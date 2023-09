Trénování jej chytlo, jednou by rád přešel k mužům, milovaný fotbal měl jako hlavní obživu. „Pořád je jenom koníček, jednou bych se tím chtěl živit,“ přiznává.

Trénování jej chytlo, práce s nejmenšími jej náramně baví. „Ze svého hraní jsem s předsevzal nějaké zásady, které chci předávat dál. Hlavní je láska ke sportu, aby děti byly rády na hřišti, bavilo je to,“ líčí.

Steiner nemá na starosti jenom začínající fotbalisty. Věnuje se také rodině, a aby toho neměl málo, v kroměřížském bazénu dělá instruktora plavání.

Hlavní náplní je práce pro Hanáckou Slavii. V druholigovém klubu má na starosti přípravky. „V Kroměříži máme velmi dobré podmínky, v ničem nestrádáme. Máme všechno, co potřebujeme,“ tvrdí.

„V každé kategorii máme 20 až 25 hráčů, což je super. Nejde ale jen o kvantitu. V mládežnických kategoriích se dokážeme měřit s předními ligovými týmy. Je to tak, jak to má být,“ pochvaluje si.

V areálu Jožky Silného se nedaří pouze mládežníkům, úžasné období prožívá i první tým. Hanáci se po dlouhých sedmnácti letech vrátili do druhé ligy, kde by se chtěli udržet. „Áčko je nyní hlavní. Jeho výsledky se promítnou i do mládeže,“ ví dobře.

„Teď je brzy na to, aby se něco měnilo. Nejprve musíme zjistit, jak budeme ve druhé lize fungovat. Nyní jede mládež ve stávajícím režimu,“ říká.

Steiner prošel Hanáckou Slavií i jako hráč. V sešívaném dresu strávil pět let, nastupoval jen v MSFL. Drnovický odchovanec už v šestnácti letech zamířil do Jablonce. I když byl tři roky na soupisce ligového týmu, žádný start v české nejvyšší soutěži si nepřipsal. „Převážně jsem hrával za béčko,“ říká.

Ze severu Čech zamířil právě na Hanou. Z Kroměříže si na chvíli odskočil do Hulína, pak odešel do Rakouska, kde strávil dlouhých sedm let.

V létě se ale zkušený záložník vrátil zpět na Moravu. Na angažmá se dohodl ve Zborovicích. V sestavě Pilany ještě nechyběl. Modrý dres navlékl i v sobotu na Širůchu, Souboj s domácím Starým Městem skončil bez branek.

„Zasloužená remíza,“ míní. „Oba týmy si vytvořily nějaké tutovky, nikomu to tam ale nepadlo. Kvůli divákům to raději mohlo skončit 3:3, bylo by to hezčí,“ ví dobře.

Fanoušci by si góly zasloužili. V hledišti vládla skvělá atmosféra, lidé se na tribunách bavili. „Jsem moc rád, že taková kulisa je i v takovýchto soutěžích. Klobouk dolů před oběma fanouškovskými tábory,“ smeká Steiner.

Naopak, co jej v krajské I. A třídě zklamalo, je úroveň utkání. „Z toho jsem trošku zklamaný. Čekal jsem, že to budu mít těžší. Byť je v soutěži hodně mladých kluků, tempo na můj vkus není až tak vysoké,“ dodává.