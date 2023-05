Fotbalisté Strání se těší na stadion ligového Zlína, kde si ve středu 17. května zahrají finále krajského poháru proti Slušovicím. Svěřenci trenéra Vladimíra Stančíka se ale na postup proti Zborovicím pořádně nadřeli. Pilanu vyřadili až po penaltovém rozstřelu, který si podmanil střídající gólman Popelka. Jinak zajímavý duel skončil nerozhodně 1:1.

Penaltová loterie při zápase Zborovic se Stráním | Video: Libor Kopl

Zkušený třiatřicetiletý brankář šel do hry až v poslední minutě středečního utkání, na konci vystřídal Čubíka. Neobvyklý tah celku z Uherskohradišťska vyšel dokonale.

Zatímco Popelka bravurně zneškodnil pokusy Jaicha i Knapa, favorizovaní hosté byli při pokutových kopech stoprocentní, postup ve čtvrté sérii stvrdil kanonýr Miklovič.

„Jsme rádi, že jsme ve finále. Postup je zasloužený,“ míní trenér Strání Vladimír Stančík.

Jeho tým sice potvrdil na Kroměřížsku roli velkého favorita, pohárovou pouť si ale neproměněnými šancemi ve druhém poločase pořádně zkomplikoval.

„Zápas jsme si těžkým udělali sami,“ souhlasí Stančík. „Druhý poločas se až na jednu příležitost Zborovic hrál na jednu bránu. Byl to festival zahozených šancí, naštěstí se štěstí při penaltách, které jsou vždycky loterie, přiklonilo k nám,“ oddechl si slovenský kouč.

Strání prožívá nadmíru vydařenou sezonu. Krajskému přeboru dál vládne bez porážky, po sestupu z divize remizovalo jen třikrát a je blízko návratu do vyšší třídy. Navíc se těší na finále krajského poháru, na stadionu ligového Zlína vyzve Slušovice.

„Pro všechny to bude svátek a velká pocta,“ říká Stančík.

Semifinále poháru hodnotí brankář FC Strání Antonín Popelka

Zdroj: Libor Kopl

„Se Slušovicemi se dokonce utkáme tři dny předtím v rámci krajského přeboru na domácím hřišti. Oba zápasy jistě budou zajímavé. Těšíme se,“ prohlásil.

Zatímco rozjetý tým z moravsko-slovenského pomezí má před sebou jeden z největších duelů klubové historie, Zborovicím jedinečná příležitost zahrát si na zlínské Letné proklouzla mezi prsty. Hráči Pilany ale opouštěli trávník se vztyčenými hlavami, od věrných fanoušků si vyslechli zasloužený potlesk.

Také trenér Radomír Barnet mužstvo právem chválil. „I přes vyřazení jsem s výkonem spokojený. Kluci hráli dobře, poctivě zezadu, bojovali. Škoda, že se nám nepovedlo dát první penaltu. Střídání gólmana ke konci střetnutí nás trošku rozhodilo, ale i tak nemám hráčům co vytknout. V poháru jsme došli daleko,“ cení si Barnet.

Exekutory penalt neurčoval, nechal to na samotných hráčích. „Jenom jsem chtěl, ať Hanus začíná, ale on chtěl jít až pátý. Jinak jsem jim do toho nezasahoval,“ říká Barnet.

Navštívili jsme: Spasila je pozdní penalta. Slušovice postoupily přes Březnici

Na zkušeného kanonýra nakonec nedošlo. Rozhodlo se ve čtvrté sérii.

Zápas ale klidně mohl skončit už po devadesáti minutách, šancí na to bylo.

Hosté měli od začátku střetnutí herně navrch. Vypracovali si územní převahu, soupeř z I. A třídy skupiny B ale dobře bránil.

„Strání bylo favoritem, má kvalitní tým. I proto jsme tomu uzpůsobili taktiku. Vycházeli jsme z defenzivy, spoléhali na brejky. V prvním poločase jsme byli kompaktnější, soupeř hrál do plných. Dlouhé míče jsme ale posbírali,“ uvedl Barnet.

Pilana se jediné chyby dopustila ve 21. minutě, kdy po kličce vyběhnutému brankáři Haráskovi otevřel skóre křídelník Danko.

Zborovice mohly výsledek brzy srovnat. Knap šel sám na gólmana Čubíka, ale v úniku neuspěl. Domácí se prosadili až na konci první půle. Trestný kop Bejdáka z dálky brankář Strání jen vyrazil před sebe a pohotový kapitán Jičínský uklidil míč do sítě.

„Začali jsme dobře, ale vzadu jsme dělali chyby. Na konci první půle jsme inkasovali smolný gól, který domácí postavil na nohy,“ poznamenal Stančík.

Semifinále poháru hodnotí kapitán Pilany Zborovice Richard Jičínský

Zdroj: Libor Kopl

Jeho tým v první půli zahrozil už jenom jednou. Ránu Řiháka ale bravurně byrazil Harásek. Jednička Zborovic se postupně rozchytala, hlavně po změně stran čarovala.

Po centru Mikloviče v jasné šanci neuspěl Spáčil. Pak se do dvou šancí dostal Hruboš. Bývalý útočník třetiligového Uherského Brodu ale po rohu Spáčila i přihrávce střídajícího Holíka mířil nad.

Štafetu po Hrubošovi převzal Miklovič, kterého vychytal skvělý Harásek. V závěru se slovenský bombarďák dvakrát ocitl za zborovickou obranou, ale pokaždé mířil vedle.

Na druhé straně v dramatickém závěru selhali Knap s Krejčířem.

Semifinále krajského poháru -

TJ PILANA ZBOROVICE – FC STRÁNÍ 1:1 (1:1), 2:4 na penalty

Branky: 42. Richard Jičínský - 21. Dominik Danko. Penaltový rozstřel: Jaich nedal, Silnica 0:1, Slaměník 1:1, Hruboš 1:2, Jura 2:2, Řihák 2:3, Knap nedal, Miklovič 2:4. Rozhodčí: Bartoň - Večeřa, Vymazal. Žlutá karta: Řihák (Strání). Diváci: 438.

Zborovice: Harásek – Baran (81. Šprňa), Jičínský, Jura, Jaich, Krejčíř, Bejdák, Slaměník, Malošík (90. Štěpánek), Knap, Hanus. Trenér: Barnet.

Strání: Čubík (90. Popelka) – Macháčik (84. Častulín), Čaňo, Horňák, Pecha – Spáčil, Silnica, Řihák, Hruboš, Danko (53. Holík) - Miklovič. Trenér: Stančík.

Další semifinále: Březnice – Slušovice 2:3 (1:2).