Sobotní utkání na Mladcové mělo pro hosty stejný scénář jako před týdnem v Šumicích. „Zase jsme měli výborný nástup a brzy se dostali do dvoubrankového vedení,“ uvedl Barnet.

Skóre otevřel v 10. minutě Slaměník, pojistku přidal kanonýr Hanus.

I. A třída sk. B, 10. kolo -

FK MLADCOVÁ – TJ PILANA ZBOROVICE 2:6 (1:2)

Branky: 31. Jan Chludil, 90. Filip Hájek - 10. a 62. Ondřej Slaměník, 17. a 54. Martin Hanus, 66. Michal Ordoš, 68. Dominik Knap. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 70.

„Bohužel za stavu 2:0 jsme znovu polevili a po špatném vyhodnocení gólmana jedné ze situací, když špatně vyběhl a domácí hráč jej přehodil, jsme inkasovali branku na 2:1,“ mrzí Barneta. Snížení přinesla trefa Chludila.

Pilana znejistěla, na menším hřišti v první půli po nedůrazu a nepřesnosti ve středu pole poztrácela spousta balonů.

„Naštěstí se nám v úvodu druhé půle podařilo zvýšit na 3:1 a od tohoto okamžiku jsme byli na hřišti králi,“ prohlásil hostující kouč.

V 54. minutě se podruhé v zápase prosadil Hanus, po něm se znovu trefil i Slaměník. Vzápětí protivníka dorazili Ordoš s Knapem, za stavu 1:6 nebylo co řešit.

„Ve zbytku utkání jsme zvládli přidat nějaké další góly. Inkasovali jsme zase až v závěru za rozhodnutého stavu. Jsem rád, že jsme venku uspěli a že se nikdo nezranil,“ uvedl Barnet. „Zatímco my jsme si ve druhé půlce vypracovali dost šancí, domácí už skoro nic neměli. Musíme se zaměřit na koncovku a finální fázi,“ dodal těšnovický trenér.

Porážku Mladcové v závěru mírnil po parádní individuální akci Filip Hájek.

Náladu domácímu kouči Pavlu Matulovi ani věrným fanouškům ale nijak zvlášť nezvedl. „Zápas se mi po takovémto výsledku těžko mluví. Zborovice mají velmi kvalitní tým, který převyšuje ten náš. I když jsme nehráli vůbec špatně, nakonec jsme vysoko prohráli,“ uvedl Matula.

Toho na konci prvního poločasu za stavu 1:2 naštval hlavní rozhodčí, že po jasné ruce neodpískal proti hostům pokutový kop. „Ve druhé půli tam byla ještě jedna ruka, ale zase nic,“ kroutil hlavou.

Porážku na sudí ale v žádném případě nesváděl. „Tím ale nechci říct, že bychom prohráli kvůli rozhodčím, to vůbec ne,“ pravil. „Zborovice hrály opravdu moc dobře,“ uznal sportovně.

„Z našeho týmu bych vyzdvihl Filipa Hájka, který na konci nádherně prošel, položil si obránce i brankáře a míč poslal do prázdné brány. Byla to opravdu nádhera. Celkově si myslím, že diváci viděli kvalitní utkání. My jsme takové štěstí v zakončení jako soupeř neměli,“ zakončil Matula.