„Mám z toho docela hrůzu, protože kluky znám. Vím, jak na tom jsou. Bude to pro nás zajímavá konfrontace,“ míní trenér Těšnovic Jiří Maceja.

Jeho tým se před startem druhé poloviny sezony utká ještě s Tlumačovem, Kelčí, Lipovou a Boršicemi.

Vedoucí tým krajské I. A třídy skupiny B zahájil zimní přípravu až v únoru. „Kluci se po podzimu cítili unavení, tak jsem je nechal odpočinout. Trénujeme jenom dvakrát týdně, z toho jeden je dobrovolný,“ říká Maceja.

Těšnovice formu ladí na umělé trávě v Kroměříži, kondici zase nahání různě po obci nebo na malém hřišti v Trávníku.

Kádr se po výborném podzimu vůbec nezměnil. „Nikdo neskončil ani nepřišel. Vypadá to, že budeme pokračovat ve stávajícím složení,“ hlásí kouč, který by rád do mužstva s řadou zkušených hráčů zapracoval i mladíky, šikovné kluky z okolí, což je docela problém.

„Výběr je velice úzký,“ přiznává. Šanci by měli dostat Filip Nohava s Tomášem Večerkou, větší minutáž by měli sbírat i dva dorostenci z Těšnovic. „Jinak se poohlédneme po okolí, kdo by nás mohl ještě doplnit,“ říká.

Jinak ale hra vedoucího týmu bude i nadále stát na mazácích Mršťákovi, Janoštíkovi, Urubkovi, Suchánkovi či Mrázkovi. Zdravotní omezení má navrátilec Šillinger.

„Kluci mají připomínky, že nebudou hrát věčně. Dobře víme, že na nich nemůžeme stavět donekonečna. Postupem času by je měli nahrazovat mladší kluci, jejichž výkonnost zatím kolísá.

Těšnovice vstoupí do jarních odvet z vedoucí pozice a tříbodovým náskokem na druhé Zborovice. V těsném závěsu je třetí Hluk, který má před sebou ještě domácí dohrávku s Bojkovicemi.

Boj o vítězství v I. A třídě skupiny B a postup do krajského přeboru Zlínska bude ještě hodně zajímavý a napínavý.

„Nikomu zadarmo nic nedáme,“ vzkazuje konkurentům Maceja. Zatímco v Hluku nebo v Bojkovicích by krajský přebor rádi, Těšnovice se do vyšší soutěže neženou.

„Vždycky se může zkusit všechno, neříkáme ne, ale necháváme tomu volný průběh. K postupu nás nikdo netlačí,“ tvrdí Maceja.

Dobře ví,, že před Sokolem je dlouhá cesta plná nástrah a posílených protivníků. „Taky máme svoje limity,“ uvědomuje si trenér. „Nevím, jestli by pro nás byl kraj přínosem. Zázemí je spíše na I. A třídu, taky máme problémy s kondicí. Na druhé straně i když nám některé zápasy herně nevyšly, na rozdíl od soupeřů jsme je zvládli.

Takže když nás druhé týmy přehrají, uznáme jejich kvalitu a pogratulujeme jim. Bojovat ale budeme od začátku až do konce,“ slibuje.