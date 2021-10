Ani jeho povedená rána ale fotbalistům Těšnovic další body nepřinesla. Celek z Kroměřížska prohrál na hřišti v Kunovicích 1:2 a přepustil druhou pozici Hluku, se kterým si to za týden rozdá v přímém souboji o stříbrnou pozici.

„Je to škoda, bylo to hratelné,“ je přesvědčený Pluhař. „Bohužel jsme dostali dva blbé góly krátce po sobě, pak už se to těžko honilo, otáčelo,“ přidává.

„Sice jsme ve druhé půli relativně brzy dali gól a šlo s tím ještě něco udělat, ale finální fáze byla špatná. Dobře jsme hráli jenom po vápno,“ ví.

Těšnovice v krajské I. A třídě skupině B prohrály teprve potřetí a poprvé od poloviny srpna, kdy se nedostavily na zápas v Osvětimanech.

Po kontumační prohře se neuvěřitelně sebraly, dalších sedm utkání ovládly a drží se v popředí tabulky. V Kunovicích ale jejich dlouhá šňůra skončila.

„Určitě nás to všechny mrzí. Počítali jsme s tím, že to jednou přijde, ale zrovna v Kunovicích jsme to nečekali,“ přiznává Pluhař.

Hostům se před zápasem poněkud rozpadla sestava. I bez některých hráčů ale měli nedělní dopolední šichtu zvládnout lépe.

Herně to z jejich strany nebylo až tak špatné, v první půli ale neproměnili slušné šance a po přestávce jen marně bušili do zavřených otrokovických vrat. Ani přes trvalou územní převahu se je otevřít nepodařilo.

„Na začátku jsme měli dvě tutovky, které jsme nedali a pak dvakrát za sebou inkasovali, což rozhodlo,“ míní těšnovický kapitán.

Z porážky ale stejně jako ostatní hráči těžkou hlavu neměl. V obci na Kroměřížsku se o vyšší třídě nemluví, krajský přebor není extra velkým lákadlem.

„Chceme hrát klidný střed tabulky. Že jsme nahoře, je pěkné,“ uvedl.

Vstup do sezony přitom Šilingerově týmu vůbec nevyšel. Po debaklu v Bojkovicích přišel duel v Osvětimanech, na který kvůli absencím vůbec neodjel. Nyní už je ale všechno v pořádku.

„Po prvních dvou zápasech si to sedlo. Hrajeme dobře, daří se nám. Sice někdy máme i štěstí, ale celkově máme zkušený mančaft. Umíme si vyhovět,“ říká těšnovický kapitán, který odmítl spekulaci o možném sloučení s hanáckou Slavií.

V Kunovicích se mluvilo o tom, že by Těšnovice mohly v případě postupu do krajského přeboru převzít roli kroměřížské rezervy, která nyní nastupuje v nejnižší soutěži. „O tom slyším poprvé,“ divil se.

„My hrajeme furt ve stejném složení. Někteří kluci u nás hrají několik let. Není to tak, že bychom po postupu vždycky někoho získali. Spíš se k nám vrací bývalí hráči,“ dodává.