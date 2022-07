Těšnovice oslavily jubileum proti staré gardě Zlína, dál shánějí trenéra

Důstojně oslavily padesát let fotbalového oddílu, připomněly si výročí 110 let od založení tělovýchovné jednoty. V Těšnovicích bylo o víkendu živo, do obce na Kroměřížsku dorazili popřát bývalí hráči Zlína, kteří v souboji starých gard zdolali domácí celek 4:3.

Bývalí i současní fotbalisté Těšnovic v rámci oslav vyzvali starou gardu ligového Zlína. | Foto: FC Trinity Zlín