„Kluci mi hned po zápase říkali, že to bude drahé, ale mně to nevadí, rád za tři branky do společné týmové kasy zaplatím,“ usmívá se sedmadvacetiletý fotbalista.

Rodák z Hulína tajně doufal, že se proti Tlumačovu v sobotu trefí. Rozhodně ale nepředpokládal, že první zápas v novém klubu bude tak vydařený. Tři branky a výhra 5:0, prostě nádhera.

„Přitom první zápasy po zimní pauze vždycky bývají těžké. Terény nejsou ideální, týmy jsou nerozehrané, nervózní,“ ví dobře.

To však neplatilo pro Slaměníka. Bývalý hráč Olomouce či Kroměříže ve 26. minutě otevřel skóre a hned po změně stran dvěma slepenými góly završil svůj hattrick. „Všechny góly padly ze hry po akcích nohou,“ hlásí.

I když se od zimní posily branky čekaly, odchovanec hulínského Spartaku rozhodně nepatří mezi prvotřídní krajské kanonýry. Většinou nastupuje spíš na křídle, v sobotu byl uprostřed zálohy.

„Góly ale dávám, i do Zborovic jsem přišel do ofenzivy, takže stejně jako v Rakousku se ode mě jako od útočníka branky očekávají. Proto jsem moc rád, že jsem to odšpuntoval hattrickem,“ říká.

Do ambiciozního klubu z Kroměřížska jej zlákal kamarád Martin Šprňa.

Hezky mu vylíčil postupové plány a pohodovou atmosféru uvnitř týmu, odolat prostě nešlo.

„Líbilo se mi, že chtějí postupovat. Trenér i lidé z vedení to chtějí táhnout dál směrem dopředu. Druhým důvodem je parta. Sice jsem neznal všechny kluky, ale s Martinem se kamarádím hodně roků, takže mě přesvědčil,“ uvedl.

Slaměník v minulosti patřil mezi velké talenty Hulína. Už v žácích zamířil do Sigmy Olomouc, odkud se přesunul do Hanácké Slavie, v Kroměříži hrál za dorost a nastoupil i za muže ve třetí lize. V zimě 2015 ale svlékl sešívaný dres a odešel do Rakouska, kde prožil s covidovou přestávkou téměř sedm let.

Celou dobu zůstal věrný klubu UFC Gaubitsch, kam zamířil s Davidem Handlem z Morkovic.

„Ze začátku jsme tam byli jenom my dva, ale postupně se k nám připojovali i další kluci z Moravy. Třeba Michal Ševčík nebo Patrik Šustr. Klub měl ambice, sehnal další finance. Sice jsme kvůli reorganizaci ten první rok smolně sestoupili, ale následně jsme bez porážky postoupili zpátky do Erste Klasse,“ říká.

I když se mu v Rakousku dařilo a vydělal slušné peníze, zdlouhavé cestování jej po čase omrzelo a po odchodu parťáka Handla do jiného mančaftu se rozhodl pro definitivní návrat na Hanou.

„Nechtělo se mi tam samotnému dojíždět z Hulína dvakrát týdně na trénink a o víkendu zápas. Tři dny jsem byl na cestách, navíc v zimě tam skončil i trenér a změnili se i kluci z Česka,“ líčí.

Proto kývl na nabídku Zborovic. Hraje za Pilanu, kde pracuje v kanceláři jako technolog a má klid. V sedmadvaceti letech už se chce fotbalem jenom bavit. Žádné velké ambice už nemá.

I když jej lákaly třeba Skaštice, na divizi už se necítil. „Jsem tady spokojený. Chci pomoct Zborovicím k postupu, dostat je výš, třeba i do krajského přeboru. Pro mě je to lepší než hrát střed divizní tabulky,“ míní.