„Trávník jsme v těch místech dříve mívali hodně podmáčený. Loni při vytrvalých deštích voda dokonce podemlela a zbortila právě nosnou zeď. A jelikož v plánu byla i nová kanalizace, udělali se obě věci najednou,“ vysvětluje trenér Roman Potočný.

Jelikož výluka trvala půl roku, jeho tým musel do exilu. Přitom na jaře Těšnovice hrály své zápasy normálně v domácím prostředí. „I když byla zborcená zítka, do hřiště to nezasahovalo, takže jsme místo ohraničili pletivem a na způsobilé ploše sezonu dohráli,“ říká Potočný.

Kvůli vybudování nové kanalizace už ale dělníci část trávníku rozbili, v rohu hřiště byla díra o rozměru pět krát patnáct metrů. „Už je to ale hotové, nový trávník je položený, takže bychom na jaře měli hrát doma,“ věří jmenovec ostravského fotbalisty, který nováčka první A třídy ale nepovede, na vlastní žádost totiž u týmu po třech sezonách skončil.

