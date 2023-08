Na absence ex-ligistů Ordoše a Kušníra se však nevymlouval. „I když nám chyběli, styl naší hry se vůbec nezměnil. V prvním poločase nám to i bez nich fungovalo dobře,“ tvrdí Hanus.

Jenže Pilana druhou půli absolutně nezvládla. Ve velkém vedru zvadla a po dvou direktech odcházela do šaten zlomená, bez bodů.

I. A třída sk. B, 3. kolo -

TJ PILANA ZBOROVICE – SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 1:3 (1:1)

Branky: 7. Ondřej Slaměník – 24. Marian Varga, 69. Jan Gago, 90. Vojtěch Dolina. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 100.

„Celá druhá půle byla rozháraná, úplná katastrofa,“ nechápal Hanus. „Naše hra se sesypala, nedodržovali jsme nic z toho, co jsme si řekli a dělali v úvodní části,“ přidal zklamaně.

„Soupeř nás potrestal ze standardních situací, zaslouženě se dostal do vedení. My jsme při troše štěstí mohli výsledek i srovnat, nějaké šance jsme tam měli, ale není souzeno nám dát branku. V koncovce nemáme štěstí, trápíme se. Nedáváme jednoduché branky, na každý gól se nadřeme,“ hořekuje někdejší kanonýr Hlučína.

Favoritovi nepomohlo ani rychlé vedení, které hned v 7. minutě obstaral Slaměník.

Bojkovice totiž skóre brzy srovnaly. Do přestávky díky gólmanovi Urbánkovi přečkaly velké šance soupeře a po změně stran už na trávníku dominovaly.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů,“ říká Hanus.

„S tím prvním jsem byl až na neproměňování šancí spokojený. Kluci plnili to, co jsme si řekli. Dali jsme brzy gól a celkově to fungovalo. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany, díky dlouhým balonům se dostávali za hostující obranu a vytvářeli si šance. Jenom škoda, že jsme proměnili pouze jednu z nich. Kdybychom přidali branku na 2:0, mohlo to být jiné,“ myslí si zborovický kouč.

Svěřence o přestávce za výkon pochválil, což se mu nakonec vymstilo. „Nevím, jestli to byla chyba nebo se kluci uspokojili, ale druhá půle byla fakt špatná,“ přiznává.

Bojkovice to měly spíše naopak. „Domácí byli v první půli lepší, zaslouženě šli do vedení a vypracovali si i pár dalších šancí, které ale neproměnili. My jsme do přestávky výsledek srovnali, ale i za stavu 1:1 byl soupeř herně lepší a nebezpečnější,“ hodnotí duel trenér Bojkovic Martin Kolář.

Podle bývalého záložníka Anderlechtu Brusel se druhý poločas už nesl v opačném gardu. „Domácí jsme přehrávali. Byli jsme důraznější, častěji u míče. Více jsme hráli, vytvořili jsme si i nějaké příležitosti. Jednu z nich jsme proměnili a na závěr přidali pojišťovací třetí gól. V tu chvíli bylo po zápase,“ říká Kolář.

Spokojený byl s výhrou i výkonem ve druhém poločase, který byl ze strany Slovácké Viktorie daleko lepší. „Kluky musím pochválit také za přístup a pracovitost,“ uvedl.

Kolář, který převzal fotbalisty Bojkovic v letní pauze, viděl Zborovice poprvé. Výhru nijak zvlášť neprožíval. „Samozřejmě jsem o nich slyšel. Tým určitě má svoji kvalitu. Nemyslím, si že doma bude ztrácet body. Nám se druhý poločas povedl a domácí jsme přehráli,“ dodal Kolář, který na Kroměřížsku postrádal Vaculu s Křižkou.

Pilana se pokusí předcházející nezdary odčinit ve čtvrteční dohrávce na Mladcové.

„Věřím, že to bude ten zápas, kdy to konečně zlomíme a začneme vyhrávat,“ přeje si nejen Hanus.