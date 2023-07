Na Ladislava Paštěku staršího se v tamní dědině rozhodně nezapomnělo. Naopak.

„Kluci v kabině na něj hodně vzpomínají, loňskou sezonu jsme mu věnovali. Po jeho smrti jsme se dost semkli, před zápasem i po zápase jsme si na něho vždy vzpomněli. Postup patří právě tatíkovi!“

Vraťme se ještě k minulé sezoně. Zakončili jste ji na druhém místě, na první Němčice jste ztratili pět bodů. Jak jste to skousli?

Upřímně trochu těžko. Měli jsme postupové ambice, podruhé v řadě jsme ale skončili druzí. Z tohoto pohledu převládalo zklamání. Sezonu jsme v globálu měli slušnou, v podstatě kopírovala předchozí ročník.

V sezoně 2022/2023 jste zaznamenali historické milníky, že?

Ano, mimo jiné jsme vstřelili 100 gólů. Historická navíc byla v tom, že se nám podařil postup. Záhlinice totiž nikdy předtím v krajských soutěžích nehrály. Dosavadním maximem bylo druhé místo ze sezony 2021/2022, ve které jsme skončili druzí za B-týmem Horácké Slavie Kroměříž. Teď jsme to zopakovali. Navíc nám byl nabídnutý postup, kterého jsme využili.

Němčice postup do kraje odmítly, vy jste tuto možnost přijali. Přiblížíte podrobnosti?

Rád bych vše celé uvedl na pravou míru.

Povídejte…

Na losovacím aktivu před sezonou 2022/2023 nám bylo řečeno, že vzhledem k rozšíření divizí na 16 mužstev, posouvání týmů z krajů a dalších následností by měly postupovat alespoň dva týmy. Okresní svaz nám tím dal naději i na postup ze druhého místa. Ve finále to nebylo úplně dobře podané. Když jsem pak četl postupy a sestupy, tak mnoho mančaftů nepadalo. Minimalizovali sestupy, příliš se to neposouvalo, systém od I. A tříd dolů zůstal obvyklý.

Zajímali jste se po konci sezony o případný postup ze druhého místa?

Kontaktoval jsem OFS. Čekali na podklady z kraje, do té doby nemohli říct, jak to bude vypadat. Pak už jsem to neřešil, víceméně jsem počítal, že postup nebude. Pořád jsme však čekali na vyjádření Němčic, bylo to 40/60, že do kraje nepůjdeme. Stále jsme ale doufali. Sekretář OFS mě nakonec informoval o odmítnutí Němčic. Ptal se, zda máme zájem o postup ze druhého místa.

Jak po nabídce na kraj vypadaly další kroky?

Okamžitě jsme to začali řešit, rozhodnutí jsme v podstatě byli během pěti minut. Jednoznačně jsme se na tom shodli. Už druhý den jsme podával přihlášku. Hekticky jsme to zvládli. Jsme rád, že účast v kraji se povedla. Uvidíme, co v nové sezoně předvedeme, zda naše výkony budou na krajskou soutěž stačit.

Ohledně postupu do kraje to bylo hodně turbulentní. Jak jste vše nakonec prožívali?

Radost jsme měli obrovskou, na druhou stranu to už nebylo tak spontánní. Hned po sezoně jsme uspořádali závěrečnou, tam jsme ještě nevěděli, jak to dopadne. Pak už jsme byli rozejití, postup jsme řešili jen ve výboru. Kluci si soutěž chtějí vyzkoušet, svými výkony a přístupem si to zaslouží. Jsem za ně rád. Jsou to skvělí fotbalisté, pro záhlinický fotbal toho udělali hodně.

Premiéra v kraji vás čeká první srpnový víkend. Bude to oproti okresu velký skok?

Kvalita soupeřů samozřejmě bude vyšší, nemyslím si však, že by to pro nás měl být až tak velký skok. Věřím tomu, že nebudeme hrát druhé housle, střed tabulky je za mě hratelný. Náš tým má potenciál, kluci jsou v nejlepších letech. Až na výjimky tu máme hráče do 30 let, je to vyzrálý mančaft. Někteří si navíc pošli kvalitními mládežnickými oddíly, byli vychováni i v Hanácké Slavii Kroměříž.

A co odchovanci?

Několik let jsme v mládeži měli schodek, odchovance momentálně nemáme žádné. Někteří hráči našeho kádru však už u nás budou hrát sedmou nebo osmou sezonu.

Jak v tuto chvíli vypadá váš kádr na novou sezonu?

Dotáhli jsme tři nové posily – Tomáše Mrázka z Těšnovic, Zdeňka Novotného z Ratibořic a Marka Vaculíka z Pravčic. Všichni se jeví velice dobře. Dva kluci z loňského mančaftu jsou na zkoušce v jiných klubech, uvidíme, jestli u nich uspějí, nebo budou hrát ve vyšších soutěží. Ještě hledáme brankáře, momentálně máme jen jednoho. Pokud by se něco stalo, tak by to pro nás byl problém. Kádr je jinak bez větších změn. Nechceme to měnit, už jen kvůli automatismům. Kluci si to navíc vykopali, kraj si zaslouží zahrát.

V září oslavíte 42. narozeniny. Jaké máte plány v pozici hrajícího trenéra?

Soutěž bych si chtěl zkusit, do nějakých zápasů určitě nastoupím. Zdraví zatím slouží, i ve 42 letech se cítím fajn, viděl jsem, že v kraji hrají i starší chlapi. (úsměv) Pokud to nebude potřeba, tak spíš už budu nastupovat jen sporadicky. Více bych se chtěl věnovat postavení na lavičce.