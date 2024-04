ROZHOVOR/ Kdo sledoval průběh zápasu, musel mít jasno. To už nejde otočit! Fotbalisté…

„Zborovice byly oproti podzimu daleko slabší soupeř. Je vidět, že mají nějaké problémy a starosti. My jsme měli celý zápas pod kontrolou. Byla jenom otázka času, kdy dáme první gól a kolik branek ve zbytku utkání přidáme. Od začátku do konce jsme měli hru ve své moci. Soupeř si po ojedinělých akcích vypracoval jenom jednu nebo dvě šance. My jsme mohli dát daleko více branek. Hrálo se v podstatě na jednu bránu,“ říká bojkovický trenér Martin Kolář.