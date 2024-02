„V jarní části se chceme dívat před sebe a více se přiblížit klidnému středu tabulky. V našich silách je určitě uhrát více bodů než na podzim. Zadarmo nám ale nikdo nic nedá,“ ví dobře Paštěka, jehož svěřenci se ještě na konci března představí na půdě B-týmu Slušovic a Hvozdné. Doma poprvé nastoupí ve veledůležitém střetnutí s posledními Loukami.

Mužstvo z Kroměřížska by se v odvetných bojích znovu mělo spolehnout na výborné obecenstvo. To si premiéru klubu v krajské soutěži náležitě užívá. A to i v případě, kdy to výsledkově nevychází.

„Naši fanoušci nás hodně podporovali už v okresním přeboru. Namlsali se, protože jsme stále vyhrávali,“ připomíná druhé místo v loňské sezoně.

„Teď si musí zvykat, že pokaždé to prostě nevyjde. Ale musím jim poděkovat, protože jsme malá obec a návštěvy na naše domácí utkání jsou velice slušné. Někteří s námi jezdí pravidelně i na venkovní zápasy. Vždyť pro ty lidi se ten fotbal dělá a naši fanoušci jsou skvělí!“ zdůrazňuje hrající kouč.

Oddaným podporovatelům klubu by fotbalisté Záhlinic rádi dělali radost také v jarní části ročníku 2023/2024. K co nejlepším výsledkům jim má posloužit zimní příprava.

„Začala nám poslední týden v lednu. Oproti minulým přípravám se toho moc měnit nebude. Budeme trénovat dvakrát týdně a v některých týdnech bude vložena speciální tréninková jednotka navíc. V polovině února proběhne soustředění,“ přiblížil Paštěka.

Kromě nabírání důležité kondice se dvanácté mužstvo I. B třídy skupiny zúčastní čtyř přípravných zápasů.

„Začnou víkend po soustředění. Ve většině případů bychom měli hrát na umělé trávě v Hulíně, později podle počasí snad i na přírodní trávě. Soupeře máme rozmanité od okresního přeboru až po I. A třídu – Pravčice, Malenovice nebo Těšnovice,“ dal vědět 42letý kouč.

Záhlinice se v průběhu podzimní části potýkaly s absencemi, převážně zapříčiněnými zdravotními problémy. Jak to vypadá nyní?

„Přípravu jsme začali kompletní. Všichni jsou už zdraví, takže snad jsme si to vybrali na podzim a zranění se nám budou vyhýbat,“ těší borce, který v první polovině sezony absolvoval 11 zápasů, dvakrát se navíc střelecky prosadil.

Zatímco před první účastí v kraji si tento mančaft vyhlédl posily, do jara by měl vstoupit bez výraznějších změn.

„Zatím se žádné změny u nás v týmu nechystají. Důležité je, jak jsem řekl, že se vrací marodi. Nevylučuji, že se někdo nový v průběhu přípravy objeví, ale zatím se nic nerýsuje,“ informoval Paštěka, jenž se nemůže spolehnout na své tamní mládež.

„Z vlastních zdrojů dlouho nikdo nepřijde. Máme pouze sdružený tým starších žáků,“ dodává Ladislav Paštěka.