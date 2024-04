Jaro rozehráli skvěle. Fotbalisté Kroměříže B po zimní pauze sbírají body, pouze vyhrávají. Juniorka Hanácké Slavie uspěla i na hřišti posledních Koryčan, kde zvítězila přesvědčivě 4:0 a na vedoucí Nivnici ztrácí už jenom dva body. Hattrickem se v sobotním utkání 16. kola krajské I. A třídy skupiny B blýskl útočník Tomáš Fuksa, jednou se trefil i Lukáš Berky.

Fotbalista Koryčan Petr Posolda při zápase v Kunovicích. | Foto: Deník/Libor Kopl

Zaskakující trenér Kroměříže B Ondřej Mrázek byl po dalším triumfu samozřejmě spokojený. „Vstup do zápasu byl svižný a dostali jsme se do vedení. Hra v první poločase ztratila brzy tempo. Díky našim nepřesnostem a stojatému pojetí hry jsme si ani nevytvořili šance nebo delší územní tlak. O přestávce jsme si některé věci vyříkali a vstup do druhé půle byl znovu aktivní a dvě rychle branky rozhodli utkání,“ hodnotí duel Mrázek.

„Věřím, že dobrý vstup do jarní části potvrdíme i v dalších zápasech a půjdeme si za naším cílem, což je postup do krajského přeboru. Hráči by si vyšší soutěž zasloužili,” nepochybuje.

I. A třída sk. B, 16. kolo -

FC KORYČANY – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B 0:4 (0:2)

Branky: 4., 48. a 54. z penalty Tomáš Fuksa, 71. Lukáš Berky. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 125.

Zatímco Hanáci dál nahání vedoucí Nivnici a bojují o první místo v soutěži, poslední Koryčany mají zcela jiné starosti. V I. A třídě dál zůstávají poslední, snaží se uniknout sestupu o patro níž.

Proti okresnímu rivalovi to však měly velmi složité. „Béčku Kroměříže jsme to chtěli trochu ztížit i tím, že jsme utkání přeložili z neděle na sobotu, kdy jejich druholigové áčko zrovna hostilo Líšeň. Už dlouho předtím však bylo zřejmé, že nám to žádný efekt nepřinese. Kvůli tomu nakonec nedorazil jen hlavní trenér Karel Heinz s vedoucím mužstva Timoteem Políčkem, a to na hru tak kvalitního a konsolidovaného týmu nemělo zásadní vliv,“ říká trenér Koryčan Jaroslav Hastík.

„Naopak, daleko víc než drobné kosmetické úpravy sestavy se projevilo její poměrně netradiční rozestavení 3-2-3-2, když navíc do jejího základu na jaře poprvé naskočil i devatenáctiletý odchovanec Baťova a Zlína Tomáš Fuksa, pozdější náš kat,“ přidává.

Naproti tomu domácím do pohody či dokonce rozmaru i s ohledem na nelichotivé umístění v tabulce scházelo hodně.

„Už tak úzký kádr nadále decimují zdravotní problémy a zranění (Filip Hanák, Jan Věžník) nebo i čestná povinnost téměř bez ustání pomáhat a chránit (Radek Šnajdr). S nedávným koncem přestupního termínu se účinkem navíc minulo i naše soustavné úsilí o doplnění a posílení týmu zvenčí, naše zoufalé volání o pomoc zatím nevyslyšel ani nikdo z vlastních "železných" rezerv. Ještěže vloni v Koryčanech alespoň obnovili dorost. Nezbylo, než aspoň sáhnout tam,“ povzdechl si Hastík.

I proti Koryčany chtěly proti silnému soupeři hrát aktivně a otevřeně.

„Vítr z plachet nám však už po čtyřech minutách sebral laciný gól Tomáše Fuksy do prázdné brány, když před tím jsme vůbec nezachytili rychlou křídelní akci přes naši levou stranu,“ líčí smutně.

Hanáci zezadu zkušeně dirigovaní ex-jabloneckým Davidem Steinerem i poté usilovali o repete, do přestávky však marně.

„Naopak my jsme měli nejméně dvě velké možnosti vyrovnat. Ve 23. minutě však po centru Tomáše Ryšky a sklepnutí Patrika Franka uvnitř velkého vápna míč směřující z otočky Petra Posoldy do šibenice Jakub Benedikt bravurně vyrazil a ve 38. minutě parádní rohový kop Petra Posoldy po lehké teči Filipa Hanáka trefil zevnitř brány jen tyčku,“ popisuje Hastík.

Poločasová ztráta pouhého gólu se tak do druhého dějství jevila ještě nadějně. Jenže domácí znovu hned po pár minutách zpražil druhý gól Tomáše Fuksy, který chladnokrevně ztrestal další zbytečnou lehkovážnost v obraně soupeře.

„I tak zbývalo dost času stav vylepšit a kdekomu se možná vybavilo i naše téměř zázračné zmrtvýchvstání oproti Nivnici. V 55. minutě však veškeré tyto reminiscence uťal naprosto nečekaný verdikt pana arbitra Zdeňka Ambrože, jenž jasně obranný odkop Tomáše Rešky z naší šestnáctky vůči nastavené podrážce ve výskoku blokujícího Štěpána Heinze posoudil jako penaltový. Divili se všichni, včetně soupeře. Ale kdo by nepohrdl příležitostí duel definitivně zlomit? A střelec Tomáš Fuksa navíc završit i svůj hattrick? Dokonáno jest – 0:3!“ líčí Hastík.

Hosté pak ještě oživili půlku své sestavy čerstvými silami, ty domácím naopak očividně začaly docházet.

Vyrukovaly tak mladé pušky, z nichž svou kuráží zejména zaujal teprve patnáctiletý Matyáš Pintera, hrající v brýlích. Naproti tomu se v sešívaném dresu v domovských Koryčanech v dobrém světle předvedl i sedmnáctiletý dorostenec Miroslav Elzner, jemuž to však Lukáš Rotter potom i trochu pokazil, když mu z nohy sebral stoprocentní tutovku.

V 71. minutě však náš gólman už kapituloval po technické střele Lukáše Berkyho na konci precizní kombinační akce.

Nakonec Koryčanům nebyl dopřán ani gól, neboť i jinak povedenou ránu Tomáše Rešky v 88. minutě po výborné přihrávce Romana Sedláře stačilo Jakubovi Benediktovi kontrolovat jen pohledem.

„Navzdory jednoznačnému výsledku nebylo z naší strany všechno jen špatné. Čeká nás ještě deset zápasů a ve hře je pořád třicet bodů,“ dodává Hastík.