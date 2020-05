Vydařený půlrok tak zůstal trošku zapomenutý. „Mrzí mě, že se soutěž utnula bez toho, aniž by některé kluby měly výhodu nebo nevýhodu z nahraných bodů,“ říká tlumačovský trenér.

Pokud by záleželo na něm, ponechal by body z poloviny soutěže a přenesl je do začátku další sezony. „Bylo by to tak spravedlivé,“ je přesvědčený.

Zajímavý názor ale zřejmě vyslyšen nebude. Po letní přestávce se všechny nižší soutěže rozjedou od začátku.

„Doufám, že začneme klasicky v srpnu,“ přeje si Skypala.

Čtvrtý tým krajské I. B třídy skupiny C se poprvé od zimní přestávky sejde ve čtvrtek 14. května. V Tlumačově chtějí trénovat dvakrát týdně s tím, že sehrají i nějaká přípravná utkání.

„S kluky jsme v kontaktu nebyli. Občas jsem někoho potkal, jak si dává do těla. Jinak jsou velmi zodpovědní, tak si myslím, že se každý připravoval podle svých potřeb a svědomí,“ věří Skypala.

Sedmačtyřicetiletý trenér by měl mít k dispozici stejný tým jako v minulé sezoně. „Kádr se nijak nezmění. Maximálně k nám zase přibudou nějací končící dorostenci,“ očekává.

Jinak pandemie koronaviru ho až tolik nezasáhla. „Vyjma respektování nařízení vlády a s tím spojené částečné omezení „svobody“,“ dodal.