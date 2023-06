Šedesátiletého kouče nepřesvědčila k pokračování ani úspěšná sezona, dosažené výsledky.

„Hráčům jsem poděkoval za trpělivost. Rozhodl jsem se, že to přenechám jinému trenérovi, který dosáhne lepšího umístění než já. (úsměv) Věřím, že to kluci zvládnou,“ uvedl.

I. A třída sk. B, 14. kolo -

TJ SOKOL TĚŠNOVICE – FOTBAL KUNOVICE 4:2 (2:0)

Branky: 18. a 75. Karel Majkrič, 7. Jiří Malát, 69. Radek Janoštík - 85. Daniel Flek z penalty, 89. Tibor Horáček. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 100.

Sokol dlouho bojoval o vítězství v soutěži, postup do krajského přeboru, nakonec jej předstihl na jaře suverénní a neporažený Hluk. Celek z Hané za rivalem ze Slovácka zaostal o šest bodů.

„S druhým místem jsem spokojený, i když mě to trošku hryže. Vím, že Hluk byl v zápase s námi někde jinde. My jsme ale ztratili nějaké body zbytečně. Mrzí mě hlavně tři remízy. Vím, že klub nemá žádné velké ambice, mužstvo je ale dobré a může to ještě chvíli vydržet a dosahovat kvalitních výkonů a výsledků,“ je přesvědčený.

Těšnovice se s fanoušky i trenérem rozloučily domácí výhrou 4:2 nad Kunovicemi.

„Náš výkon byl solidní. Za mě to byl jednoznačný zápas. Od začátku jsme hráli svoji nátlakovou hru, snažili se prosadit přes útočníky. Byli jsme aktivní, soupeře napadali při rozehrávce, což se nám vyplatilo, protože obrana Kunovic dělala chyby, které jsme v první půli dvakrát využili a vedli 2:0,“ líčí.

Skóre otevřel hned v 7. minutě Malát, pojistku brzy přidal Majkrič.

Poté se ke slovu dostali i hosté, ale ani jednou ze dvou šancí neproměnili. „O přestávce jsme podle domluvy vystřídali tři hráče. Kunovice se zlepšily, ale vzadu dál chybovaly, čehož jsme využili k navýšení náskoku na 4:0,“ hodnotí Maceja.

Poté vystřídal další dva hráče a soupeř v závěru výsledek z penalty a po chybě soupeře zkorigoval na konečných 4:2.