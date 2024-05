Pohár mládeže kategorie hráčů do 10 let v Kroměříži ovládli fotbalisté Ostravy. Naděje ligového Baníku na stadionu Jožky Silného ani jednou nezaváhaly a po jedenácti výhrách slavily zasloužený triumf na finálovému turnaji Planeo Cupu.

K jednoznačnému triumfu jim v Kroměříži gratulovali také internacionálové a vyhlášení kanonýři Jan Koller, Radek Drulák a brankář Zdeněk Zlámal. Za Baníkem skončila na druhém místě Sparta Praha, třetí příčku obsadila Zbrojovka Brno.

Pohár mládeže FAČR Planeo Cup se do Kroměříže vrátil po dvou letech, tentokrát s kategorií U10 a všechny strhla skvělá atmosféra.

Jízda, kterou předvedli kluci z Baníku Ostrava se totiž jen tak ve finálových turnajích nevidí.

Baník drtil na Hané jednoho soupeře za druhým a za jedenáct zápasů dosáhl na úžasné skóre 63:11! Průměr vstřelených gólů tak činil téměř 6 gólů na utkání. Základní skupinou Baník prolétl s pěti výhrami, když druhému postupujícímu Hradci Králové nasypal devět gólů.

Ve finálové fázi pak nadějní mladíci z Ostravy deklasovali Spartu 6:0, Bohemce naložili sedm gólů a Zbrojovku porazili 6:3.

Nejvyrovnanější duel sehrál Baník překvapivě s Nemošicemi. V malé obci nedaleko Pardubic dlouhodobě skvěle pracují s mládeží, naděje Ostravy zvítězily po velkém boji 3:2.

Tým Zbrojovky Brno vedl v Kroměříži už potřetí bývalý reprezentační stoper Mario Holek, který jako rodič a trenér zastává poměrně častou dvojroli. „Plno rodičů trenérů s tím mělo negativní zkušenost nebo to nedoporučovali. Já osobně s tím žádný problém nemám, což je možná dáno i mou klidnější povahou. Ještě rok povedu tento tým se starším synem a ten druhý je teď v U8. V dalším roce bych si pak jeho tým rád vzal pod svá křídla. Baví mě to rok od roku víc a víc, protože s kategorií ročníku narození 2014 jsem začínal už v U6 a U7 a každým rokem je vidět strašný progres. Je to čím dál víc fotbalovější a o to víc mě to baví,“ říká.

Holek se v trénování našel a hledá cesty, jak se dál posouvat a vzdělávat. „Byl jsem na stáži v Rapidu Vídeň a můj kolega byl teď týden v Realu Madrid, takže si spolu předáváme informace a zkušenosti, a samozřejmě se vzděláváme. Teď jsem absolvoval trenérskou licenci B mládež, která je nabitá informacemi. Je výborné jít tímto směrem, a trenérsky se vzdělávat bych každému doporučoval,“ pronesl.

Letos poprvé se do finálových turnajů dostaly i dva dívčí týmy pražské Slavie. S devíti body pak obsadily slavistky 22. místo, když za sebou nechaly domácí Kroměříž a Rychnov nad Kněžnou. Emma Hurychová navíc byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje.

Slovácko skončilo v silné konkurenci až třinácté.

Nejlepší týmy i hráče společně ocenili nejlepší střelec národního týmu v historii Jan Koller, který je zároveň ambasadorem Planeo Cupu, další skvělý kanonýr a bývalý reprezentant Radek Drulák a dlouholetý prvoligový brankář a místní patriot Zdeněk Zlámal.