brašnu s věcmi a pak mě nabrali. Přijeli jsme na místo a já na sobě ještě z traktoru měl montérky a šupáky. Lidé v Dřínově na mě svými pohledy zírali jako bych doletěl z Marsu,“ vzpomíná pobaveně na nedělní zážitek.

Zážitkem by se rozhodně nedal nazvat vstup Ludslavic do zápasu. Ten ještě pořádně ani nezačal a hosté už po čtyřech minutách prohrávali 0:2. „Honilo se mi hlavou, že pokud nezabereme, tak odjedeme s debaklem a velkou ostudou,“ uvědomoval si Uličný po nevydařeném začátku.

Právě jeho branka z 20. minuty dala hostům naději. „Míč mi přistál na hlavě a já skóroval. Jelikož jsme se při hlavičce střeli s protihráčem hlavami, tak jsem ani nevěděl, kam míč letí.“

Ze souboje si odnesl poranění. „Na hlavě jsem měl šrám, údajně to dokonce bylo na šití. Odvedli mě na lavičku, kde mě ošetřili. Celou hlavu mi zavázali obvazem. Přemýšlel jsem pouze nad tím, abych se vrátil do hry a zápas jsme otočili,“ měl jasno i přes velmi nepříjemný okamžik.

Hostům se do konce poločasu skutečně podařilo dvoubrankové manko stáhnout a dokonce se ještě dostat do vedení. „Nejprve přišel pěkný centr a já přehodil gólmana. Při brance na 3:2 jsem dostal krásnou přihrávku do běhu a nemýlil jsem se.“

Radim Uličný o pauze znovu musel podstoupit ošetření. Společně se svými spoluhráči přesto do druhé půle nastoupil. Cíl byl jasný – dojít si pro tři body. „Bohužel proběhlo pár chyb. Soupeř otočil utkání a už s tím nic nešlo dělat,“ mrzelo srdcaře zdejšího klubu.

A to i přesto, že Ludslavice po vyrovnání soupeře podruhé v zápase šly do vedení – o trefu se nepostaral nikdo jiný než hrdina nedělního duelu. „Dokonce jsem mohl přidat i pátou branku, gólmana jsem však trefil pouze do hrudi. I tak by to bylo málo,“ uvědomuje si konečný výsledek 4:6 z pohledu hostů.

I když domácího brankáře Gröpla překonal hned čtyřikrát, tak po konci utkání stejně byl zklamaný. „Byl bych radši, kdyby se vyhrálo. Nezáleží na tom, kdo dá kolik branek, hlavní jsou tři body,“ ví dobře Uličný, pro kterého se jednalo o druhý čtyřgólový příspěvek kariéry. Ten první se dostavil před třemi lety.

Ač v současné době nastupuje na pozici útočníka, tak ne vždy tomu tak v minulosti bylo. „V Holešově jsem za starší žáky a dorost nastupoval na stoperovi. Při přechodu do mužů do Ludslavic mě ale předělali na útočníka. Jsem zde hodně spokojený, v Ludslavicích navíc bydlím. Budu tady hrát napořád,“ usmívá se Radim Uličný, jenž v tomto klubu nastupuje od roku 2011.