Zlomil odpor soupeře a svůj tým nasměroval do finále.

Na zlínské Letné se účastník krajského přeboru představí znovu po čtyřech letech.

„Na finále se moc těším,“ přiznává třiadvacetiletý fotbalista. „Zahrál jsem si už s Luhačovicemi, se kterými jsme prohráli na penalty. Teď by to mohlo vyjít. Když se nám moc nedaří v sezoně, snad alespoň získáme ten pohár,“ věří.

Morkovice ve finále vyzvou buď Mladcovou nebo Kateřinice. Parta kouče Vladimíra Andrýska ale protivníka neřeší, favoritem bude, ať nastoupí proti kterémukoliv týmu.

Jednoduché to ale mít rozhodně nebude. Už Staré Město, které hraje jenom první B třídu, dokázalo soupeře z vyšší třídy pořádně prohnat, zavařit mu.

„Čekal jsem, že to bude těžké utkání, což se potvrdilo. Kluci ze Staráku hráli výborně, nedali nám nic zadarmo,“ říká.

Jiskra se nevzdala ani za nepříznivého stavu 0:2, manko po změně stran srovnala. Může za to i Knap, který hned na začátku druhého poločasu šel dvakrát sám na brankáře Nohu, který jej ale vychytal. „V tu chvíli mi nebylo moc dobře,“ přiznává kroměřížský rodák a odchovanec.

Knap se chytil až při třetí tutovce v 62. minutě, kdy vrátil favorizovaným hostům vedení. To navíc o chvíli později ještě navýšil. „První poločas se mi nevydařil, ale po přestávce už mi to tam padlo. Z hattricku, který jsem dal po hodně dlouhé době, mám hodně velkou radost,“ prohlásil.

Dravý křídelník se potřetí trefil v nastaveném čase, kdy po úniku poslal míč do prázdné staroměstské branky.

Domácí už reagovat nedokázali. Fanoušci ale jejich snaživý a sympatický výkon ocenili aplausem i děkovačkou. „Atmosféra byla krásná. Je dobře, že tady mají takové fanoušky,“ uvedl.

Knap stadion na Širůchu velmi dobře zná ze svého působení v mládeži Slovácka.

Ve vyhlášené akademii strávil rok. „Návrat jsem si užil. Mám na toto hřiště hezké vzpomínky,“ říká.

Jelikož se výrazněji neprosadil, odešel do nižších mužských soutěží. Přes Lovčice a Žalkovice se dostal do Morkovic, kde nastupuje už čtvrtým rokem. „Vyšší soutěž mě samozřejmě láká. Nejraději bych chtěl postoupit s tímto týmem. Letos nám to už nevyjde, takže třeba příští rok,“ věří.

Kromě fotbalu mu nejvíce času zabírá práce. Zaměstnaný je v kroměřížské Optice Fénix.