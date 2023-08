Byl to pro něj velmi speciální zápas, na který se trenér fotbalistů Morkovic Miroslav Bednařík hodně těšil. Byť nebyl zkušený kouč po nedělním pohárovém utkání ve Zlechově, kde bydlí a má zde spoustu přátel, s výkonem svého mužstva úplně spokojený, díky vyhrané penaltové loterii nakonec ve známém prostředí slavil postup do osmifinále Poháru hejtmana Zlínského kraje.

Známí fotbaloví trenéři Miroslav Bednařík (vlevo) a Libor Matoušek po pohárovém utkání ve Zlechově. | Foto: SK Zlechov

„Pro mě to dopadlo úplně ideálně,“ usmíval se po utkání dvaašedesátiletý trenér.

„Jsem rád, že jsme postoupili, na druhé straně mám ke Zlechovu tak hlubokou vazbu, že to nejde tak rychle překrýt. Proto jsem rád, že to neskončilo jednoznačným výsledkem nebo fiaskem, takže pro mě, když se přiblížím ke slovům herce Bolka Polívky, který vždy po hokejovém derby Zlína se Vsetínem, říkal, že vyhráli naši. Já jsem to měl podobné, i když bych řekl, že jako Morkovice jsme k tomu byly o kousek blíž,“ líčí.

Pohár hejtmana Zlínského kraje, 2. kolo -

SK ZLECHOV – FC MORKOVICE 1:2 NA PENALTY (0:0), 0:2 na penalty. Branky: 68. Michal Bělaška z penalty - 53. Erik Oračko. Rozhodčí: Kotačka - Zpěvák, Schnürmacher. Diváci: 113.

I tak měl ale k výkonu mužstva oprávněné výhrady. „Rozdíl dvou tříd by měl být znát,“ ví dobře. „Nechtěl bych machřit, ale myslel jsem si, že dva, tři góly by měli hovořit pro nás, z toho důvodu je to pro nás malý úspěch, ale zase gratuluji Zlechovu, který odvedl parádní výkon,“ chválí protivníka.

„Možná to totální nasazení až na pokraj vyčerpání je stálo penaltový rozstřel, ve kterém už mu nezbyly síly na přesné zamíření. Kluci už neměli tak pevné nohy a ani jednou nešla střela mezi tyče. Není to tím, že by to ti kluci neuměli, ale tím že těch devadesát minut opravdu oddřeli,“ myslí si.

Podle Bednaříka Zlechov podal jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu. I když o body ještě nešlo, tak se domácí vydali ze všech sil a soupeře z krajského přeboru pořádně prohnali.

„Zlechov se mi líbil už na konci jara, kdy hrál hodně dobrý fotbal. Proti nám k tomu přidal ještě velké nasazení a sebeobětování. I díky tomu to byl zápas, jaký má být. Všichni Zlechovjáci včetně mě musí být spokojení,“ je přesvědčený.

Koryčany nasázely Kovalovicím tři branky za pět minut a generálku ovládly

Favorizované Morkovice vstoupily do utkání lépe, z převahy ale branku nevytěžily. Domácí postupně hru vyrovnal a taky začali hrozit.

„Ke svému mužstvu musím být kritický. Nejsem spokojený s tím, jak jsme řešili situace, ať to bylo v přečíslení nebo když jsme mohli podržet míč. Poslední dobou se nám to stává často, že jsme zbrklí na balonu a kazíme jednoduché přihrávky a tak to bylo i dnes. Opakuji se, ale od té dvacáté minuty to byl bojovný a vyrovnaný zápas a nevědělo se, jak to dopadne,“ dodal Bednařík.

Fotbalisté Zlechova na konci sezony 2022/2023.Zdroj: SK Zlechov

Jeho tým vysvobodily až pokutové kopy. Zlechov ale i přes vyřazení zasloužil pochvalu. „S tímto pojetím se chceme prezentovat, protože tady jiné pojetí není možné. My tu nemáme žádné individuality, budeme dál spoléhat na týmovou práci. Kluci to odmakali a do puntíku splnili to, co jsme si řekli v kabině. Že tam byly nějaké chyby, to se prostě stává,“ prohlásil domácí kouč Libor Matoušek.

Výkon Zlechova nijak zvlášť nepoznamenaly ani absence Hradila, Lukáše Kedry, Tomáše Vaňka, Velcra či Balíčka. Nedělní duel navíc nedohrál Golián.

„Vždycky je to o hráčích, trenér je jen takový bonus, který hráčům může něco říct, ale důležité je nastavení hlav těch hráčů a já si myslím, že kluci bojují za Zlechov a to je moc dobře,“ oceňuje Matoušek.

Traplice přestřílely Bystřici, Hluk dal znovu osm gólů. Prakšice končí

Jeho tým ve druhé půli dokázal odpovědět na vedoucí branku Oračka, když z penalty srovnal kapitán Bělaška.

„Do prvního poločasu jsme vstoupili ze zabezpečené obrany, proto jsme hráli s pětičlennou zálohou, dobře jsme přistupovali. Úvodních dvacet minut sice byly Morkovice výrazně lepší, potom to podle mě bylo vyrovnané utkání. Vytvořili jsme si dvě gólové situace, ani jednu jsme nedokázali proměnit, v koncovce pohořel jak Salinger tak Vaněk. Morkovice ale měly také dvě tutovky, kdy jednu bravurně zlikvidoval Červinka druhou soupeř přestřelil,“ dodal Matoušek.