Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Pro nás to byl na úvod sezony jednodušší zápas. Hosté k nám dorazili v jedenácti lidech, bez hráčů áčka. Po celý zápas jsme byli jasně lepší. Klidně jsme mohli vyhrát mnohem výraznějším rozdílem. Měli jsme další obrovské šance, čtyřikrát jsme šli sami na brankáře. Hosté si žádnou nevypracovali. Ve druhé půli za stavu 3:0 už jsme zvolnili. Nebylo to ono. Možná za to mohl i vydatný déšť. Dvacet minut před koncem začalo hodně pršet, a tak všichni čekali na konec. Proti Morkovicím nám chyběli dva hráči za základní sestavy, jinak z Hluku se nám vrátil Bukvic.“

Radim Zápařka, kapitán Morkovic: „V utkání jsme byli pod neustálým tlakem, do útočné fáze jsme se dostávali ojediněle. Jedinou naši šanci měl Rosický. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Branky: 17. Omelka, 35. Machala, 45. Maštalíř, 79. Chovanec. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 120.

MALENOVICE – SLOVÁCKO C 0:2 (0:1)

Dominik Zahnaš, funkcionář FC Malenovice: „První poločas byl vyrovnaný. Hosté si ale vypracovali šance především až ve druhé části první půle. První tutovku soupeře výborným zákrokem vychytal náš gólman Dvořák, který pak bravurně zneškodnil i druhou velkou příležitost Slovácka, ale na dorážku už nestačil. Malenovice se po přestávce zlepšily, po příchodu Ezra ještě více ožily. Tlak sílil, hosté ale dobře bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. Slovácku jsme zbytečnými chybami nabídly nějaké šance, přesto ale domácí tým nastřelil břevno a měl další náznaky šancí, které ale ve vyrovnávací branku nezužitkovali. Slovácko tak využilo jednu te svých šancí a zvýšilo na 0:2. V závěru ještě mohl Torma snížit, ale po výborném průniku Bartka na levé straně a přihrávce do šestnáctky nedokázal Torma přesně zakončit do odkryté brány. Poslední minuty se zápas pouze dohrával. Slovácko vyhrálo zaslouženě, o malinko bylo lepší, hlavně v proměňování šancí, ale jinak to bylo hodně vyrovnané a bojovné utkání.“

Branky: 43. Fermin Sánchez, 88. Patrik Šilhavý. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 80.

UHERSKÝ OSTROH – TLUMAČOV 2:1 NA PENALTY (0:1)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Na začátek sezony dva body bereme. Remíza po devadesáti minutách byla zasloužená. Prvních dvacet minut jsme se hledali. Hosté byli na začátku lepší a po rohu šli do vedení. Zbytek poločasu se dohrával bez výraznějších čancí. Po přestávce jsme začali daleko lépe. Soupeře jsme zatlačili a skóre zaslouženě srovnali. V závěru byl za stažený protihráče vyloučen náš obránce Mojžíše. I v deseti jsme dovedli utkání do penalt. Za druhý poločas, kdy jsme byli určitě lepší, jsme si nějaké body zasloužili. Chyběli nám Nováček a Kovařík.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Od začátku to byl spíše boj, než technický fotbal. V první půlce jsme se ujali vedení po rohu Dvořákem. Ve druhé půlce nás domácí přitlačili. Série rohových kopů jsme ještě odvrátili, průnik po pravé straně už ale skončil brankou. Mrzí mě neproměněné dvě naše šance v úplném závěru, i přesto to asi byla spravedlivá remíza. V penaltách jsme díky jedné neproměněné prohráli.“

Branky: 64. Roman Šálek – 11. Michal Dvořák. Rozhodčí: Dostálek. Červená karta: 87. Mojžíšek (Uh. Ostroh). Diváci: 167.

JANKOVICE – VELKÝ OŘECHOV 0:2 (0:2)

Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Vstup do sezony se nám stejně jako před rokem, kdy jsme prohráli v Ludkovicích, nepovedl. Hlavy ale nevěšíme, i když doma na hody by se prohrávat nemělo. S Velkým Ořechovem jsme začali poměrně slušně, měli i nějaká šance. Soupeř ale ve 20. minutě proměnil penaltu a hned na to přidal druhou branku, když se hostující Dujka pěkně trefil z voleje. Brankář Remeš nemohl zasáhnout. I když jsme se po přestávce zlepšili a snažili se hrát, hosté si výsledek taktickou hrou hlídal. Velký Ořechov byl lepší, zaslouženě zvítězil. Nás mrzí vyloučení dvou našich hráčů. Nejprve uviděl červenou kartu za kritiku rozhodčího Bánovský, vzápětí šel po druhé žluté kartě ze hřiště Šustr. Oba hráči nám budou chybět ve středu v pohárovém utkání proti Kvasicím. Za týden nás čeká Tlumačov. Bohužel na marodce je střelec Vladimír Brázdil a Surovec. V příštích zápasech asi budeme muset povolat i kluky, kteří po minulé sezoně ukončili kariéru. Už na jaře nás posílil Daněk z Velehradu.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Jeli jsme do Jankovic s respektem a pokorou. Jsem rád, že jsme od první minuty dokázali hrát naši hru a celý zápas diktovat tempo. Myslím, že jsme si vítězství jednoznačně zasloužili a děkuji našim hráčům, že ukázali, že krajskou soutěž jsme schopní hrát.“

Branky: 20. Jan Mikulka z penalty, 23. Jan Dujka. Rozhodčí: Ambroz. Červené karty: 65. Bánovský, 68. Šustr (oba Jankovice). Diváci: 185.

