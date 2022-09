Dubnica je momentálně ve druhé slovenské lize s deseti body až desátá. Po skvělém začátku přišla špatná série a pokles v tabulce. V posledních čtyřech kolech získala pouze bod.

Mladé mužstvo má znovu nastartovat zkušený kouč Páník. Pětašedesátiletý stratég naposledy vedl Karvinou, předtím působil v Česku i v Polsku.

Vedl Zlín či Ostravu, za sebou má i angažmá v Lechu Poznaň či Pogonu Štětín. V sezoně 2016/2017 vyhrál s ševci MOL Cup a následně i Česko-slovenský Superpohár. U zmiňovaných úspěchů byl i Jan Somberg, který bude Páníkovi asistovat i v Dubnici.

„Je to pro nás nová výzva, těšíme se na novou práci. Vracím se k tomu, co mám rád, co mě baví a co dělám celý život. Pro nás je velmi důležité, že Dubnica má ambice, chceme klubu pomoct posunout se zase o něco dopředu,“ říká trenér Jan Somberg.

O postupu do nejvyšší slovenské soutěže se nyní v Dubnici nebaví, „V jistém horizontu to cíl určitě je, ale tak dopředu se nedíváme. Druhá slovenská druhá liga je zajímavá, nesmírně vyrovnaná. Velké ambice mají Košice a Prešov, známé fotbalové bašty, ale je tam i řada dalších mužstev. Zatím je v čele Púchov. My do toho jdeme s vervou, pokusíme se tým posunout, naplnit klubové cíle,“ prohlásil Somberg.

V Dubnici momentálně žádných z českých hráčů nepůsobí. Klub se orientuje spíše na fotbalisty z východní Evropy. V mladém týmů je jediný třicátník.

Sehraná dvojice si premiéru v novém působišti odbude v pátečním duelu proti Žiaru nad Hronom.