„Dali jsme se dohromady, začalo se nám dařit. Nejsme ve spodní části, se současným umístěním panuje spokojenost. Tečovice jsou teď dál, s Holešovem B se pobijou o první místo. Hned před sebou máme Březnici. Uvidíme, jak to dopadne, budeme se snažit být co nejvýše,“ burcuje 52letý trenér šestého mančaftu soutěže, jenž od 6. do 13. kola získal dalších 16 bodů.

Dřívější účastník I. B třídy skupiny C se na odvetné boje chystá měsíc a půl. Během této doby si odbyl také týmové soustředění.

„Začali jsme 16. ledna v počtu dvaceti lidí. Připravujeme se dvakrát týdně v úterý a pátek. Byli jsme na kondičním soustředění ve Štítné. Do teď jsme se zaměřovali na fyzičku. Nikdy jsem nebyl na nějaké běhání po lesích, většinou jsme na malé umělce v Tlumačově. Pomalu bychom se měli zaměřovat na herní cvičení na Baťově,“ informoval Hynčica.

Mužstvo se dosud účastnilo jednoho přípravného střetnutí, s Polešovicemi (4. tým skupiny C) po divokém utkání remizovalo 5:5.

„Na zápas jsme jeli s 18 hráči, kromě stejné obrany jsme hráli se dvěma jedenáctkami, vyměnili jsme to o půli. Sice to bylo neurovnané, vzhledem k prvnímu přípravnému zápasu s ním docela panuje spokojenost – v prvním poločase jsme byli lepší, pak soupeř. Převalovalo se to,“ poskytl své dojmy z desetigólového duelu.

Do začátku jarní části by Tlumačov měl absolvovat další čtyři utkání, mimo jiné s dorostem Baťova, Nedachlebicemi nebo Pravčicemi. Chybě u toho bude Martin Holub.

„Pracovně odjel do zahraničí, do konce sezony s námi nebude,“ rozesmutnil Luděk Hynčica fanoušky tohoto týmu.

„Je to vysoký střední záložník, pro nás jeden ze stěžejních hráčů. Zkoušíme alternativy, které by toto místo zalepily.“

Během přípravného období zatím nečítá absence, zdravotní stav jeho svěřenců drží dle představ.

Jarní boje budou zahájeny za necelý měsíc. Šestý tým podzimu by znovu měl mít oporu v divizním Baťovu.

„Nikdo k nám nepřichází, necháváme to na na našich odchovancích. Máme spolupráci a dohodu s Baťovem, že hráče, kteří se nedostanou do áčka, k nám pustí. Když budou chtít, mohli by si za nás zahrát. Doufám, že nám někoho nechají, alespoň ty kluky, kteří u nás hráli na podzimu,“ dodává s úsměvem Luděk Hynčica.

Tlumačov do jara vstoupí v neděli 24. března, kdy doma od 15 hodin přivítá desáté Příluky. O šest dní později zajíždí na hřiště osmé Chropyně.