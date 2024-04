V probíhající sezoně to pro 26letého borce byla druhá, respektive třetí branka v soutěžních zápasech. Během minulých ročníků se celkem trefil třikrát, všechny góly zaznamenal právě v uplynulé sezoně. Jak hodnotil svůj osobní počin a proč mu to dříve nevyšlo ve věhlasnějších klubech?

Už ve 37. minutě jste čelili velmi nepříznivému stavu 0:3. Co se stalo v úvodu, kdy jste během krátké chvíle dvakrát inkasovali? Věřil jste ještě v bod, nebo dokonce výhru?

Lubnou zdobí důrazná, rychlá hra. Nedařilo se nám je chytat. Chtěli jsme s tím do poločasu něco udělat. Moc jsme se však nedostávali do zakončení. Nakonec se nám povedla jedna akce, ze které jsme snížili na 1:3. Začali jsme si věřit, že s tímto stavem ještě něco můžeme udělat.

První branku Němčic jste vstřelili čtyři minuty do konce úvodního poločasu, během 54. a 87. minuty jste vsítili další čtyři trefy. Co stálo za obratem a vítězstvím proti lídrovi tabulky?

V poločase jsme si řekli, že herně to není špatné. Chtěli jsme víc zakončovat. Poté David Vajda trefil směr penalty a najednou se změnil obraz hry. Jednodušeji jsme se dostávali do hry. Pak začal koncert nestárnoucího Romana Roubalíka, který vstřelil dva nádherné góly a bylo hotovo. Na konečných 5:3 z penalty dal Jarda Zlámal, který zkušeně poslal gólmana hostí na druhou stranu. Bylo po zápase.

Osobně jste vstřelil dva góly. Byly to pro vás nejdůležitější branky za poslední dobu?

Nikdy jsem nedal moc gólů, takže jsem rád za každou haluz, co mi tam padne! (se smíchem) Skrze obrat byly mé góly důležité.

V loňské sezoně jste dohromady vstřelil tři branky, letos jste to už dorovnal.

Jsem spíše sváteční střelec. Radši gól připravím než dám. V mančaftu máme jiné střelce.

Žolík Půček zařídil výhru v derby: Jednoznačně to byl můj nejdůležitější gól!

Na Lubnou ztrácíte devět bodů. Proč vám to nyní zatím nevychází? Je možné ji ještě dohnat?

Tuto sezonu se nám nedaří uhrávat více zápasů v řadě. Jedno utkání máme dobré a pak vyhoříme. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jestli s tím ještě půjde nějak pohnout. Týmy nad námi mají kvalitu.

V minulosti jste prošel Skašticemi, Holešovem nebo Kroměříží. Proč to ve vyšších soutěžích nevyšlo?

Byly tam nějaké mladé nerozvážnosti. (úsměv) Do toho přišla zranění, takže jsem volil cestu zaměstnání.

Máte ve fotbale ještě nějaké ambice? Nebo vám stačí jen okresní přebor?

Kdyby to někdy šlo, tak bych samozřejmě byl rád, kdyby se v Němčicích vykopal kraj a hrálo se co nejvýše. A u nás v malé dědině se mohli fotbalem, co to jde! (úsměv)