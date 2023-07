Sedmačtyřicetiletý Hanus se sice jako trenér stále necítí, klubu chce ale na podzim vypomoct i v jiné roli.

„Osobně funkci hrajícího trenéra moc rád nemám, snad to ale bude klapat,“ doufá Hanus.

„Domluvili jsme se, že vždycky v pátek povedu trénink, určím sestavu na víkend. Z lavičky při zápase už to bude řídit Marek Šprňa, abych se mohl soustředit na hru, na svůj výkon. Samozřejmě nějaké pravomoce budu mít,“ přidává s úsměvem.

Celek z Kroměřížska se poprvé po letní pauze sešel v pátek. Trénovat i hrát své domácí zápasy po uzavření kabin ve Zborovicích bude v Měrovicích nad Hanou.

První duely sehrál v sobotu ve Zdounkách, na Memoriálu Antonína Vašáka skončil třetí, když nejprve nezvládl penaltovou loterii s domácími Zdounky, aby pak zdolal na pokutové kopy Kvasice.

„Chtěli jsme se hlavně odívsat na nové kluky. Některé jsme v tom úmorném vedru zkoušeli na jiných postech, další neznají náš systém, ale věřím, že do startu sezony to dáme dohromady a bude to fungovat,“ uvedl Hanus.

Andrýsek se vrátil k trénování. Zdounky na turnaji dovedl k senzačnímu triumfu

Kádr Zborovic doznal v krátké letní pauze hned několika změn. Jan Macák bude hrát okresní přebor Prostějovska za Držovice, brankář Harásek odešel do Roštína, kde bude chytat základní třídu.

Pilana už ale našla náhradu za oba borce.

Z Rakouska se domů na Hanou vrátil David Steiner. Zkušený třiatřicetiletý středopolař v kariéře prošel Kroměříží, Drnovicemi, Hulínem či Jabloncem. „Je to zkušený borec. Pamatuji si jej ještě z Kroměříže, když jsme proti sobě hrávali třetí ligu,“ vybavuje si Hanus.

Ještě zvučnější posilou je gólman Michal Bárta. Třiatřicetiletý brankář působil v Olomouci či v Jablonci, naposledy chytal v druholigovém Prostějově.

Kvůli zdravotním problémům ukončil profesionální kariéru a zamířil do Zborovic, kde nahradí právě Haráska.

„Na tuto soutěž je to nadstandardní brankář,“ vnímá Hanus.

Hanáci zdolali béčko Zlína. Tropický zápas rozhodla kuriózní vlastní branka

Vedení Pilany ještě řeší příchod jednoho kvalitního hráče. Na zkoušku dorazili čtyři mladíci z okolí.

„Vedení v měsíčním volnu odvedlo obrovský kus práce,“ oceňuje Hanus.

Na víkendovém turnaji ve Zdounkách přednímu týmu I. A třídy scházeli Ordoš se Slaměníkem. „Zapojit by se měli příští týden. S nimi budeme ještě silnější,“ uvědomuje si nový hrající kouč.

Mimo hru dlouhodobě zůstává Jičínský, pracovně v Lotyšsku je Martin Šumbera.

Zborovičtí fotbalisté před startem soutěže odehrají přípravný duel v Hrachovci a pohárové utkání v Mladcové. Právě tam zahájí i nový mistrovský ročník. „Je to trošku divné, ale respektujeme to,“ uvedl Hanus.

Ambiciózní tým z Kroměřížska čeká celkově zajímavá sezona. Minimálně podzimní část totiž odehraje v azylu. Pilana se na následující půlrok stěhuje do Měrovic nad Hanou, kabiny ve Zborovicích jsou totiž v nevyhovujícím stavu a řeší se jejich rekonstrukce.

„Je pravda, že přijdeme o výhodu domácí prostředí. V Měrovicích je totiž daleko menší hřiště než ve Zborovicích. Snad nebudeme hrát třináct zápasů venku. Věřím, že si lidé najdou čas a dorazí za námi,“ doufá Hanus.

„Je to jenom jedenáct kilometrů, kotel zůstane věrný a bude nás dál podporovat. Co vím, tak i místní lidé na zápasy budou chodit, protože na hřišti v Měrovicích nikdo jiný nehraje,“ pokračuje.

V podobné situace se nedávno ocitly i Kovalovice, teď musí do exilu i hráči Pilany.

„Snad se kabiny opraví a v březnu se vrátíme zpátky do Zborovic,“ přeje si nejen Hanus.