Tolik penalt se snad na jednom turnaji letos ještě nekopalo. Sobotní Memoriál Antonína Vašáka patřil pokutovým kopům, které se kopaly po všech čtyřech duelech. Vyrovnané souboje soupeřů z Kroměřížska pokaždé skončily remízou. Divácky atraktivní loterii nakonec ovládly domácí Zdounky.

Penaltový rozstřel po zápase Zdounky - Zborovice | Video: Libor Kopl

V týmu účastníka nejnižší krajské soutěže po překvapivém triumfu zavládla euforie, nový kouč Vladimír Andrýsek si lepší návrat nemohl ani přát.

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme domácí turnaj vyhráli, ale pořád je to jenom příprava. Výsledky nijak nepřeceňujeme, byť kluci ve velkém vedru podali nadstandardní výkony a obětovali se,“ prohlásil Andrýsek.

Rodák z Divok se k trénování vrátil po roční pauze. Naposledy vedl v krajském přeboru Zlínska Morkovice.

Druhé bylo béčko Hanácké Slavie Kroměříž. Nováček I. A třídy skupiny v semifinále proti Kvasicím smazal dvoubrankovou ztrátu, ve finále pak hrál se Zdounky 1:1. Při penaltách měl padesátiprocentní úspěšnost.

„Pro kluky to byla výborná prověrka. K jejich výkonům ale musíme být benevolentní, protože s tréninkem začali teprve tento týden a někteří kluci s áčkem,“ uvedl trenér Hanáků Karel Heinz.

Andrýsek se vrátil k trénování. Zdounky na turnaji dovedl k senzačnímu triumfu

K dispozici měl šest dorostenců, Janál s Mazurykem už patří věkem do mužů. Jinak v sezoně bude juniorka Kroměříže nastupovat v daleko silnějším složení.

„Teď jsme neměli nikoho z áčka. Fluktuace bude větší. Počítám, že pět nebo šest hráčů vždycky přijde,“ přiznal Heinz.

Známý kouč a funkcionář vnímá podobnou akci pozitivně. „Jednou za rok to není špatné absolvovat. Sice nikdy není dobré hrát v jeden den dva zápasy, ale toto je fajn. Všichni soupeři patří ke klubovým partnerům, rádi se s nimi utkáme,“ prohlásil Heinz.

Z kanonýra Hanuse se stal hrající trenér, Zborovice získaly ligového brankáře

Bronz braly pořádájící Zborovice. Pilana nejprve nezvládla penaltovou loterii s domácími Zdounky, aby pak zdolala na pokutové kopy Kvasice.

„Chtěli jsme si hlavně vyzkoušet nové kluky. Některé jsme v tom úmorném vedru zkoušeli na jiných postech, další neznají náš systém, ale věřím, že do startu sezony to dáme dohromady a bude to fungovat,“ uvedl Martin Hanus.

Zkušený útočník se stal novým hrajícím koučem Zborovic. Pomáhat mu bude předseda oddílu Marek Šprňa.

Zborovice na turnaji ve Zdounkách představily nového brankáře. Ambiciózní tým I. A třídy skupiny B posílil Michal Bárta. Třiatřicetiletý gólman prošel Olomoucí a Jabloncem, naposledy chytal v druholigovém Prostějově.

Kvůli zdravotním problémům ukončil profesionální kariéru a zamířil do Zborovic, kde nahradí Haráska.

Vedení Pilany ještě řeší příchod jednoho kvalitního hráče. Na zkoušku dorazili čtyři mladíci z okolí.

Slavnostní výkop provedl Ladislav Vašák, syn legendárního Antonína Vašáka.Zdroj: se svolením Timoteuse Políčka

Také Kvasice mají nového kouče. Jindřicha Lehkoživa nahradil Vlastimil Chytrý. Třiačtyřicetiletý odborník si zápasovou premiéru u týmu účastníka krajského přeboru Zlínska odbyl právě na Memoriálu Antonína Vašáka.

Kvasice po dvou prohraných penaltových loteriích skončily překvapivě poslední.

„Výsledky v přípravě vůbec neřeším. Samozřejmě je škoda, že jsme neudrželi vedení 2:0 proti Kroměříži B, umístění by bylo jiné, ale máme za sebou čtrnáct dní běhání, kluci toho měli v tom vedru dost,“ uvedl Chytrý.

Nejlepším střelcem klání se stal Vladimír Mazuryk z Kroměříže B. Cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje obdržel Vratislav Švejcar ze Zdounek a nejlepším gólmanem byl vyhlášen Viktor Kerčák ze Zborovic.

Turnaj navštívilo 400 diváků. Slavnostní výkop provedl Ladislav Vašák, syn legendárního Antonína Vašáka.

„Jelikož měl v pátek sedmdesátiny, popřáli jsme mu přímo na ploše a předali dárkový koš,“ uvedl hlavní organizátor a manažer Pilany Zborovice Timoteus Políček.

„Jsme rádi, že jsme mohli tradici dodržet a turnaj tady ve Zdounkách zorganizovat,“ dodal závěrem.

Memoriál Antonína Vašáka 2023, 11. ročník -

Finále: Zdounky - Kroměříž B 2:1 na penalty (1:1)

O 3. místo: Zborovice - Kvasice 3:2 na penalty (2:2)

Semifinále: Zdounky - Zborovice 3:2 na penalty (2:2), Kvasice - Kroměříž B 2:3 na penalty (2:2)

Nejlepší střelec: Vladimír Mazuryk (Kroměříž B)

Nejužitečnější hráč turnaje: Vratislav Švejcar (Zdounky)

Nejlepší brankář: Viktor Kerčák (Zborovice)

Diváci: 400.