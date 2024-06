„S kluky si to užijeme, bude to velké. Až mám strach jít v pondělí do práce,“ přiznává s úsměvem Strašák.

Zatímco bývalý hráč Zlína či Kroměříže se umí bavit, zapíjet úspěch, parťák Galetka je daleko větší introvert. Má radši klid, svoji pohodu.

„Nechám to spíš na klucích,“ přiznává devětadvacetiletý forvard. „Nejsem pařmen. Radši si doma lehnu, pustím si televizi. Podívám se na film či fotbal,“ tvrdí.

I tak má z úspěchu velkou radost. „Jsem nesmírně šťastný,“ vyznává se.

Záložník Kvasic Tomáš Strašák po utkání v Luhačovicích

Zdroj: Libor Kopl

Fotbalisté Kvasic o double začali mluvit již před sezonou, kdy si vytyčili hlavní cíle. I když možná bylo troufalé chtít vyhrát obě soutěže, nakonec to zvládli excelentně a nyní jsou za hrdiny.

„Trošku jsme si na sebe upletli bič. Na druhé straně s tímto mančaftem, který máme, jsme ani jiné možnosti neměli. Nyní jsme moc rádi, že se nám to povedlo,“ raduje se Galetka.

Do Kvasic přišel stejně jako kamarád Strašák loni v létě s Kozlovic, se kterými vyhrál divizi. Jelikož vedení klubu postup do třetí ligy odmítlo, měl společně se Strašákem namířeno do Rakouska.

Kvasice stvrdily double kanonádou. Trenér Chytrý chce pro divizi tři posily

Jenže mezinárodní transfer jim nakonec padl, a tak byli rádi, že se dohodli v ambiciózním klubu, kterému po letech čekání pomohli konečně k vítězství v krajském přeboru.

„Vím, že se o to kluci snažili snad šest let, teď to konečně vyšlo,“ uvedl Galetka.

Vysoký útočník pořád staví výš divizní triumf. Také zisk double je ovšem pro rodáka z Chropyně velkým úspěchem. „Vydřeli jsme to,“ ví dobře.

Fotbalisté Kvasic spanilou jízdu dotáhli v Luhačovicích. V lázeňském městě v sobotu dopoledne zvítězili jasně 8:3 a už za žádných okolností nemohou o první místo přijít. Druhý Hluk už ztrátu nedožene prostě to nejde.

Pokud někdo doufal v zaváhání vedoucího týmu, vystřízlivěl o poločase, který hosté ovládli 3:0. Hned po změně stran přidali další tři branky, závěr už byla selanka.

„Nečekal jsem, že to bude tak jednoduché. Na druhé straně jsme klidně mohli prohrávat. Soupeř byl směrem dopředu nepříjemný, vzadu měl ale okénka, které jsme využili a proto slavíme my,“ prohlásil Strašák.

Zdroj: Libor Kopl

V sestavě lídra byl jedním z klíčových hráčů, svoji výkonnost prokazoval po celou sezonu. Mužstvo táhl, ve středu hřiště byl nesmírně platný. Konkurovat mu snad mohl jedině Sopůšek z Hluku, jinak moc lepších záložníků v kraji neběhá.

„Do Kvasic mě zlákala parta, trenér, kterého znám od dorostu. Jinak jsem tady začínal s fotbalem jako kluk, mám tu i babičku. Hřiště mám kousek od baráku, jinam už se nehrnu,“ líčí Strašák.

Zaměstnanec Pilany toho v kariéře dokázal ještě víc než Galetka. Prošel Zlínem i Kroměříží. I když nemá žádný ligový start, několikrát byl v nejvyšší soutěži na lavičce ševců. Hanácké Slavii zase pomohl v MSFL ke druhému místu. S Kozlovicemi opanoval divizi, se sbíráním trofejí pokračuje i ve třiceti letech.

„Pro Kvasice je to obrovský úspěch,“ vnímá Strašák.

Až hráči oslaví mimořádný počin a vystřízlivý, vrátí se zpátky do reality, začnou se chystat na novou sezonu.

Zdroj: Libor Kopl

S jakým kádrem půjdou do divize, zatím není jasná, ale úplně překopat kádr nikdo nechce.

„Kvůli konkurenci je vždycky potřeba tým doplnit. Za mě je ale dostatečně silný na to, aby hrál ve vyšší soutěži důstojnou roli. Nemyslím si, že by muselo v létě přijít šest nebo sedm nových kluků, stačí dva nebo tři na okysličení,“ má jasno Galetka.

Elitní útočník chce zůstat a mančaftu pomoct. Už teď se těší na třaskavý souboj s Kozlovicemi. „S kluky jsem pořád v kontaktu. Fandím jim. Je to moje srdcovka. Určitě si utkání užiji. Snad je porazíme,“ doufá.