OŘECHOV – TOPOLNÁ 3:1 (3:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Předlouhých 282 dní a kvantum dvanácti přípravných utkání předcházelo, aby si to i tým Ořechova konečně rozdal o body. Podle losu měl zajíždět do Topolné, ale jelikož se pod vysílači pustili do rozsáhlé rekonstrukce šaten, nováček si tak historickou premiéru v krajské soutěži odbyl v ořechovském podzámčí. Pikantní příchuť mělo utkání i pro oba trenéry, kteří se ještě před nedávnem coby kolegové potkávali na horké lavičce Napajedel.

Domácí do úvodního zápasu nové sezony vstoupili excelentně. Hned první rohový kop Kolářík posadil přesně na hlavu kapitána Romana Trlidy a ten rozešťastnil většinu ze stovky nadržených diváků – 1:0. Hosté se ale rychle otřepali a už ve 4. minutě musel domácí gólman Posolda vynaložit velký kumšt, aby jejich gólovou příležitost zneškodnil. Na druhé straně si však už matador Jiří Kowalík ač tísněný v šestnáctce svým typickým stylem v poklidu poradil a s přehledem přehodil bezmocného gólmana – 2:0. Nikoho tak za další tři minuty ani nemrzelo, když ex-ligový kanonýr po dalším rohovém kopu z malého vápna hlavičkoval kousek vedle. V 17. minutě Červinka přesnou kolmicí našel do šestnáctky soupeře našlápnutého Pavla Březinu, jehož ale obrana zastavila nedovoleně a o penaltě nebylo pochyb. Stejně jako nad rutinou exekutora Jiřího Kowalíka, jenž při tom málem protrhl síť – 3:0. Mnoho z domácích příznivců si už mnulo ruce v sladkém očekávání budoucí kanonády. Ve 21. minutě nadzvedla mnohé ze sedadel nevídaně ostrá jedovka stopera Trlidy, na kterou gólman Mikel zareagoval až v poslední chvíli hokejovým rozštěpem. Následně mohlo uhodit i na opačné straně, ale dobře utajená střela Jana Foltýna z oblouku velkého vápna prolétla kolem vzdálenější tyče jen zvenčí. Ve 27. minutě se domácím sice jeden z nacvičených rohových kopů vůbec nepovedl, přesto se míč dostal až k Durnovi, jehož výstavní projektil pak těsně prosvištěl kolem šibenice. Hosté kontrovali dalekonosnou ránou Válka, kterou Posolda od cíle vyšinul jen soustředěným pohledem. Exportní půlhodinku završily další dvě gólovky Jiřího Kowalíka, při níž však na velmi dobře chytajícího brankáře Topolné už nevyzrál. Naopak ve 40. minutě hosté podnikli rychlý protiútok, při němž si však znovu nestačili seřídit mířidla.

Už začátek druhé půle signalizoval, že se už žádná selanka v domácí režii konat nebude. Hosté ani za nepříznivého stavu nesložili zbraně a domácí místo průběžného navyšování skóre vlastním přičiněním sklouzli do velkého trápení. Na vině byl nejenom očividný úbytek sil, ale hlavně žalostná koncovka. V rozpětí sedmi minut hráči Ořechova třikrát trefili jen brankovou konstrukci a kýžený čtvrtý gól jim nebyl dopřán. Bomba Koláříka se přitom od břevna odrazila na brankovou čáru, neposedný míč z ní však místo do sítě odskočil ven. Po chytrém přepuštění míče ve středovém kruhu svůj nájezd do tyče zakončil Durna a stoprocentní tutovku pak na bílé překážce zazdil i Kowalík. Hosté pak nemohoucnost Ořechova zápas definitivně rozhodnout potrestali v 79. minutě, v níž penaltu za hraní rukou stopera Mazúcha bezpečně proměnil Jakub Foltýn – 3:1. V herně neurovnaném a nervózně dohrávaném závěru navíc po nevybíravém zákroku hostujícího beka Davida Dohnala musel trávník se zraněním kotníku opustit Jan Mrkůs. Domácí si po skvěle rozehraném začátku zápasu v jeho druhé části dojem sami pokazili a kromě gólů a několika zdařilých standardek je může těšit jen zisk prvních tří bodů. Hosté naznačili, že by i přes handicap obráceného pořadí zápasů v průběhu podzimu vůbec nemuseli patřit mezi outsidery.“

Branky: 4. a 17. z penalty Jiří Kowalík, 1. Roman Trlida - 72. Jakub Foltýn z penalty. Rozhodčí: Toman. Diváci: 100.

ZDOUNKY – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:1 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Jsme spokojení, že jsme první zápas v nové sezoně zvládli. Na to, jakou máme marodku, tak to bylo dobré. Jinak utkání bylo vyrovnané, v prvním poločase byly šance na obou stranách stejné, ale my jsme na rozdíl od soupeře jednu z nich využili. Vedoucí branku dal po individuální pěkné akci Fojta. Druhý poločas kopíroval první půli, takže to bylo znovu vyrovnané. Nám se podařilo zvýšit skóre na 2:0. Hosté v závěru dokázali snížit, z jejich strany to bylo vše. Některé klíčové hráče jsme šetřili, nastoupili až na posledních dvacet minut. Dlouhodobě mimo hru je kapitán Zdeněk Karlík. Získali jsme Jirku Klabala. Bývalý hráč Kroměříže nebo slovenské ligy, kde hrál za Zlaté Moravce, u nás trénuje děti a naposledy působil v v Rakousku.“

Branky: 22. Petr Fojta, 65. David Moravec - 85. Radek Zálešák. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 80.

VLČNOV – STARÉ MĚSTO odloženo na 28. října