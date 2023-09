Mladý gólman v závěrečné čtvrthodině neinkasoval, celek z Kroměřížska dovedl zápas k jasné výhře.

„Jsem spokojený s výsledkem a v určitých pasážích i s předvedenu hrou. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Výsledek odpovídá dění na hřišti,“ říká Hanus.

I. A třída sk. B, 7. kolo -

TJ PILANA ZBOROVICE – TJ SOKOL ÚJEZDEC 5:0 (3:0)

Branky: 3. Matěj Dočkal, 38. Tomáš Smejkal vlastní, 42. Tomáš Jura, 68. Michal Ordoš, 71. David Steiner. Rozhodčí: Korch. Diváci: 139.

Toho překvapilo, že si to Újezdec chtěl s Pilanou rozdat na férovku. „Možná to od soupeře bylo trošku naivní, každopádně se mu to nevyplatilo,“ prohlásil bývalý forvard Hlučína a Hodonína.

„Hosté nás sice vysoko napadali, ale uprostřed hřiště nechávali volné prostory, které si naši zkušení hráči vyhledávali a pak rozdělovali míče do stran. Soupeř se naopak pomaleji vraceli,“ líčí Hanus.

Favoritovi pomohl rychlý gól, který hned ve 3. minutě zaznamenal Dočkal. Za stavu 1:0 se Zborovice uklidnily. Domácí dál drželi balon, kombinovali a tlačili se do zakončení. Do přestávky přidali další dvě branky a po změně stran utkání jasně ovládli.

„Pro nás to byl jeden z těch lehčích zápasů. Co si tak vybavuji, soupeř neměl ani žádnou střelu na naši branku,“ říká Hanus.

Trenér Újezdce Jiří Vystrčil byl po sobotním zápase dost nespokojený „Na výkonu i výsledku se celkem dost výrazně projevila absence Dominika Pěničky,“ je přesvědčený.

Trenér staršího dorostu Slovácka hostům chyběl víc, než si dokázal připustit. „Před utkáním jsem věřil, že bychom mohli se Zborovicemi uhrát alespoň bod. Snahu o remízový výsledek ale zhatila hned 3. minuta, ve které jsme inkasovali první branku,“ smutní Vystrčil.

„Domácí se po rychlé brance uklidnili, kdežto my se spíše trápili. Sice jsme měli nějakou šanci či náznak, ale Zborovicím jsme v první půli darovali další dvě branky,“ přidal zklamaně.

Újezdci po přestávce nepomohly ani změny v sestavě. Domácí přidali další dvě branky a vysoko vyhráli. „Z těžké porážky nedělám tragédii, o mužstvu jsem si ale udělal nějaký obrázek. Jisté věci mě mrzí, s kluky si o nich musíme popovídat. Pokud příště budeme chtít bodovat venku, musíme změnit myšlení, přístup,“ ví dobře Vystrčil.

Jeho tým nyní čeká souboj s Bojkovicemi, Zborovice jedou do Nedachlebic. „Marodi se nám pomalu uzdravují, po červené kartě se navíc vrací Baďura, takže konkurence opět vzroste,“ pochvaluje si Hanus. „Nyní máme dobrou sérii, bodovat chceme dál,“ vzkazuje soupeřům.