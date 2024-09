Bylo to doteď v hlavách? Kouč Chytrý přiznal, že jste se málem báli jít na hřiště. Opravdu to bylo tak zlé?

Ano, asi ta hlava dělá hodně. Když já jako útočník neproměněním šanci, tak to je stejná chyba, jako když gólman pustí nějaký laciný gól. Proto některé situace jdou za námi, za ofenzivními hráči, konkrétně i za mnou. Ale dneska jsme se s tím vypořádali díkybohu dobře a máme tři body. Vyhráli jsme 2:0 a jsme spokojení.

Fotbalista Kvasic Adam Galetka po premiérovém vítězství v divizi. | Video: Břenek Martin

Dal jste rychle branku, spadlo to z vás? Už to opět začne padat do brány?

Doufám, že ano. Teď jsem proměnil jednu šanci, pak jsem zahodil penaltu. Ale už to bylo vlastně za rozhodnutého stavu a o nic neřešilo. Takže věřím, že bude jen lépe.

Hovoří se o tom, že by Kvasnice měly posílit. Cítíte také, že by vám třeba nějaká živá krev v útoku pomohla?

Já si to úplně nemyslím. Tým je dostatečně silný na to, abychom v divizi hráli důstojnou roli. To, že jsme první čtyři kola nevyhráli, tak to prostě bylo jenom o štěstí, že jsme nebodovali. Za mě to bylo jenom o štěstí a chytli jsme se. Doufám, že doteď jsme si vybrali smůlu a nyní to bude už jenom lepší!