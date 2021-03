„Těžko jsem nesl porážku fotbalových fenoménů s bijci ze Spolkové republiky Německa. Jejich pravé křídlo Helmut Rahn rozesmutnil snad celý svět, když vstřelil třetí, vítěznou branku,“ uvedl dlouholetý fotbalový činovník a držitel plakety dr. Václava Jíry.

Fotbal v rodné obci hrával od malička. Přes žáky se dostal do dorostu, prosadit se ovšem nebylo jednoduché. „Na tréninky chodilo patnáct kluků a na zápas nás bylo i dvacet. Tehdy se nemohlo střídat, takže, když nebyl někdo nominovaný od začátku, tak už si nekopl a musel čekat do příštího týdne,“ připomíná.

Mladí Vlčnovjané bojovali hlavně s Hlukem, který měl vynikající mužstvo. V roce 1964, kdy Zlínský a spol. hráli dorosteneckou divizi, na derby přišlo osm set diváků, takže jsme si připadali, jak ve snu,“ popisuje.

Po návratu z vojně ještě hrával za béčko ve Vlčnově, po svatbě završil kariéru v Hluku. Díky kamarádům, kteří pracovali v kultuře, ve Sdruženém klubu pracujících, si dal od fotbalu na chvíli pauzu. Dál ale byl členem výboru TJ Spartak a v klubu fungoval jako hlasatel. Čtyři roky dělal také vedoucího mužstva trenérovi Stanislavu Sadílkovi.

Zatímco dědeček Antonína Zlínského byl policajt vychovaný v duchu Rakouska –Uherska, takže kopaná podle něj byla blbost, jeho táta měl k fotbalu vztah. Na konci padesátých let byl i sekretářem Sokola Vlčnov.

Známý činovník vedl ke sportu oba syny. „Starší Petr (rok narození 1972) byl šikovný fotbalista, ale ve čtrnácti letech ho začaly bolet kolena. Verdikt doktorů byl neúprosný. Osgood Schlater- nedorůstání kloubů. A bylo po fotbalistovi,“ uvedl.

Mladší syn Aleš (rok narození 1978) byl do fotbalu zapálený od dětství. Ještě coby mladší žák si občas zahrál i se staršími kluky. Z Hluku zamířil na hostování do Slovácké Slávie, kde jej vedli trenéři Pavel Franěk a Pavel Žák. „Až tady se teprve učil hrát fotbal,“ říká s úsměvem.

Aleš Zlínský poctivě trénoval a prosazoval se jako koncový hráč. Ve Zlíně si jej vyhlédl známý ligový kouč Bohumil Páník. „Hrával ligu proti Švancarovi, Doškovi z Brna, Lukešovi z Ostravy, Vozábalovi z Budějovic. Před vojnou si zahrál i v áčku Slovácké Slávie. Na vojně byl v Olomouci a hrával pod trenérem Kalvodou s Ujfaušim, Kováčem, Heinzem, Königem, Chmelíčkem a dalšími ligovými hráči,“ připomíná.

Konkurence ovšem byla velká, a proto se Aleš Zlínský vydal do Kyjova, kde trénoval Petr Vařecha. Pak rodák z Hluku nastupoval v Kunovicích. Na Bělince jej vedl Lubomír Blaha. „Oba dva už jsou ve fotbalovém nebi,“ připomíná Antonín Zlínský. „Jelikož v Kunovicích neustále kupovali nové hráče, syn se rozhodl se Staňů Malůšem odejít do Rakouska, do celku Pitten, blízko Wiener Neustadtu. Tady hrávali erste klase a gebietsligu. Oba patřili k oporám, Staňa ve středu pole, neúnavný dříč, Aleš jako zakončovatel. Vždycky byl nejlepší střelec mužstva,“ vyzdvihuje potomka.

U jižních sousedů Zlínského mladší syn vydržel dlouhých deset let. „V okolí Vídně jsem byl jako doma,“ směje se.

Po návratu si zahrál ještě několik sezon v Hluku. Někdy nastupoval za první tým, ale většinou už pomáhal jenom rezervě. „Na všech těchto cestách jsem ho většinou doprovázel, takže jsem viděl řadu mužstev, někdy velmi kvalitních, jindy průměrných,“ uvedl.

Když přišla revoluce, Sdružený klub se rozpadl a tehdejší ředitel Sportovní haly Jiří Hrabovský nabídl Zlínskému staršímu funkci fotbalového sekretáře. „Rád jsem to přijal a vydržel v ní až do roku 2005, kdy jsem se nepohodl kvůli směřování výchovy mladých fotbalistů. Ale dál jsem dělal hlasatele a byl členem výboru,“ upozorňuje.

Dodnes nevynechal skoro žádný zápas Spartaku. I když má klub z Uherskohradišťska nového jednatele i hlasatele, obětavý činovník na fotbal nezanevřel.

„Přišel mladá člověk, kterého jsem doporučil, a kterému jsem v začátcích pomáhal. Občas si ještě zahlásím, ale jenom tehdy, když sekretář nemůže. Že by o tuto funkci někdo stál, to se nedá říct. Víc mám obavy, až tento mladý člověk, můj kamarád, dá fotbalu vale, tak kdo to bude dělat. Funkcionáři nejsou a v dohledné době to nevypadá na zlepšení,“ pronesl.

Na utkání nechodí jenom doma, ale jezdí i ven. Ze všech duelů píše na web Spartak Hluk precizní a výstižné komentáře. „Za dvě hodiny po zápase je zpráva na webu, když se hraje venku, o to je to později,“ říká.

V roce 1990 se začalo uvažovat o rozdělení mužstev do žup.

Antonín Zlínský dostal novou funkci. „Sekretářem se stal Radek Lukáš, mladý ambiciózní a seriózní člověk, který mě požádal, zda bych nešel dělat do nějaké komise. Rád jsem tuto nabídku přijal a začal pracovat v STK (sportovně technická komise), jejímž předsedou byl dlouholetý starosta Bzence Pavel Čejka. Předsedou župy se stal bývalý voják a dlouholetý funkcionář Zdeněk Petráš. Tady jsem zůstal až do roku 2003, kdy se z župy stal krajský přebor, a všechno se odstěhovalo z Uherského Hradiště do Zlína,“ líčí.

Kvůli složitějšímu dojíždění v komisi skončil. Za svoji obětavou a záslužnou práci obdržel čestné uznání župy. V Hluku se dostal do síně slávy fotbalu. Nejcennější vyznamenání ale obdržel v roce 2018 od FAČRu, a to cenu Václava Jíry. „Jsem potěšený, že na mě OFS nezapomnělo,“ přiznává.

Zlínský také napsal dvě knížky o fotbale. Nejdříve v roce 2006 vydal Kroniku fotbalu a tělovýchovy v Hluku a o rok později dal do kupy Vzpomínky na hřiště pod Bočky a slavnou éru fotbalu ve Vlčnově.

Nyní se věnuje hlavně rodině. „Od Aleše mám vnuka a vnučku, se kterými bydlíme v rodinném domku. Těší mě, že oba jsou fotbalisté. David hraje za Slovácko v U16 a Vaneska krajskou soutěž Zlínského kraje za žáky Hluku. Přestože je holka, patří k oporám. Je hodně fotbalová, věřím, že ji to vydrží i v budoucnosti,“ přeje si hrdý dědeček.

Fotbal má i v 75 letech stále rád. V době koronaviru mu nesmírně schází. „Přece má tato kolektivní hra své kouzlo a patří mezi top sportovní odvětví,“ dodává závěrem.