I přes jasnou výhru nebyl spokojený s výkonem v prvním poločas, který Zborovice prohrály 0:1. „Mužstvo jsem chvilkami nepoznával,“ tvrdí Barnet.

I. A třída sk. B, 22. kolo -

TJ PILANA ZBOROVICE – TJ ŠUMICE 5:1 (0:1)

Branky: 51., 54. a 68. Martin Hanus, 78. Jan Krejčíř, 90. Ondřej Slaměník - 19. Libor Žáček. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 120.

„Nedařila se nám kombinace, nešly nám přihrávky. Z výkonu jsem byl trošku zklamaný. Hráči si nebyli schopní v úvodní části pořádně přihrát. Když jsme se dostali do šancí, řešili jsme je zbrkle, nepřesně. Sice to do nějaké desáté minuty bylo dobré, ale pak jsme nebyli na míči a místo toho, abychom soupeře ještě více zmáčkli, tak jsme mu ustupovali a měli velké hřiště, z čeho hosté těžili. My jsme ve zbytku první půle byli z formy,“ přidává.

Šumice šly do vedení v 19. mnutě, kdy se prosadil Žáček. „Z naší strany byl první poločas slušný,“ pochvaloval si kouč Šumic Martin Zicha.

Hosté ale i za stavu 0:1 byli stále na pozoru. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvářeli si slibné šance a vedli. Soupeř byl ale celkově chytřejší a nechal nás hrát. Po našich chybách chodil do brejků, míče dával rychle nahoru. Do konce poločasu měl asi šest nebo sedm protiútoků, které ale nedotáhl,“ uvedl Zicha.

Zborovickou kabinou se o přestávce přehnala mírná bouřka. „Chtěl jsem kluky trošku vyhecovat. Věřil jsem, že když dáme brzy gól, bude to dobré,“ vysvětluje Barnet. Zlom nastal hned v úvodu druhé půle, kdy Pilana srovnala na 1:1 a brzy přidala druhou branku. Bleskový obrat režíroval Hanus, jenž v 68. minutě zkompletoval hattrick.

„O přestávce jsem upozorňoval hráče, že nás Zborovice nechají hrát, ale hned po zisku míče budou balony posílat nahoru, těžit z rychlých krajů. Domácí měli výborného středního útočníka, který vpředu podržel balon, dokázal dát gól. Po změně stran se prosadil třikrát za necelých dvacet minut a bylo po zápase,“ prohlásil Zicha.

Zborovice v závěrečné čtvrthodině skóre ještě navýšili. Na 4:1 zvyšoval Jan Krejčíř, triumf favorita završil Ondřej Slaměník.

„Soupeř už na konci odpadl a my hrozili z rychlých brejků, Šumice ve druhé půli měly pouze jednu šanci po standardní situaci, ale jinak jsme to zvládli,“ těší Barneta.

Domácí se přitom potýkají s absencemi. Mimo hru dál zůstávají Ordoš, Macák nebo Jičínský, Knap nastoupil se zlomeným prstem na noze, k tomu se necítil dobře. „Ale snažil se, utkání odmakal,“ oceňuje Barnet.

Hosté se po debaklu na nic nevymlouvali. „Výsledek je pro nás krutý, ale soupeř byl herně lepší a jeho vítězství je zcela zasloužené,“ uznal sportovně Zicha.