ROZHOVOR/ Gólmany přelstil už několikrát, podruhé v kariéře to však pořádně stálo za to. Antonín Sova se znovu prosadil z půlky hřiště, v sobotním zápase Skaštic B na hřišti Pravčic dokonce z vlastní poloviny! „Byla to síla okamžiku. Popravdě jsem nad tím ani moc nepřemýšlel,“ připouští Sova.

Ze zápasu Pravčic a Skaštic B. | Video: Deník

Rezervní mančaft Skaštic už ve druhé minutě inkasoval, v rozmezí 15. a 24. minuty ovšem vstřelil tři branky. Gólové hody pokračovaly, ve 29. minutě podruhé skórovali domácí. Drama mohlo být na cestě.

„První dva góly byly z našeho pohledu hodně laciné. Soupeř snížil na rozdíl jedné branky a sálala z něj euforie zápas zdramatizovat,“ popsal hrající trenér hostů.

Domácím jste okamžitě zpátky odskočili na rozdíl dvou branek, hned po rozehrávce jste vstřelil gól z půlky hřiště. Přiblížíte, jak se vše seběhlo?

Rozehrávka po obdrženém gólu šla přímo na mě. Domácího brankáře jsem viděl venku z branky, někde na penaltě. V ten moment jsem si jen řekl: ‚Zkus to!' Zkusil jsem to a vyšlo to. (úsměv)

Kdy se ve vás tato myšlenka zrodila, jak vás to napadlo?

Byla to síla okamžiku. Popravdě jsem nad tím ani moc nepřemýšlel.

Jak to často zkoušíte? Jakou případně máte úspěšnost?

V zápasech to moc nezkouším, ojediněle. Na to máme u nás jiné adepty. Sem tam na tréninku si z půlky hřiště kopneme v rámci nějaké soutěživosti. Co si pamatuji, tak jsem už jeden gól téměř z půlky dal. Z vlastní poloviny je to určitě první a myslím i poslední.

Je to jeden z nejhezčích gólů kariéry?

Ano. Osobně jej řadím mezi tři nejhezčí své góly. Jsou to fotbalové vzpomínky, na které určitě nezapomenu a rád si je vždy připomenu.

Jaký jste měl na tuto branku po utkání ohlas?

Nejvíce mě potěšila reakce od mého osmiletého syna, jinak taky mého kritika, když mě přirovnal k Patrikovi Schickovi. (úsměv) Pochvala od něj mi dělá velkou radost. Se spoluhráči jsme to moc nerozebírali. Pro mě je nejdůležitější, že se vyhrálo.

Radost hostů po třetí brance.

Zdroj: Deník

Byl tento gól zlomovým bod zápasu?

Zlomovým bodem bych to úplně nenazýval. Odskočení na rozdíl dvou branek bylo pro nás sice hodně důležité, ale hlavním aspektem úspěchu v tomto zápase byla trpělivost, týmovost a efektivita v zakončení. Pravčice se po celý zápas nevzdávaly a nedaly nám nic zadarmo.

Proti Pravčicím jste nastoupil v B-týmu Skaštic. Jak se prolíná vaše role v B-týmu a A-týmu?

Nyní na hráčské úrovni už nijak. Maximálně na tréninku, kdy ve Skašticích B-tým trénuje s A-týmem. Úroveň soutěže A-týmu je už opravdu pro mladší, rychlejší a perspektivnější.

Jste tedy plnohodnotným hráčem "B"?

Doufám, že mě tak všichni spoluhráči berou.

Nedávno jste oslavil 39 let. Jak dlouho ještě máte v plánu nastupovat ve fotbale?

Doma to sice neslyší rádi, ale dokud mi bude držet zdraví, tak se chci fotbalu aktivně věnovat. Dělám to celý život a mám k tomu kladný vztah. Limitovat se věkem s ohledem na spoluhráče Peťu Bublu (54 let, pozn. red.) je pořád hodně předčasné. (úsměv)